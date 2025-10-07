Internet zawsze pod ręką – nowy router mobilny i dwa hotspoty od TP-Link

TP-Link rozszerza ofertę o trzy mobilne urządzenia, stworzone z myślą o użytkownikach poszukujących szybkiego, stabilnego i bezpiecznego Internetu – w podróży, w pracy zdalnej lub na wakacjach. Nowe modele – M8550, M7750 oraz TL-WR3002X – łączą wysoką wydajność z kompaktowym formatem, umożliwiając stworzenie prywatnej sieci Wi-Fi w dowolnym miejscu i czasie.

M8550 to przenośny hotspot 5G z obsługą Wi-Fi 6E, który pozwala cieszyć się Internetem nowej generacji poza domem i biurem. Trzy pasma częstotliwości - 6 GHz do 2880 Mb/s, 5 GHz do 2880 Mb/s oraz 2,4 GHz do 688 Mb/s - zapewniają płynne strumieniowanie treści w jakości 4K, wideokonferencje czy granie online nawet przy dużym obciążeniu. Urządzenie może obsłużyć jednocześnie do 32 urządzeń, a bateria 4680 mAh pozwala na pracę przez 15 godzin bez ładowania. Natomiast dotykowy ekran ułatwia obsługę, a możliwość podłączenia anten zewnętrznych zwiększa zasięg w trudniejszych warunkach. Dla osób, które potrzebują pełnej kontroli nad swoją siecią, M8550 oferuje wsparcie dla VPN oraz slot na kartę microSD do 2 TB, zamieniając urządzenie w mobilny punkt dostępu i pamięć sieciową. Gigabitowy port WAN/LAN dodatkowo zwiększa elastyczność korzystania z urządzenia – można dzięki niemu podłączyć przewodowy Internet lub udostępnić mobilne łącze 5G innym urządzeniom przez kabel Ethernet, np. komputerowi, konsoli czy routerowi domowemu.

Z kolei drugim urządzeniem, które poszerzyło ofertę TP-Link jest M7750 - kompaktowy hotspot LTE-Advanced, który świetnie sprawdzi się w podróży służbowej, na wakacjach czy podczas nauki w terenie. Dzięki technologii LTE kategorii 12 użytkownicy mogą korzystać z prędkości pobierania do 600 Mb/s. Dwupasmowe Wi-Fi 5 gwarantuje stabilność połączenia, oferując do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Kolorowy wyświetlacz zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji, a bateria 3280 mAh umożliwia nieprzerwaną pracę przez cały dzień. Do sieci może podłączyć się jednocześnie do 32 urządzeń, a wbudowany slot microSD pozwala na łatwe współdzielenie plików. Konfiguracja poprzez aplikację tpMiFi sprawia, że obsługa urządzenia jest szybka i intuicyjna.

TL-WR3002X to gigabitowy router podróżny Wi-Fi 6, który zapewnia stacjonarną stabilność w warunkach mobilnych, idealny dla użytkowników, którzy w hotelu, wynajętym mieszkaniu czy biurze potrzebują stacjonarnej stabilności. Dwupasmowe Wi-Fi 6 (AX3000) umożliwia szybki i niezawodny dostęp do sieci – do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz - co sprawia, że urządzenie doskonale nadaje się do streamingu, pobierania dużych plików czy gier online. Wyposażono je w port WAN 2,5 Gb/s oraz port LAN 1 Gb/s, a także USB 3.0 i czytnik kart microSD, które umożliwiają udostępnianie plików w sieci. Router obsługuje wiele trybów pracy, od klasycznego routera i access pointa po extender i klienta. Zintegrowane rozwiązania VPN (OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard) oraz nowoczesne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak WPA3, dbają o ochronę prywatności użytkowników w publicznych sieciach Wi-Fi. Dzięki kompaktowym wymiarom i zasilaniu USB-C można korzystać z niego także przy użyciu powerbanku, co czyni go niezawodnym towarzyszem w podróży.

Każde z urządzeń TP-Link zaprojektowano tak, aby konfiguracja była szybka i wygodna. Modele M8550 i M7750 współpracują z dedykowaną aplikacją tpMiFi, która umożliwia prostą obsługę i zarządzanie siecią, natomiast TL-WR3002X jest kompatybilny z aplikacją Tether, pozwalającą w intuicyjny sposób kontrolować ustawienia routera.

TP-Link M8550 jest dostępny w cenie ok. 2000 zł, M7750 w cenie ok. 680 zł, a TL-WR3002X w cenie ok. 200 zł. Wszystkie modele objęte są 3-letnią gwarancją producenta, a z pełną specyfikacją techniczną można zapoznać się na stronach: M8550, M7750, TL-WR3002X.