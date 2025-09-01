Technologia spotyka design: beyerdynamic prezentuje najnowsze modele serii MMX na targach gamescom 2025

Niemiecki specjalista w dziedzinie dźwięku, firma beyerdynamic, zaprezentuje na targach gamescom 2025 ekskluzywną wizję przyszłości dźwięku w grach. Dwa nowe modele zestawów słuchawkowych – MMX 150 wireless i MMX 230 wireless – zadebiutują w Kolonii. Zwiedzający będą mogli osobiście przetestować MMX 150 wireless przy dedykowanych stanowiskach gamingowych, natomiast MMX 230 wireless zostanie zaprezentowany po raz pierwszy w ramach specjalnej wystawy.

We współpracy z Freaks 4U Gaming, beyerdynamic wyposaży cztery stanowiska gamingowe w hali 8 w nowe słuchawki MMX 150 wireless, oferując odwiedzającym najwyższej klasy doznania dźwiękowe w rzeczywistych warunkach. Entuzjaści gier będą mieli okazję odkryć pełnię możliwości tego zestawu słuchawkowego. MMX 230 wireless również zostanie zaprezentowany, dając odwiedzającym pierwszy wgląd w nowy flagowy, bezprzewodowy model serii MMX. Obecność marki na targach zostanie dodatkowo wzmocniona przez 46 sztuk słuchawek MMX 300 PRO, zapewniających intensywne doznania w strefie free-to-play.

MMX 150 wireless - słuchawki do grania i codziennego użytku

MMX 150 wireless to nie tylko sprzęt do konsoli czy komputera. Choć powstał z myślą o skupionych sesjach gamingowych, doskonale sprawdza się również podczas imprezowych gier towarzyskich, słuchania muzyki czy oglądania seriali. Szeroką scenę dźwiękową można personalizować za pomocą aplikacji beyerdynamic.

Wewnątrz słuchawek znajduje się 40-milimetrowy dynamiczny przetwornik klasy premium, który zapewnia immersyjny dźwięk. Gracze skorzystają z precyzyjnego odwzorowania przestrzennego, umożliwiającego wychwytywanie nawet najdrobniejszych dźwięków w grze. Opóźnienie wynosi zaledwie 30 milisekund przy użyciu dołączonego dongla. Alternatywnie możliwe jest połączenie przez Bluetooth® 5.3. Kodeki LC3 gwarantują energooszczędną transmisję, wydłużając czas pracy baterii do 50 godzin.

Od zestawu gamingowego do stylowych słuchawek nausznych

Mikrofon META VOICE w modelu MMX 150 wireless zapewnia wysoką jakość rejestrowania głosu i wyjątkową elastyczność. Ramię mikrofonu można dowolnie ustawić lub całkowicie odłączyć, przekształcając zestaw słuchawkowy w eleganckie słuchawki nauszne do codziennego użytku.

Wbudowany mikrofon wykorzystuje pojemnościowy przetwornik elektretowy o zakresie transmisji 20–20 000 Hz i może być w każdej chwili wyciszony. Funkcja sidetone umożliwia użytkownikowi słyszenie własnego głosu w czasie rzeczywistym, co ułatwia dostosowanie głośności i barwy dźwięku. Dzięki eleganckiemu wykończeniu w kolorze czarnym lub arktycznej bieli, bez typowych gamingowych akcentów, model ten doskonale sprawdzi się zarówno podczas rozmów, jak i w codziennym noszeniu.

Wysokiej jakości materiały i komfort noszenia

Opracowany w Niemczech model MMX 150 wireless został wykonany z materiałów premium, zapewniających trwałość i wygodę. Wymienne, oddychające poduszki z weluru zapewniają komfort podczas długich sesji grania i streamingu. Słuchawki ważą zaledwie 336 gramów, co pozwala na komfortowe użytkowanie przez wiele godzin bez zmęczenia.

MMX 230 wireless - pełne zanurzenie w dźwięku i ultraniskie opóźnienia

MMX 230 wireless to propozycja dla ambitnych i profesjonalnych graczy, którzy oczekują najwyższej wydajności. 40-milimetrowy dynamiczny przetwornik klasy premium zapewnia wyjątkową szerokość sceny stereo, co przekłada się na precyzyjną lokalizację dźwięków. W połączeniu z aktywną redukcją szumów (ANC) pozwala na pełne zanurzenie w świecie gry.

Słuchawki wykorzystują technologię Bluetooth® 6.0 – najnowszy dostępny standard – zapewniając ultraszybkie połączenia i minimalne opóźnienia. To idealne rozwiązanie do dynamicznych gier typu shooter czy meczów rankingowych, gdzie precyzyjne odwzorowanie dźwięku ma kluczowe znaczenie.

Pierwsze słuchawki gamingowe beyerdynamic z wymienną baterią

MMX 230 wireless to pierwszy model gamingowy beyerdynamic z wymienną baterią. Użytkownicy mogą łatwo otworzyć nauszniki i wymienić ogniwo, utrzymując wydajność do 60 godzin pracy na jednym ładowaniu. Model ten bez problemu integruje się z profesjonalnymi stanowiskami – wspiera PC, konsole, interfejsy audio i karty przechwytujące.

Dzięki funkcji ENC (Environmental Noise Cancellation) wysokiej jakości mikrofon skutecznie odfiltrowuje hałasy otoczenia, zapewniając wyraźną komunikację nawet w trudnych warunkach.

Model ten wprowadza również nową, ergonomiczną konstrukcję dla całej serii MMX. Wyściełany pałąk naturalnie dopasowuje się do kształtu głowy, a wymienne nauszniki z weluru zapewniają długotrwały komfort. Stworzone w Niemczech z najwyższej klasy materiałów, słuchawki MMX 230 wireless są lekkie (ważą tylko 320 gramów) i dostępne w wersji czarnej oraz arktycznej bieli, gwarantując profesjonalny wygląd w każdej sytuacji.

Dwa nowe modele, jeden wspólny cel

„Dzięki MMX 150 wireless i MMX 230 wireless rozszerzamy nasze portfolio o dwa produkty, które odpowiadają różnym poziomom zaawansowania graczy, ale mają ten sam cel – połączenie wydajności i stylu życia w jednym urządzeniu” – tłumaczy Jan Salau, Product Manager w firmie beyerdynamic. „Jesteśmy przekonani, że te nowości wzbogacą codzienne życie naszych użytkowników na wiele sposobów.”

Dostępność i ceny

Oba produkty trafią do sprzedaży w czwartym kwartale 2025 roku za pośrednictwem sklepu internetowego www.beyerdynamic.de, Amazon oraz w wybranych sklepach stacjonarnych.

• MMX 150 wireless – sugerowana cena detaliczna: 749 złotych (z VAT)

• MMX 230 wireless – sugerowana cena detaliczna: 999 złotych (z VAT)

Części zamienne i nauszniki będzie można zamówić oddzielnie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.beyerdynamic.com/gamescom-2025

Specyfikacja techniczna: MMX 150 wireless

• Przetwornik: dynamiczny, 40 mm klasy premium

• Konstrukcja akustyczna: zamknięta

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz

• Łączność: Bluetooth® + dongle + analog + USB audio

• Bluetooth®: 5.3; A2DP, HFP, SBC, LC3

• USB: USB-C

• Połączenie analogowe: tak

• Porty USB audio: tak

• Ładowanie podczas użytkowania: tak

• Zasięg: 15 m (Bluetooth®), 8 m (dongle)

• Czas pracy na baterii: do 50 godzin

• Dodatkowe funkcje: odbieranie połączeń, wyciszenie mikrofonu, regulacja głośności, sidetone, sterowanie multimediami (następny/poprzedni utwór, odtwarzanie/pauza)

Zawartość zestawu:

• Słuchawki MMX 150 wireless

• Odłączany mikrofon

• Niskolatencyjny dongle USB-C

• Adapter USB-A na USB-C

• Kabel USB-C 1,8 m

• Kabel USB-C do 3,5 mm 1,8 m

• Filtr pop do mikrofonu

• Skrócona instrukcja obsługi

• Broszura zgodności