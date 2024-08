Logitech MX Master 3S – recenzja myszki

Logitech MX Master 3S to nie tylko kolejna odsłona popularnej serii myszy. To mysz, która miażdży konkurencję o 90%. Wyposażona w nowy, cichszy sensor i udoskonalone oprogramowanie, MX Master 3S redefiniuje komfort i precyzję pracy. Seria MX Master od lat udowadnia, że Logitech jest mistrzem w tworzeniu myszy dla wymagających użytkowników. Trzecia generacja, choć nie rewolucyjna (litera "S" tradycyjnie oznacza ewolucję i subtelne ulepszenia), wprowadza zmiany, które czynią z niej narzędzie niemal bezkonkurencyjne. My przyjrzeliśmy się temu urządzeniu z bliska i poniżej opisaliśmy nasze doświadczenia.

Użytkownicy Logitech MX Master 3 nie będą zaskoczeni nową wersją, MX Master 3S. Pod względem konstrukcji to praktycznie ten sam gryzoń, co poprzednik. Charakteryzuje się dużą budową (84,3 × 51 × 129,4 mm) i wagą 141 g. Nie ma co ukrywać, myszka należy do sporych i masywnych, przez co sprawdzi się głównie u użytkowników o większych dłoniach.

Jedną z kluczowych cech MX Master 3S jest wyprofilowana konstrukcja, szczególnie widoczna na grzbiecie. Ten zabieg sprawia, że dłoń leży wyżej i wygodniej, a trzymanie myszki trzema palcami jest intuicyjne i praktyczne.

Z mojego punktu widzenia, wyprofilowanie myszki predysponuje ją głównie do użytkowania przez osoby o dużych dłoniach i długich palcach, a także dla osób korzystających z podkładek pod nadgarstki. Użytkownicy o mniejszych dłoniach mogą mieć początkowo problemy z wygodnym chwytem.

Początkowo przeszkadzał mi niski profil przycisków. Szybko jednak zorientowałem się, że to kwestia chwytu. Logitech MX Master 3S nie jest myszką, którą można trzymać luźno, z dłonią odsuniętą od obudowy. Aby wygodnie korzystać z tego modelu (jeśli nie masz dużych dłoni), musisz oprzeć na niej całą dłoń, tak aby jej wnętrze ściśle przylegało do myszki.

Metalowe kółka przewijania stały się znakiem rozpoznawczym myszy MX Master i nie inaczej jest w przypadku 3S. Działają one znakomicie, zapewniając płynne i precyzyjne przewijanie zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Pionowa rolka posiada dwa tryby pracy, przełączane przyciskiem znajdującym się tuż nad nią. W pierwszym trybie działa ona skokowo, pozwalając na precyzyjne nawigowanie po listach i dokumentach. W drugim trybie staje się całkowicie bezwładnościowa, umożliwiając szybkie przewijanie długich treści bez konieczności zatrzymywania się.

Pozioma rolka działa wyłącznie w trybie bezwładnościowym i może być konfigurowana za pomocą dedykowanego oprogramowania. Użytkownicy mogą przypisać jej różne funkcje, takie jak przełączanie kart w przeglądarce, nawigowanie po osi czasu w edytorze wideo, powiększanie i pomniejszanie obrazu w edytorze grafiki, czy regulacja głośności.

Oprogramowanie

Myszka komputerowa Logitech MX Master 3S działa w połączeniu z nową wersją dedykowanego oprogramowania producenta, Logitech Options+. Aplikacja ta pozwala użytkownikowi na swobodną personalizację urządzenia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami, bez konieczności długotrwałego uruchamiania aplikacji na komputerze. Z drugiej strony, program ten oferuje wsparcie technologiczne dla funkcji przenoszenia kursora i plików na inne komputery, a także zapewnia dostęp do przyszłych aktualizacji i powiadomień o niskim stanie naładowania wbudowanej baterii.

Po wybraniu urządzenia z menu głównego użytkownik otrzymuje dostęp do uporządkowanych funkcji. W przypadku myszki MX Master 3S są to przyciski, wskazywanie i przewijanie, funkcje Easy-Switch i Flow oraz ustawienia. Zakładka "Przyciski" umożliwia pełną kontrolę nad funkcjami przycisków i rolek urządzenia. Można dowolnie modyfikować ich domyślne funkcje, przypisywać nowe lub korzystać z gotowych skrótówdo zainstalowanych aplikacji. W przypadku przycisku gestów można definiować własne skróty lub korzystać z predefiniowanych przez producenta.

