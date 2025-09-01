Sandisk wprowadza do oferty WD Blue SN5100 NVMe SSD – szybszy dysk dla twórców i profesjonalistów

Sandisk ogłosił dziś premierę nowego dysku WD Blue SN5100 NVMe SSD, stworzonego z myślą o twórcach i profesjonalistach poszukujących jeszcze większej wydajności w wymagających zadaniach związanych z AI oraz w kreatywnych projektach. Nowy nośnik w standardzie PCIe Gen 4.0 oferuje prędkości nawet o 30% wyższe niż poprzednia generacja WD Blue SN5000.

Użytkownicy mogą teraz szybciej niż kiedykolwiek realizować projekty obejmujące montaż, rendering czy transfer plików wideo w wysokiej rozdzielczości, obrazów oraz innych dużych zasobów. Dzięki technologii SanDisk BiCS8 QLC NAND praca z materiałami 4K i 8K oraz ogromnymi folderami projektowymi staje się niezwykle płynna. Zarówno przy modernizacji istniejącego komputera, jak i przy budowie nowej stacji roboczej, profesjonaliści mogą liczyć na wyższą wydajność, więcej przestrzeni i pełną swobodę w multitaskingu – wszystko w ramach 5-letniej ograniczonej gwarancji.

Najważniejsze cechy:

• Przyspieszenie kreatywnej pracy i projektów AI – prędkości odczytu do 7 100 MB/s (modele 1–2 TB) dzięki technologii BiCS8 QLC 3D NAND z CMOS Bonded to Array (CBA).

• Koniec z czekaniem – wyższa responsywność aplikacji i szybkie kopiowanie dużych plików dzięki SanDisk nCache 4.0.

• Więcej przestrzeni w laptopie lub PC – pojemności 500 GB, 1 TB, 2 TB oraz 4 TB (wersja 4 TB będzie dostępna od października).

Dysk WD Blue SN5100 NVMe SSD jest już dostępny w sklepie online shop.sandisk.com w cenie od 205 PLN za wariant 500 GB, 332 PLN (1 TB) i 574 PLN (2 TB).

Sandisk dostarcza innowacyjne rozwiązania pamięci flash oraz zaawansowane technologie przechowywania danych, które umożliwiają użytkownikom i firmom rejestrowanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych informacji. Od urządzeń osobistych po systemy korporacyjne — Sandisk wspiera swoich klientów w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, łącząc nowoczesne rozwiązania z codziennymi potrzebami.