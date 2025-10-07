Philips Evnia 27M2N5901A – precyzja 4K i dynamika 320 Hz

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował najnowszy model z serii 5000. Philips Evnia 27M2N5901A powstał z myślą o osobach poszukujących uniwersalnego monitora do pracy i rozrywki. 27-calowa matryca IPS w trybie Dual Mode zaoferuje użytkownikom obraz w rozdzielczości 4K lub o odświeżaniu 320 Hz. Port USB-C z Power Delivery 65W pozwoli natomiast usprawnić pracę i utrzymać porządek na biurku.

Rozdzielczość 4K UHD do pracy i rozrywki

Philips Evnia 27M2N5901A oferuje tryb Dual Mode, który pozwala na łatwą zmianę rozdzielczości z 4K UHD (3840 x 2160 px) na FHD (1920 x 1080 px) i z powrotem. Zmiana ta wpływa również na częstotliwość odświeżania ekranu – wyższa rozdzielczość wiąże się z maksymalnym odświeżaniem 160 Hz, ale po zmianie wartość ta rośnie dwukrotnie, aż do poziomu 320 Hz. Taka wartość może mieć realny wpływ na wyniki w grach pokroju Counter-Strike czy Valorant, gdzie każda milisekunda ma znaczenie.

Monitor może się również pochwalić niskim czasem reakcji, wynoszącym 0,5 ms (Smart MBR) oraz systemem podświetlenia Ambiglow. Zastosowany w monitorze układ ze wsparciem sztucznej inteligencji analizuje obraz pod kątem kolorów i cały czas dostosowuje do niego barwę diod LED. Dzięki temu użytkownik ma wrażenie, że obraz rozchodzi się poza ekran, znacząco wzbogacając doznania płynące z obcowania z ulubionymi grami.

Hub USB pozwala zapanować nad kablami

Philips Evnia 27M2N5901A został wyposażony w port USB-C z Power Delivery 65 W, który pozwala utrzymać porządek na biurku. Za pomocą pojedynczego kabla można przesyłać obraz i dźwięk do monitora oraz ładować podłączony sprzęt. Ponadto urządzenia peryferyjne można podpiąć bezpośrednio do monitora.

Wbudowany hub USB oferuje dwa porty wyjściowe USB-A oraz pojedynczy port wejściowy USB-B. Ponadto monitor wyposażono w złącze audio, za pomocą którego możliwe jest podpięcie zewnętrznego zestawu słuchawkowego lub głośników. Ekran obsługuje również tryb MultiView pozwalający na jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch osobnych urządzeń. Dzięki funkcji KVM użytkownicy mogą również w prosty sposób przełączać się pomiędzy dostępnymi źródłami obrazu.

Technologie wspomagające użytkownika

Monitor Philips Evnia 27M2N5901A obsługuje technologie Flicker-free oraz LowBlue Mode, które ograniczają negatywny wpływ światła niebieskiego. Ponadto stopka monitora pozwala na pełną personalizację ustawienia urządzenia, zarówno pod kątem wysokości, jak i pochylenia. Funkcja Pivot umożliwia z kolei ustawienie ekranu w pionie.

Gracze docenią ponadto funkcję Stark ShadowBoost, która rozjaśnia ciemne sceny bez prześwietlania jasnych. Smart Crosshair wyświetla na środku ekranu celownik, którego kolor jest dostosowywany na bieżąco, w zależności od wyświetlanego obrazu. Dzięki temu pozostaje on zawsze widoczny, nie zlewając się z otoczeniem. Włączenie opcji Smart Sniper skutkuje przybliżeniem centralnej części ekranu, znacząco ułatwiając celowanie i trafianie do oddalonych celów.

Urządzeniem można również sterować za pomocą specjalnej aplikacji Evnia Precision Center. Przełączanie trybów wyświetlania, zmiana trybu podświetlenia Ambiglow albo włączanie oraz dostosowywanie dodatkowych funkcji oferowanych przez monitor – wszystko to bez konieczności poruszania się bezpośrednio po OSD.

Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia27M2N5901A będzie dostępny w sprzedaży od października, w sugerowanej cenie producenta 1611 złotych.