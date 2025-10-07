Sandisk prezentuje ekskluzywną kartę microSD i oficjalnie licencjonowany dysk SSD

Sandisk zaprezentował nowe, certyfikowane rozwiązania pamięci masowej dla graczy, którzy chcą cieszyć się mobilnym i wciągającym doświadczeniem z nowymi urządzeniami ROG Xbox Ally X oraz ROG Xbox Ally. Ekskluzywna karta SANDISK microSD dla ROG Xbox Ally (X) jest już dostępna w przedsprzedaży, a licencjonowany WD_BLACK SN7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally (X) i PC będzie dostępny w sprzedaży w nadchodzących miesiącach.

W erze ogromnych rozmiarów gier i coraz większych bibliotek, rośnie zapotrzebowanie na wydajne i pojemne rozwiązania pamięci masowej. Dzięki opcji do 4 TB dodatkowej, szybkiej pamięci, certyfikowane rozwiązania Sandisk dla ROG Xbox Ally X oraz ROG Xbox Ally zapewnią graczom szybkie pobieranie oraz możliwość zabrania gier w dowolne miejsce. Nowa, wysokowydajna karta microSD została zaprojektowana specjalnie dla tych urządzeń, a oficjalnie licencjonowany, wewnętrzny dysk SSD oferuje błyskawiczne prędkości odczytu i zapisu.

„Chcemy, aby gracze mieli pewność, że korzystają ze znakomitych rozwiązań, by mogli skupić się na zabawie na tych wyjątkowych nowych konsolach przenośnych” – powiedziała Susan Park, wiceprezes ds. produktów konsumenckich i partnerstw strategicznych w Sandisk. – „Oficjalnie licencjonowane rozwiązania pamięci masowej Sandisk dla nowych ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally zapewniają komfort grania oraz wyjątkowe doświadczenia.”

Kluczowe cechy

Karta microSD SANDISK dla ROG Xbox Ally (X)

• Pojemności: 512 GB, 1 TB i 2 TB – do przechowywania nawet 50 gier.

• Specjalnie zaprojektowana dla ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally – pełna integracja z Xbox.

• Odporność na upadki, wstrząsy i promieniowanie rentgenowskie.

• Szybkie ładowanie dużych gier AAA i płynna rozgrywka dzięki prędkości odczytu do 200 MB/s.

• Ograniczona dożywotnia gwarancja.

WD_BLACK SN7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally (X) i PC

• Do 4 TB pojemności na nowe i ulubione gry.

• Oficjalnie licencjonowany do gier na Xbox.

• Superszybkie prędkości – do 7 250 MB/s odczytu i 6 900 MB/s zapisu (modele 1TB–2TB).

• Wysoka energooszczędność, idealna do urządzeń przenośnych i laptopów.

• Nowoczesna technologia DRAM-Less PCIe Gen4x4 oraz pamięć SANDISK TLC 3D NAND.

• W zestawie miesięczny dostęp próbny do Xbox Game Pass Ultimate.

Dostępność i ceny

• Karta microSD SANDISK dla ROG Xbox Ally (X):

o 512 GB – 254 PLN

o 1 TB – 531 PLN

o 2 TB – 1 063 PLN

• WD_BLACK SN7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally (X) i PC:

o 2 TB – 631 PLN

o 4 TB – 1 217 PLN

Karta microSD jest już dostępna w przedsprzedaży na stronie shop.sandisk.com, natomiast dysk SSD trafi do sprzedaży w najbliższych miesiącach.