Kolejna zakładka umożliwia modyfikację prędkości kółek przewijania i kursora. Użytkownik może samodzielnie dostosować parametry pracy myszy, zwiększając zakres czujnika nawet do 8000 DPI, zmieniając kierunek przewijania rolek lub definiując profile czułości DPI. Pozostałe dwie zakładki dotyczą funkcji dodatkowych, takich jak Easy-Switch, która umożliwia przełączanie kursora między trzema urządzeniami, oraz Flow, która oferuje podobną funkcjonalność, ale dodatkowo umożliwia przenoszenie drobnych plików między komputerami.

W opcjach aplikacji można sprawdzić wersję oprogramowania myszy, a także utworzyć profil, w którym zapisane zostaną ustawienia urządzenia jako kopia zapasowa. W przypadku problemów ze sprzętem użytkownik ma dostęp do panelu pomocy technicznej, a także do opcji resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych.

Wrażenia z użytkowania

W moim codziennym życiu MacBook odgrywa kluczową rolę. Po zainstalowaniu oprogramowania Flow i sparowaniu myszy MX Master 3S via Bluetooth, mogłam skonfigurować ją idealnie pod moje potrzeby, głównie w kwestii szybkości poruszania kursorem. Od tego momentu mysz działa bez zarzutu, nie wymagając ode mnie żadnych dodatkowych konfiguracji czy dostosowań. To dla mnie najwyższa forma pochwały – cenię sprzęt, o którym po prostu mogę zapomnieć.

Kolejną zaletą, o której warto wspomnieć, jest imponujący czas pracy na baterii. Producent obiecuje 70 dni po pełnym naładowaniu i 3 godziny po 1-minutowym szybkim ładowaniu. Muszę przyznać, że nigdy nie mierzyłam dokładnie, jak długo działam na jednym ładowaniu (między innymi dlatego, że jest to tak długi czas, że po prostu nie zwracam na to uwagi). Od kiedy mysz jest w moim posiadaniu, ładowałam ją do pełna maksymalnie 2-3 razy.

Zdarzało mi się jednak podładowywać ją "awaryjnie", na przykład podczas krótkiej przerwy na herbatę lub wizyty w toalecie. Nawet krótki czas ładowania wystarcza, aby mysz działała bez zarzutu do końca dnia (a w moim przypadku nawet na kilka kolejnych dni, zanim przypomnę sobie o pełnym naładowaniu).

Mysz doskonale sprawdza się na różnych powierzchniach. Bez problemu działa nie tylko na podkładkach, ale również na drewnie (nawet chropowatym), a także na pościeli czy narzucie, co czyni ją idealną do pracy w różnych warunkach, zarówno w domu, jak i w podróży.

Podsumowanie

O Logitech MX Master 3S można mówić wiele, ale jedno jest pewne: to jedna z najlepszych myszek biznesowych dostępnych na rynku. Doskonale sprawdzi się u każdego, kto spędza wiele godzin przy komputerze, niezależnie od wykonywanego zawodu. Nie jest to co prawda myszka gamingowa, ale świetnie nadaje się do codziennych zadań i zachwyca ergonomicznym kształtem, wysoką jakością wykonania, bezproblemową łącznością i długą żywotnością baterii.

Wybierając Logitech MX Master 3S, warto zwrócić uwagę na jej wyjątkową funkcjonalność. Producent wyposażył ją w wiele przycisków i co najważniejsze - dwie rolki, które znacząco poprawiają komfort użytkowania. Możliwość dowolnego zaprogramowania tych przycisków pozwala stworzyć myszkę idealnie dopasowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Cena Logitech MX Master 3S może być jednak problematyczna dla niektórych użytkowników. Za bogatą funkcjonalność, niesamowitą jakość wykonania, elegancki wygląd i imponującą wydajność trzeba zapłacić ponad 400 zł. W zamian otrzymuje się jednak produkt z najwyższej półki, który idealnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, nawet przez wiele lat.

Logitech MX Master 3S to myszka, którą z całą pewnością można polecić wszystkim, którzy spędzają wiele godzin przy komputerze. Warto ją przetestować i przekonać się na własnej skórze, jak komfortowa i wydajna jest w codziennej pracy. Po wypróbowaniu MX Master 3S ciężko będzie wrócić do innych myszek biznesowych, a tym bardziej do tych przeznaczonych do gier.