Logitech Zone Vibe 100 – recenzja słuchawek

Logitech słynie z szerokiej gamy niezawodnych urządzeń biurowych, od kamerek internetowych i klawiatur po myszy. Niedawno firma ta rozszerzała swoją ofertę o bezprzewodowe słuchawki nauszne Zone Vibe 100, najnowszy nabytek w moim arsenale biurowych gadżetów. Czy Logitech Zone Vibe 100 to kolejny udany produkt od znanej firmy? I co te słuchawki mają do zaoferowania? Na te pytania odpowiemy w niniejszej recenzji. Model Zone Vibe 100 miałem okazję przetestować przez dłuższy czas i dokładnie przyjrzeć mu się z bliska.

Zone Vibe 100 to słuchawki nauszne o zamkniętej konstrukcji, które zapewniają izolację od hałasu otoczenia, pozwalając Ci skupić się na pracy lub rozmowie. Dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: grafitowej, białej i różowej, aby dopasować się do Twojego stylu.

Wyposażone w system audio stereo 2.0, zapewniają bogaty i szczegółowy dźwięk. Obsługują łączność bezprzewodową Bluetooth 5.2, co oznacza swobodę ruchów bez plątania się kabli.

Posiadają wbudowany mikrofon z redukcją szumów, gwarantując krystalicznie czystą transmisję głosu podczas rozmów konferencyjnych. Zastosowano w nich 40-milimetrowe przetworniki, dla mocnego i dynamicznego basu. Zone Vibe 100 współpracują z różnymi platformami: Windows, macOS, Chrome OS, iOS i Android.

Logitech Zone Vibe 100 na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie delikatnych i wątłych. Jednak producent postawił przede wszystkim na elastyczność i komfort użytkowania. Słuchawki wykonane są z plastiku z przyjemnym, materiałowym wykończeniem i minimalnym użyciem gąbki. To sprawia, że są niezwykle lekkie (185 g) i niemal niewyczuwalne na głowie.

Materiały zastosowane w Zone Vibe 100 zapewniają wysoki komfort użytkowania. Miękkie i przyjemne w dotyku nauszniki delikatnie okalają uszy, a płynna regulacja rozmiaru za pomocą suwaków pozwala na idealne dopasowanie słuchawek do głowy. Jednocześnie konstrukcja jest na tyle stabilna, że nie ma ryzyka samoczynnego przesuwania się pałąka. Membrany głośników otoczone są miękkim materiałem, a wnętrze muszli wyściełane jest plastikową osłonką.

Przewód słuchawkowy jest zgrabnie zwinięty, co eliminuje problem plączących się kabli, nawet gdy słuchawki są maksymalnie zsunięte z głowy.

Logitech Zone Vibe 100 to wygodne słuchawki, które dobrze trzymają się głowy i nie wywierają nadmiernego nacisku na uszy. Choć nie można regulować długości pałąka, słuchawki te idealnie dopasowały się do mojego rozmiaru głowy. Słuchawki nie posiadają aktywnej redukcji szumów (ANC), ale pasywnie tłumią hałas otoczenia w pewnym stopniu.

Na lewej słuchawce znajduje się wbudowany mikrofon, który nie jest odłączany. Po złożeniu idealnie wtapia się on w kształt nausznicy, co nie stanowi problemu. Mikrofon posiada przycisk do szybkiego wyciszenia, a także automatycznie wycisza się po złożeniu i wyłącza wyciszenie po rozłożeniu. Lewa słuchawka posiada również diodę stanu, port USB-C, przycisk zasilania, przycisk do zmiany głośności oraz przycisk do odbierania i kończenia połączeń. Wszystkie przyciski są łatwo dostępne, gdy słuchawki są na głowie. Z tyłu prawej słuchawki znajduje się przycisk do wstrzymywania i wznawiania odtwarzania. Niektórzy użytkownicy mogą narzekać na brak portu mini jack. Ja jednak nie widzę w tym problemu, ponieważ z takich słuchawek korzystam wyłącznie bezprzewodowo.

Słuchawki Zone Vibe 100 wyposażone są w dwa mikrofony wielokierunkowe, które znakomicie sprawdzają się podczas rozmów online i telefonicznych. Moi rozmówcy potwierdzili krystalicznie czystą jakość dźwięku mojego głosu. Należy jednak zaznaczyć, że model ten nie oferuje trybu aktywnej redukcji szumów otoczenia, więc w hałaśliwym otoczeniu musimy polegać na rozwiązaniach programowych w systemie operacyjnym lub aplikacji.

