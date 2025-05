Logitech Brio 300 – recenzja: prosta kamerka do codziennych zastosowań

W ostatnich tygodniach miałem okazję przetestować kamerkę internetową Logitech Brio 300 – kompaktowe urządzenie stworzone z myślą o użytkownikach potrzebujących prostego, niezawodnego sprzętu do wideorozmów. Czy warto się nią zainteresować? I kto będzie z niej najbardziej zadowolony?

Pierwsze wrażenia i zawartość opakowania

Brio 300 trafia do użytkownika w niewielkim kartonowym pudełku utrzymanym w typowej dla Logitecha kolorystyce – szaro-zielonej. Na opakowaniu znajdziemy podstawowe informacje techniczne:

nagrywanie wideo w rozdzielczości Full HD (1080p) przy 30 kl./s,

wbudowany mikrofon z redukcją szumów,

fizyczna zasłona obiektywu dla prywatności.

W środku znajdziemy tylko samą kamerkę oraz instrukcję obsługi – jednostronicową, graficzną, wielojęzyczną. Instalacja sprzętu jest banalnie prosta i intuicyjna.

Budowa i jakość wykonania

Kamerka wykonana jest z tworzywa sztucznego, jednak sprawia solidne wrażenie – nie wygląda tandetnie ani budżetowo. Producent podkreśla, że obudowa powstała częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, dzięki czemu każdy egzemplarz ma nieco inny wygląd powierzchni.

Na uwagę zasługuje zasuwka obiektywu, którą jednym ruchem można zasłonić kamerę – praktyczne i proste rozwiązanie w trosce o prywatność. Montaż na monitorze odbywa się za pomocą regulowanej, gumowanej stopki – kamerka trzyma się pewnie i nie rysuje ekranu. Zakres regulacji uchwytu sprawdzi się w większości popularnych modeli monitorów i laptopów.

Pod obiektywem umieszczono mikrofon, a po prawej stronie znajduje się białe podświetlenie LED, sygnalizujące aktywność kamerki.

Podłączenie i działanie

Brio 300 łączy się z komputerem za pomocą kabla USB-C – to nowoczesny i wygodny standard, choć szkoda, że przewód jest na stałe zintegrowany z obudową i nie można go odłączyć. Po podłączeniu system od razu wykrywa urządzenie – nie są potrzebne żadne sterowniki.

Jakość obrazu i dźwięku

W praktyce obraz z Brio 300 jest w zupełności wystarczający do typowych zastosowań: rozmów na Zoomie, spotkań zespołowych czy nauki zdalnej. Nie ma tu fajerwerków – ale jakość Full HD stoi na przyzwoitym poziomie. Mikrofon działa poprawnie – głos jest wyraźny i zrozumiały, choć naturalnie nie zastąpi dedykowanego mikrofonu zewnętrznego.

Dzięki aplikacji Logi Tune można ręcznie dostosować jasność, kontrast i balans bieli, a także skorzystać z opcji automatycznej korekty ekspozycji i kompensacji słabego oświetlenia. Mimo to kamerka radzi sobie z automatycznymi ustawieniami całkiem nieźle nawet bez wsparcia oprogramowania.

Podsumowanie – dla kogo Logitech Brio 300?

Logitech Brio 300 to proste i funkcjonalne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują sprawdzonej kamerki do codziennego użytku. Jej zalety to:

solidna jakość wykonania,

fizyczna zasłona obiektywu,

łatwa instalacja i obsługa,

estetyczny, ekologiczny design.

Niestety, w cenie około 300 zł można znaleźć konkurencyjne modele oferujące więcej: wyższą rozdzielczość, autofocus, zoom cyfrowy czy podwójne mikrofony. Dodatkowo brak możliwości obrotu wokół osi pionowej i stały kabel mogą być dla niektórych użytkowników ograniczeniem.

Brio 300 to produkt dla osób ceniących prostotę, niezawodność i estetykę, a niekoniecznie zaawansowane funkcje.