Nothing wprowadza Ear (3): Przebij się przez hałas

Najnowszy produkt Nothing na nowo definiuje dźwięk w słuchawkach dousznych dzięki przełomowemu Super Mic oraz wprowadzeniu metalowej konstrukcji.



Londyn, Wielka Brytania – 18 września 2025 r. – Firma Nothing wprowadziła dziś na rynek Ear (3), kolejną generację swojego flagowego produktu z kategorii True Wireless Stereo. Ear (3) łączy precyzyjną akustykę, Super Mic w etui oraz nowy język projektowania, który po raz pierwszy integruje metalowe elementy z charakterystyczną dla Nothing przezroczystą estetyką, wyznaczając nowy standard dla osobistego audio.

Super Mic i redukcja szumów

Sercem innowacji w Ear (3) jest Super Mic. Umieszczony w etui ładującym, system dwóch mikrofonów, wspierany przez technologię filtrowania otoczenia, skupia się na Twoim głosie i przebija się przez hałas do 95 dB, zapewniając krystalicznie czyste rozmowy w każdych warunkach. Super Mic można aktywować, naciskając przycisk TALK na etui, co zapewnia czystość dźwięku podczas krótkich rozmów i dłuższych dyskusji.

Poza rozmowami, możesz również błyskawicznie zapisywać pomysły z Essential Space, nagrywając je bezpośrednio z etui ładującego za pomocą Super Mic po naciśnięciu przycisku TALK. Notatki głosowe synchronizują się z Essential Space i są automatycznie transkrybowane (wymaga Nothing OS).

W celu dalszej poprawy czystości rozmów, każda słuchawka wyposażona jest w trzy mikrofony kierunkowe połączone z czujnikiem przewodnictwa kostnego (Voice Pick-up Unit). VPU wykrywa mikrowibracje z żuchwy i kanału słuchowego, przekształcając je w sygnały elektryczne w celu precyzyjnego przechwytywania głosu. System ten, mniej podatny na hałas otoczenia, współpracuje z wielokanałowym systemem redukcji szumów otoczenia opartym na sztucznej inteligencji, wytrenowanym na ponad 20 milionach godzin rzeczywistych nagrań audio, aby izolować Twój głos i tłumić szum wiatru, osiągając poziom redukcji szumu wiatru przekraczający 25 dB.

Adaptacyjna Redukcja Szumów w czasie rzeczywistym (do 45 dB w słuchawkach) dostosowuje się do otoczenia co 600 milisekund i monitoruje nieszczelności związane z dopasowaniem co 1875 milisekund. Profil redukcji szumów jest stale aktualizowany, dzięki czemu izolacja pozostaje spójna podczas ruchu.

Dźwięk

Dzięki Adaptacyjnej Redukcji Szumów w czasie rzeczywistym i ulepszonemu przetwornikowi dynamicznemu 12 mm, Ear (3) zapewnia bogaty, naturalny dźwięk. Wzorzysta membrana zapewnia o 20% większą powierzchnię promieniującą w porównaniu z poprzednią generacją, wzmacniając basy o 4-6 dB i wysokie tony o nawet 4 dB, co przekłada się na szerszą scenę dźwiękową, czystsze wysokie tony i bogate średnie.

Design

Ear (3) wprowadza udoskonalony design, który pozostaje bezsprzecznie w stylu Nothing. Charakterystyczna przezroczysta obudowa odsłania skomplikowaną wewnętrzną strukturę akustyczną, uzupełnioną polerowanymi metalowymi akcentami. Specjalnie zaprojektowana antena typu Metal-Izolator-Metal (MIM) o grubości zaledwie 0,35 mm poprawia całkowitą moc o 15% i czułość sygnału o 20% w porównaniu z poprzednią generacją – Ear, wprowadzoną w kwietniu 2024 r. – zapewniając silne i stabilne połączenie.

Etui ładujące jest wykonane w 100% z aluminium pochodzącego z recyklingu i wykończone w 27 precyzyjnych procesach. Nanowtrysk łączy metal z tworzywem sztucznym, eliminując potrzebę użycia kleju i osiągając wąskie tolerancje, co tworzy jednolitą, kompaktową konstrukcję (unibody).

Wydajność

Dzięki ulepszonej baterii 55 mAh w każdej słuchawce, użytkownicy mogą cieszyć się nawet 10 godzinami słuchania (wzrost o 90 minut na jednym ładowaniu w porównaniu z Ear), a czas ten wydłuża się do 38 godzin z etui. Szybkie 10-minutowe ładowanie przez USB-C zapewnia do 10 godzin odtwarzania, a wbudowane ładowanie bezprzewodowe oferuje dodatkową wygodę.

Bluetooth 5.4 z LDAC zapewnia stabilny, szczegółowy dźwięk, a tryb niskiego opóźnienia redukuje opóźnienie end-to-end do poniżej 120 milisekund dla gier i wideo. Ear (3) oferuje bezproblemowe parowanie z systemami Android (Google Fast Pair), iOS i Windows (Microsoft Swift Pair). Za pomocą aplikacji Nothing X użytkownicy mogą dostosowywać sterowanie i wybierać sposób aktywacji Essential Space lub ChatGPT za pomocą słuchawek.

Każda słuchawka oraz etui posiadają klasę odporności IP54 na kurz, pot i lekki deszcz, co zapewnia trwałość w codziennym użytkowaniu.

Cena i Dostępność

Słuchawki Ear (3) będą dostępne w kolorze czarnym i białym w cenie 799 zł. Globalna przedsprzedaż rozpoczyna się 18 września 2025 r. na nothing.tech i u wybranych partnerów, a otwarta sprzedaż w wybranych regionach ruszy 8 października 2025 r.