W bardzo aktywnym otoczeniu, gdzie słychać inne rozmowy, domownicy zajęci są swoimi obowiązkami, a za oknem koszona jest trawa, Zone Vibe 100 radziły sobie dobrze, ale zewnętrzny system redukcji szumów byłby zdecydowanie pomocny. Mimo braku dedykowanej funkcji ANC, mój głos był wyraźnie słyszalny, a moi rozmówcy nie musieli "cierpieć" na dźwięki z otoczenia. Świadczy to o wysokiej jakości mikrofonów, które przechwytują wystarczająco dużo informacji dźwiękowych, aby aplikacje mogły z łatwością wyodrębnić nasz głos i odpowiednio modyfikować dźwięk.

Logitech Zone Vibe 100 współpracują z aplikacją Logi Tune, dostępną na wszystkich wspieranych platformach. Aplikacja działa również w parze z kamerami internetowymi firmy Logitech, oferując kompleksowe rozwiązanie do pracy zdalnej i komunikacji online.

Logi Tune posiada prosty i czytelny interfejs, zawierający wszystkie najważniejsze funkcje, których pracownik biurowy mógłby potrzebować. Aplikacja nie jest dostępna w języku polskim, ale oferuje wersję angielską oraz inne języki.

Główne funkcje Logi Tune:

Sprawdzanie stanu baterii - informacje o stanie baterii słuchawek są wyświetlane w aplikacji, ale również komunikowane głosowo.

Regulacja głośności mikrofonu - użytkownik może dostosować poziom głośności mikrofonu do swoich potrzeb.

Zmiana języka komunikatów głosowych - dostępne języki to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski i portugalski.

Ustawienia equalizera - prosty equalizer pozwala na personalizację dźwięku, a także skorzystanie z predefiniowanych profili.

Dołączanie do wideokonferencji - aplikacja umożliwia szybkie i łatwe dołączanie do spotkań online za pomocą jednego kliknięcia. Integracja z Kalendarzem Google lub Outlook pozwala na automatyczne wykrywanie linków do spotkań.

Logitech Zone Vibe 100 to nie tylko słuchawki do wideokonferencji i rozmów telefonicznych. Świetnie sprawdzają się również do słuchania muzyki! Dźwięk jest przyjemny i satysfakcjonujący, z mocnym, ale nieprzesadzonym basem, wyraźnymi średnimi tonami i czystymi górami. Brzmienie można dostosować do własnych preferencji za pomocą aplikacji Logi Tune lub innego equalizera. Scena dźwiękowa i separacja instrumentów są na dobrym poziomie, a dynamika odtwarzanego dźwięku zapewnia wciągające wrażenia.

Mikrofon spełnia swoje zadanie, rejestrując głos wyraźnie, choć z lekkim zniekształceniem i przytłumieniem. To typowe dla słuchawek w tej cenie. Dodatkową zaletą jest funkcja odsłuchu własnego głosu, która pozwala na bieżącą kontrolę jakości nagrywania. Odsłuch odbywa się bez opóźnień, a jego głośność można regulować w aplikacji Logitech Tune.

Słuchawki wyróżnia je imponująca bateria, która po 5-minutowym ładowaniu zapewnia godzinę pracy. Maksymalnie naładowane słuchawki wytrzymają do 18 godzin rozmów lub 20 godzin słuchania muzyki. Dołączony do zestawu 1,5-metrowy przewód USB-C gwarantuje uniwersalne rozwiązanie na wypadek rozładowania. Słuchawki działają bezprzewodowo, wykorzystując Bluetooth 5.2, co zapewnia zasięg do 30 metrów, niskie zużycie energii i wysoką jakość dźwięku. Jedynym minusem jest brak możliwości parowania z kilkoma urządzeniami i płynnego przełączania się między nimi.

Podsumowanie

Logitech Zone Vibe 100 to doskonały wybór dla osób szukających wygodnych, stylowych i funkcjonalnych słuchawek biurowych. Wysoka jakość dźwięku, intuicyjna obsługa i wieloplatformowość sprawiają, że te słuchawki sprawdzą się zarówno podczas pracy, jak i relaksu.