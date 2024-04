Logitech Yeti GX – recenzja mikrofonu

Logitech G, znana marka sprzętu dla graczy, oferuje szeroki wybór akcesoriów, które zadowolą zarówno casualowych użytkowników, jak i profesjonalistów. Jednym z flagowych produktów adresowanych do tej ostatniej grupy jest mikrofon Logitech G Yeti GX. Producent podaje, że doskonale sprawdza się on nie tylko w rękach graczy, ale także osób pracujących zdalnie oraz podcasterów. Pomimo swojego niepozornego wyglądu, świetnie spełnia on oczekiwania osób nagrywających głównie indywidualnie. Producent wyposażył go w wiele ciekawych funkcji, które wzbogacają jego użyteczność, wsparte zaawansowanym oprogramowaniem. Ono nie tylko wpływa na jakość dźwięku, ale także dba o inne istotne aspekty nagrywania. Dodatkowo, dostępna jest funkcja Smart Audio Lock, która zapewnia odpowiednie brzmienie podczas sesji nagraniowych. Jeżeli jesteście ciekawi jak sprawdza się ten kosztujący niecałe 700 złotych mikrofon to zapraszamy do dalszej lektury.

Mikrofon został dostarczony do mnie w charakterystycznym kartonowym opakowaniu, typowym dla tego producenta, utrzymanym w ich rozpoznawalnej kolorystyce. Jestem zadowolony z faktu, że papier użyty do produkcji opakowania Yeti GX pochodzi z lasów posiadających certyfikację FSC, co świadczy o trosce producenta o środowisko naturalne.

W środku opakowania znalazłem:

• Wyjmowaną podstawkę, która doskonale sprawdza się na biurku,

• Adapter kompatybilny z wysięgnikami ⅝” i ⅜”, oraz z różnymi rodzajami statywów mikrofonowych,

• Kabel USB-C do USB-A o długości 2 metrów, co daje mi wystarczającą swobodę ruchu,

• Dokumentację produktu, która pomaga zrozumieć wszystkie funkcje i możliwości mikrofonu

Specyfikacje techniczne mikrofonu Logitech G Yeti GX obejmują:

• Typ: Dynamiczny

• Częstotliwość próbkowania: 24 bit / 96 kHz

• Wzór kierunkowości: Superkardioidalny

• Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 18.5 kHz

• SPL (Sound Pressure Level): 135 dB (THD 1% kHz)

• Złącze: USB-C do USB-A

• Stosunek sygnału do szumu: 78 dB

• Podświetlenie: Dwustrefowe RGB z technologią LIGHTSYNC

• Montaż: Możliwość użycia w zestawie z podstawką lub na dowolnym wysięgniku (wymagany adapter dołączony do zestawu)

Od samego początku to, co przyciągnęło moją uwagę, to estetyka mikrofonu. Jest on elegancki i kompaktowy, co sprawia, że łatwo dopasowuje się do różnych środowisk i nie stanowi nadmiernego zakłócenia nawet dla tych, którzy preferują minimalistyczny design. Konstrukcja jest prosta - całe urządzenie opiera się na wygiętym ramieniu, co stanowi nietypowe i interesujące rozwiązanie. Bryła mikrofonu jest względnie prosta i pozbawiona zbędnych ozdobników, a podświetlenie, choć skromne, jest obecne. Występują tu dwie strefy podświetlenia - pierścień w dolnej części mikrofonu oraz logo na przedniej części. Port USB-C został umieszczony od spodu urządzenia, a na tylnym panelu znajdują się przycisk wyciszający oraz niezwykły element - scroll, który bardziej kojarzy się z myszkami niż z mikrofonami. Działa on płynnie i nie tylko umożliwia regulację wzmocnienia mikrofonu, ale także informuje nas o aktualnym stanie przechwytywania dźwięku - czerwone światło oznacza wyciszenie, niebieskie - tryb automatyczny, zielone - poprawne działanie, a pulsujące czerwone informuje o prawdopodobnych przesterowaniach, co sugeruje konieczność obniżenia wzmocnienia.

