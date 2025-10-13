Logitech MX Ergo S – recenzja

Logitech MX Ergo S to zaawansowany trackball, który na nowo definiuje sposób pracy z komputerem, łącząc wyjątkową wygodę z wysoką precyzją sterowania. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i inteligentnym rozwiązaniom technologicznym, stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznych myszy. Czy ergonomiczny design rzeczywiście przekłada się na efektywność? Przyglądamy się, jak MX Ergo S radzi sobie w codziennych zadaniach – zarówno biurowych, jak i domowych.

Po otwarciu pudełka od razu rzuca się w oczy, że trackball ma imponujące rozmiary. Jest wyraźnie większy i cięższy niż typowa mysz komputerowa. Nie stanowi to jednak problemu – w końcu nie jest przeznaczony do przesuwania po blacie. W dolnej części urządzenia znajduje się solidna, metalowa płyta, mocowana magnetycznie. Dzięki niej można w prosty sposób zmieniać kąt nachylenia trackballa, co pozwala lepiej dopasować jego pozycję do indywidualnych preferencji użytkownika.

Zawartość zestawu jest dość minimalistyczna – oprócz samego urządzenia znajdziemy jedynie odbiornik USB oraz dokumentację. Szkoda, że producent nie dodał kabla do ładowania, choć w przypadku serii MX zazwyczaj dołączane przewody są krótkie i mało elastyczne, więc trudno nazwać je wygodnymi. Na plus warto natomiast odnotować obecność odbiornika Logi Bolt, który zastąpił starszy standard Unifying znany z modelu MX Ergo. Nie wszystkie nowe produkty Logitecha mogą się nim pochwalić.

Solidność, precyzja i… ciężar z charakterem

Już po pierwszym kontakcie z tą myszką czuć, że mamy do czynienia ze sprzętem z wyższej półki. Konstrukcja sprawia wrażenie wyjątkowo solidnej, a sam ciężar urządzenia nadaje mu stabilności i sprawia, że szybko zapomina się o klasycznym przesuwaniu myszki po biurku. Obudowa wykonana jest z twardego, lecz przyjemnego w dotyku plastiku o lekko miękkiej fakturze.

Kulka obraca się niezwykle płynnie – ma idealny balans między śliskością a przyczepnością, więc palec nie zsuwa się nawet podczas dłuższej pracy. Na plus należy też zaliczyć przyciski – działają bardzo cicho, co w biurowym środowisku będzie sporym atutem.

Klasyka z twistem

Po lewej stronie znajdziemy dwa dobrze znane przyciski „wstecz” i „dalej”. Ich funkcje są domyślne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przypisać im inne działania. Tuż obok kulki umieszczono jeszcze jeden, mniej oczywisty guzik – pozwala on błyskawicznie zmienić prędkość kursora, co okazuje się niezwykle przydatne przy pracy na różnych rozdzielczościach ekranów.

Scroll, jakiego jeszcze nie było

Środkowa rolka to małe zaskoczenie. Jej boki wykonano z metalu, a środek pokryto gumą z delikatnym wzorkiem, dzięki czemu palec ma pewny chwyt. Przy powolnym przewijaniu czuć lekkie „kroki”, które znikają przy szybszym ruchu – wtedy scroll działa niemal bez oporu. Co ciekawe, rolka ma aż trzy funkcje kliknięcia: klasyczne wciśnięcie w dół oraz dodatkowe po naciśnięciu w lewo lub prawo. Mało która mysz oferuje taką funkcjonalność.

Wygodne przełączanie między urządzeniami

Tuż pod scrollem umieszczono kolejny przycisk – ten odpowiada za zmianę aktywnego urządzenia. Dzięki temu jednym kliknięciem można przeskoczyć z laptopa na komputer stacjonarny czy tablet. O tym, które z nich jest aktualnie połączone, informuje subtelne podświetlenie z numerem „1” lub „2” na grzbiecie myszy.

Długa praca bez ładowania i sprytne detale

Mysz ładuje się przez port USB-C, ale w praktyce… rzadko będziecie o tym pamiętać. Po ponad miesiącu użytkowania bateria wciąż trzyma bez problemu. Na spodzie znajdziemy przełącznik zasilania oraz solidną, metalową płytkę pokrytą gumą, która zapewnia świetną przyczepność i stabilność.

I tu pojawia się kolejna ciekawostka – płytka jest mocowana magnetycznie, więc można ją łatwo odczepić. Producent poszedł o krok dalej i umożliwił zmianę kąta nachylenia myszy – do wyboru mamy klasyczną pozycję lub lekkie pochylenie pod kątem 20 stopni, które może okazać się bardziej ergonomiczne.

Sterowanie i personalizacja MX Ergo S

Model MX Ergo S współpracuje z oprogramowaniem Logitech Options+, które otwiera przed użytkownikiem szerokie możliwości personalizacji. Aplikacja koncentruje się przede wszystkim na funkcjach wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Dzięki niej można błyskawicznie wywołać ChatGPT lub skorzystać z narzędzia Prompt Builder, służącego do pracy z tekstem. Umożliwia ono między innymi:

przepisanie treści w inny sposób,

stworzenie streszczenia,

wygenerowanie odpowiedzi na tekst,

przygotowanie wiadomości e-mail.

Każdą z tych opcji można dostosować — wybrać ton wypowiedzi, długość tekstu, a także tworzyć i zapisywać własne prompty dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Personalizacja przycisków

Options+ pozwala również na definiowanie różnych układów przycisków w zależności od uruchomionej aplikacji. Dzięki temu użytkownik może ustawić osobne skróty np. dla Photoshopa, przeglądarki Edge czy pakietu Office. Przełączanie między profilami odbywa się automatycznie, co znacząco ułatwia pracę.

Funkcja Flow

Warto wspomnieć też o funkcji Flow, która umożliwia obsługę dwóch komputerów przy pomocy jednego trackballa. Użytkownik może płynnie przenosić kursor między urządzeniami oraz korzystać z opcji kopiuj–wklej między nimi. Rozwiązanie to świetnie sprawdza się, gdy korzystamy równocześnie z laptopa i komputera stacjonarnego.

Podsumowanie

Logitech MX Ergo S to doskonała propozycja dla tych, którzy poszukują komfortowej i precyzyjnej alternatywy dla klasycznej myszy komputerowej. Dzięki przemyślanej, ergonomicznej budowie, długiemu czasowi pracy na baterii oraz rozbudowanym możliwościom, urządzenie to stanowi wartościowy element każdego zestawu do pracy. Niezależnie od zastosowania, MX Ergo S gwarantuje wyjątkową wygodę i wszechstronność, spełniając potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Zalety

• Bardzo długi czas działania po jednym naładowaniu baterii

• Możliwość regulacji kąta nachylenia myszy według własnych preferencji

• Skrajnie cicha praca przycisków — kliknięcia są ledwie słyszalne

• Duża liczba programowalnych i wszechstronnych przycisków

• Wyraźna informacja o aktualnie połączonym urządzeniu

• Wysoka jakość materiałów i solidne wykonanie

• Zaawansowane, bogate w funkcje oprogramowanie

Wady

• W zestawie nie ma dołączonego przewodu do ładowania

• Brak trybu swobodnego, bezwładnościowego przewijania

• Trudność w precyzyjnym prowadzeniu kursora bez znaczącego obniżenia jego prędkości, co czasem spowalnia pracę

• Brak miejsca na przechowywanie adaptera USB