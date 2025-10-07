QD-OLED z odświeżaniem 500 Hz oraz HDR True Black 500 – bezkompromisowy monitor AGON PRO

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – przedstawia monitor AG276QKD2. Jest to 26,5-calowy wyświetlacz Quad HD pracujący z odświeżaniem 500 Hz. Powinien on zadowolić entuzjastów dynamicznych tytułów, którzy nie chcą wybierać między jakością obrazu a przewagą w rozgrywkach sieciowych.



Czysty i kontrastowy obraz w ruchu

AOC AGON PRO AG276QKD2 został oparty na płaskiej matrycy QD-OLED 3-generacji o przekątnej 26,5 cala. Działa ona z rozdzielczością 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 500 Hz i jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów. Pokrycie palety sRGB wynosi 147,6%, DCI-P3 98%, a dla AdobeRGB jest to 99,1%.

Dzięki prawdziwej czerni panelu OLED, kontrast monitora jest niedościgniony nawet przez matryce z podświetleniem strefowym Mini-LED. Z kolei czas reakcji wyświetlacza na poziomie 0,03 ms GtG jest szybszy niż w nawet najlepszych monitorach LCD.

Taka kombinacja parametrów powoduje, że AG276QKD2 będzie złotym środkiem dla graczy, którzy do tej pory byli rozdarci między wyborem monitora generującego bardzo czysty obraz w ruchu, a takim, który zapewni szczegółowe i atrakcyjne wizualia.

Pełne doświadczenie HDR

Do tej pory monitory OLED mogły pochwalić się certyfikatami VESA DisplayHDR True Black 400. AGON PRO AG276QKD2 jest jednym z pierwszych na rynku modeli, który otrzymał odznaczenie na poziomie True Black 500. W głównej mierze przekłada się ono na możliwość osiągnięcia wyższych jasności. Monitor w trybie HDR przy bieli zajmującej 10% wyświetlacza osiąga jasność na poziomie 515 nitów. Przy całkowicie białym ekranie jest to 300 nitów, a wartość szczytowa wynosi 1000 nitów dla 3% zapełnienia bielą.

DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1

Monitor wyposażono w koncentrator z dwoma portami USB, dwa gniazda HDMI 2.1 oraz pojedyncze złącze DisplayPort 2.1 UHBR20. Ma ono przepustowość 80 Gbit/s, co pozwala na przesłanie sygnału obrazu w pełnej jakości bez potrzeby stosowania mechanizmu kompresji DSC. Co istotne, do zestawu został dołączony przewód DisplayPort 2.1 o standardowej długości 1,8 m. Dzięki czemu w przeciwieństwie do niektórych rozwiązań spotykanych na rynku, sprzęt jest gotowy do pracy z pełnymi możliwościami od razu po wyjęciu z pudełka bez potrzeby ustawiania komputera zaraz obok monitora.

Ustawienia wyświetlaczy AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.



Zack „Stompn” Lamb z G2 Esports, drużyna Rainbow 6

– AG276QKD2 stanowi kwintesencję naszej wiedzy na temat potrzeb graczy wyczynowych – mówi César Acosta, Gaming Product Manager w AGON by AOC. – Najnowszy monitor z linii AGON PRO zapewnia odświeżanie na poziomie 500 Hz oraz imponującą jakość obrazu, jaką gwarantuje technologia QD-OLED. Profesjonalni gracze mają teraz dostęp do ekstremalnych częstotliwości odświeżania w połączeniu z doskonałym kontrastem, którego potrzebują zarówno do rywalizacji, jak i wysokiej dokładności kolorów do konsumpcji oraz tworzenia treści.

Cena i dostępność

AOC AGON PRO AG276QKD2 wchodzi do sprzedaży z dniem dzisiejszym w sugerowanej cenie detalicznej 3 412 PLN.