Mikrofon Logitech Yeti GX został stworzony z myślą o graczach i streamerach, więc najlepsze efekty uzyskuje się kierując go bezpośrednio w stronę źródła dźwięku. Nie miałem wątpliwości co do jego działania podczas spokojnych rozmów, ale przede wszystkim zależało mi na jego wydajności podczas intensywnych sesji online, kiedy to emocje sięgają zenitu, a klawiatura i mysz pracują na pełnych obrotach. Na szczęście mikrofon sprawdził się doskonale nawet w takich warunkach. Jego skuteczna redukcja szumów i kliknięć jest godna podziwu. Praktycznie eliminuje one, co oznacza, że nie ma potrzeby obrabiania materiału nagranego wcześniej, ani martwienia się o komfort słuchaczy podczas transmisji na żywo. Mikrofon doskonale przechwytywał wszelkiego rodzaju dźwięki, od cichego szeptu po głośny krzyk.

Ten testowany mikrofon to urządzenie Plug-and-Play, które nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników, co sprawia, że nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy poradzą sobie z jego instalacją. Ustawienia mikrofonu można dostosowywać za pomocą znanego i cenionego panelu G HUB firmy Logitech G, który zapewnia dostęp do funkcji takich jak Blue VO!CE, samplera oraz strefy podświetlenia LIGHTSYNC.

Jedną z największych zalet tytułowego produktu, przede wszystkim dzięki wykupowi firmy Blue, jest jego dedykowana aplikacja. Pomimo bogactwa opcji, dostępnych dla użytkownika, aplikacja jest czytelna i intuicyjna w obsłudze. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak zarządzanie podświetleniem, oferuje ona również szeroki zakres możliwości dzięki funkcji Blue Voice. Nawet jeśli nie jesteś specjalistą od ustawień mikrofonów, będziesz zachwycony różnorodnymi opcjami, jakie tam znajdziesz.

W aplikacji znajdziesz nie tylko gotowe presety, które nadadzą twojemu głosowi bardziej basowy lub radiowy charakter, ale również dostęp do rozbudowanego korektora dźwięku, który możesz dostosować manualnie. Ponadto, aplikacja umożliwia poprawę jakości dźwięku poprzez funkcje takie jak bramka szumów, co zazwyczaj jest dostępne tylko w zewnętrznych programach, a nie w oprogramowaniu producenta.

Co więcej, w aplikacji znajdują się efekty Blue Voice, które oferują dodatkowe możliwości kreatywne, podobne do popularnego Voicemod. Choć dla niektórych może to być nieważne, dla innych stanowi miły dodatek, że producent zadbał o takie funkcje.

Podsumowanie

Mikrofon Logitech G Yeti GX to kontynuacja kultowej serii Yeti, która z powodzeniem spełnia oczekiwania użytkowników. Idealnie sprawdzi się zarówno dla graczy, jak i dla osób tworzących treści na platformy społecznościowe, podcasty czy filmy. Jego kompaktowy rozmiar doskonale komponuje się na biurku, a atrakcyjne oświetlenie, które można dostosować za pomocą dedykowanego oprogramowania lub po prostu wyłączyć, dodaje mu estetycznego wykończenia. Warto rozważyć ten mikrofon podczas zakupów, zwłaszcza ze względu na jego prostotę obsługi oraz szerokie możliwości konfiguracyjne dostępne w aplikacji. Czy warto polecać ten mikrofon? Moim zdaniem, zdecydowanie warto się nad nim zastanowić. Jednakże obecna cena, oscylująca w okolicach 700 PLN, może wydawać się nieco wysoka, szczególnie w porównaniu z innymi mikrofonami dostępnymi w tej samej klasie. Niemniej jednak, należy docenić fakt, że mikrofon ten jest prosty w obsłudze i nie wymaga skomplikowanych ustawień, aby osiągnąć pożądane parametry nagrywania. Jest łatwy w użytkowaniu od momentu wyjęcia z pudełka, a jakość dźwięku jest ogólnie dobra.