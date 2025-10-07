MOVA startuje z jesienną promocją na urządzenia do pielęgnacji w drogerii Hebe - rabaty do 49%

Marka MOVA ogłasza jesienną akcję promocyjną na suszarki do włosów i szczoteczki elektryczne. Wybrane produkty do pielęgnacji osobistej dostępne są ze zniżkami do 49% w specjalnej ofercie dostępnej tylko w drogerii Hebe w okresie od 29 września do 7 października 2025 roku. To idealna okazja, by odświeżyć swoją rutynę pielęgnacyjną przed nadchodzącym sezonem.

Kompleksowa jesienna promocja na urządzenia do pielęgnacji

Jesień to czas, gdy nasza skóra i włosy szczególnie potrzebują dodatkowej opieki po letnich miesiącach. MOVA rozpoczyna jesienną akcję promocyjną obejmującą popularne urządzenia do pielęgnacji osobistej dostępną wyłącznie w drogerii Hebe. Dzięki znaczącym rabatom, to doskonały moment na inwestycję w profesjonalne urządzenia, które pomogą zadbać o codzienną pielęgnację w domowym zaciszu.

Suszarki do włosów:

MOVA Flip 10 (sugerowana cena katalogowa 699 zł, promocja -43%) - ultralekka składana suszarka ważąca zaledwie 300g z trzema kątami składania (0°/90°/180°), silnikiem 110 000 obr./min i technologią 300 milionów jonów ujemnych na cm³. Dzięki innowacyjnemu składanemu designowi typu "Style. Fold. Go." urządzenie można używać w trzech różnych konfiguracjach kątowych, dostosowując je do konkretnych potrzeb stylizacji. Kąt 180° zapewnia precyzyjną kontrolę przy tworzeniu loków, kąt 90° jest idealny do suszenia i prostowania, a pozycja złożona 0° umożliwia kompaktowe przechowywanie. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących mobilność - suszarka jest lżejsza niż puszka Coca-Coli!



MOVA Shine 10 (sugerowana cena katalogowa 399 zł, promocja -25%) - model z ekskluzywną technologią AeroBlossom™ redukującą hałas do 58dB oraz plazmową jonizacją dla jedwabiście gładkich włosów. Kwiatowy kształt wylotu powietrza zapewnia równomierny przepływ i znacząco redukuje hałas operacyjny. Zaawansowana technologia plazmowa uwalnia 300 milionów jonów ujemnych i dodatnich, które blokują wilgoć we włosach, wygładzają statyczność i eliminują nieprzyjemne zapachy. Dzięki inteligentnej kontroli temperatury NTC i czterem dedykowanym trybom suszenia, każdy znajdzie idealne ustawienia dla swojego typu włosów.

MOVA Turbo (sugerowana cena katalogowa 219 zł, promocja -41%) - suszarka z inteligentnym systemem kontroli temperatury wykonującym 200 pomiarów na sekundę. Urządzenie wyróżnia się wyjątkowo lekką konstrukcją - tylko 330g (bez przewodu) oraz zaawansowaną jonizacją generującą 200 milionów jonów ujemnych/cm³. Model oferuje 4 poziomy temperatury i 2 tryby prędkości, zapewniając niezwykle szybkie suszenie - od 40 sekund dla krótkich włosów do 4 minut dla długich. Dzięki cichej pracy (≤58 dB) i eleganckim wymiarom (76x82x255 mm), to doskonały wybór dla osób ceniących funkcjonalność w przystępnej cenie.



Szczoteczki elektryczne:

MOVA Fresh Pro (sugerowana cena katalogowa 439 zł, promocja -48%) - zaawansowany model z technologią 3DClean łączącą wibracje soniczne z precyzyjnymi ruchami góra-dół i lewo-prawo przy częstotliwości 69 000 ruchów na minutę. Szczoteczka oferuje rewolucyjne czyszczenie w 1 minutę z certyfikatem TÜV SÜD oraz 10-poziomową regulację intensywności wibracji przez aplikację mobilną. Inteligentny system wykrywania nacisku z pierścieniem LED dostosowuje intensywność w czasie rzeczywistym, chroniąc dziąsła przed uszkodzeniami. Model zapewnia do 30 dni pracy na jednym ładowaniu oraz charakteryzuje się eleganckim, minimalistycznym designem dostępnym w dwóch kolorach.



MOVA Fresh (sugerowana cena katalogowa 349 zł, promocja -49%) - szczoteczka z technologią SweepDrive łączącą 66 000 wibracji sonicznych na minutę z ruchami zamiatającymi pod kątem 60°. Model oferuje 30-dniową żywotność baterii na jednym ładowaniu przy standardowym użytkowaniu, certyfikat wodoodporności IPX7 umożliwiający bezpieczne korzystanie pod prysznicem oraz inteligentny system wykrywania nacisku z kontrolką LED. W zestawie znajdują się dwie zaawansowane główki szczotkujące: główka 3-w-1 łącząca funkcje kontroli płytki nazębnej, dbałości o dziąsła i wybielania oraz główka do wrażliwych zębów z ultra-miękkimi włóknami. Konstrukcja z innowacyjnym, zintegrowanym przyciskiem eliminuje miejsca gromadzenia się bakterii, a zaawansowana powłoka nano zapewnia doskonałą odporność na wodę.

Warunki promocji

Promocja na suszarki do włosów i szczoteczki elektryczne obowiązuje wyłącznie w drogerii Hebe w okresie od 29 września do 7 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych.