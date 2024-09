Logitech MX Keys S dla Mac – recenzja klawiatury

Logitech MX Keys S for Mac to godna kontynuacja niezwykle udanego modelu. Mimo licznych prób przejścia na klawiatury mechaniczne, wciąż pozostaje moim wyborem numer jeden. Ta bezprzewodowa klawiatura łączy w sobie elegancki design, precyzyjne działanie i niezwykły komfort użytkowania. Jeżeli jesteście ciekawi co potrafi ten model to zapraszam Was do dalszej lektury.

MX Keys S to ewolucja, a nie rewolucja w świecie klawiatur. Jej minimalistyczny design i solidna metalowa konstrukcja pozostały niezmienione. To, co wyróżnia ten model, to jeszcze bardziej dopracowana ergonomia. Klawisze z delikatnymi wgłębieniami i przyjemnym w dotyku materiałem zapewniają niezrównany komfort pracy, nawet podczas długich sesji. Dodatkowo, zastosowanie najnowszych przełączników mechanicznych gwarantuje precyzyjne i ciche działanie.

Logitech MX Keys for Mac to klawiatura, która idealnie wpisuje się w ekosystem Apple. Długi czas pracy na baterii (do 5 miesięcy bez podświetlenia!) to prawdziwy game-changer. Nawet przy regularnym użytkowaniu z podświetleniem, które automatycznie dostosowuje się do warunków oświetlenia, rzadko trzeba sięgać po ładowarkę. To, czego brakuje w klawiaturach Apple i Microsoft, czyli podświetlenie, tutaj jest obecne i to w aż ośmiu stopniach. Podświetlenie klawiatury przeszło kilka zmian. Nadal jest białe, ale teraz możemy precyzyjnie dostosować jego jasność i czas działania za pomocą aplikacji Logitech Options. Czujnik zbliżeniowy działa bez zarzutu – podświetlenie włącza się automatycznie, gdy zbliżymy dłonie do klawiatury. Szkoda, że zabrakło różnych animacji podświetlenia, które dostępne są w modelu MX Mechanical.

Logitech MX Keys S oferuje wiele nowych funkcji, takich jak szybki dostęp do emoji czy wygodna kontrola mikrofonu. Jednakże, wprowadzenie tych nowości wiązało się z rezygnacją z bardzo przydatnego skrótu do selektywnego zrzutu ekranu. Chociaż można go zastąpić kombinacją kilku klawiszy, nie jest to rozwiązanie tak wygodne jak dedykowany przycisk. Na szczęście, możliwość programowania górnego rzędu klawiszy pozwala na częściowe odzyskanie utraconej funkcjonalności.

Jednym z atutów Logitech MX Keys jest optymalna długość spacji. Wiele klawiatur dla Maca ma ten problem, że spacja jest tak długa, że sięgnięcie kciukiem do prawego Alt wymaga niepotrzebnego wysiłku. W MX Keys spacja, choć wciąż dłuższa niż w oryginalnej klawiaturze Apple, została tak zaprojektowana, aby umożliwić naturalny ruch kciuka bez nadmiernego rozciągania dłoni.

Logitech intensywnie reklamuje swoją funkcję Flow, która umożliwia bezproblemowe przełączanie się między różnymi urządzeniami za pomocą jednego zestawu peryferiów. W teorii, funkcja ta powinna pozwalać na płynne kopiowanie i wklejanie treści między komputerami za pomocą prostych skrótów klawiszowych. W praktyce jednak działanie funkcji Flow jest niestety niestabilne. Czasami kopiowanie przebiega bez żadnych problemów, innym razem jest wyjątkowo wolne, a zdarza się również, że funkcja całkowicie przestaje działać.

Moim największym problemem z tą klawiaturą jest zbyt mały obszar lewego shifta, a konkretnie klawisza obok niego. Przy pisaniu nie jest to uciążliwe, ale podczas korzystania ze skrótów klawiaturowych, takich jak CTRL+SHIFT+T, które często używam w przeglądarce, muszę naprawdę się wysilać, żeby trafić w odpowiednie klawisze.

Pisanie na Logitech MX Keys S to prawdziwa przyjemność. Klawisze o niskim skoku i odpowiednio wyważonej sile nacisku sprawiają, że palce same suną po klawiaturze. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie zarówno komfort, jak i wydajność. Jeśli szukasz klawiatury, która pozwoli Ci pisać szybko i efektywnie przez cały dzień, MX Keys S będzie doskonałym wyborem.

Oprogramowanie

Logi Options to klucz do odblokowania pełnego potencjału Logitech MX Keys for Mac. To oprogramowanie pozwala na zaawansowaną konfigurację klawiatury, dzięki czemu możesz dostosować ją do swoich najbardziej wymagających potrzeb. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kilkoma projektami jednocześnie, czy po prostu chcesz zoptymalizować swój workflow, MX Keys i Logi Options to idealne połączenie.

Podsumowanie

Logitech MX Keys S for Mac to klawiatura, która została zaprojektowana z myślą o użytkownikach komputerów Apple. Oferuje ona wiele przydatnych funkcji, które usprawniają pracę na co dzień. Jedną z największych zalet jest długa żywotność baterii – nawet kilka miesięcy pracy bez konieczności ładowania (przy wyłączonym podświetleniu). Klawiatura wyposażona jest w przyciski funkcyjne i skróty dedykowane systemowi macOS, takie jak Spotlight, tryb nocny, zrzut ekranu czy dyktowanie. Jej szerokie, cylindrycznie wklęsłe klawisze zapewniają wygodną i płynną pracę.

Niestety, klawiatura Logitech MX Keys S for Mac ma też kilka wad. Brak możliwości regulacji wysokości może być problemem dla osób, które preferują bardziej ergonomiczne pozycje podczas pracy. Ponadto, w zestawie nie znajdziemy adaptera, co może być utrudnieniem dla niektórych użytkowników. Dodatkowo, poduszka na nadgarstki jest sprzedawana osobno, co zwiększa całkowity koszt zakupu.

Podsumowując, Logitech MX Keys S for Mac to solidna klawiatura, która dobrze spełnia swoje zadanie. Jej największe zalety to długi czas pracy na baterii, dedykowane przyciski dla macOS oraz wygodne klawisze. Jednak brak regulacji wysokości, adaptera w zestawie oraz konieczność dokupienia poduszki na nadgarstki mogą być dla niektórych użytkowników istotnymi ograniczeniami.