TP-Link prezentuje nowe kamery 4K i inteligentną centralę Tapo H500

TP-Link prezentuje trzy nowe urządzenia z serii Tapo, które łączą zaawansowaną technologię, wygodę użytkowania i możliwość stworzenia w pełni spersonalizowanego systemu bezpieczeństwa zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku – kamery Tapo C560WS i Tapo C260 oraz centralę domową Tapo H500. To rozwiązania, które sprawdzą się zarówno w roli dyskretnego strażnika domu czy mieszkania, jak i elementu większego ekosystemu smart home, zapewniającego kontrolę nad otoczeniem – niezależnie od tego, czy jesteśmy w środku, czy tysiące kilometrów dalej.

Tapo H500 to inteligentna centrala, która pozwala połączyć w jednym systemie nawet 16 kamer i 64 czujniki Tapo. Urządzenie posiada 16 GB wbudowanej pamięci eMMC, którą można rozbudować o dysk HDD/SSD do 16 TB – co pozwala na długie przechowywanie nagrań bez żadnych opłat abonamentowych. Całość działa lokalnie, z pełnym szyfrowaniem (AES 128, TLS 1.2), co gwarantuje prywatność i bezpieczeństwo danych. Inteligentne funkcje AI umożliwiają m.in. rozpoznawanie twarzy, śledzenie osób, zwierząt i pojazdów, oraz agregowanie wydarzeń z różnych kamer – co minimalizuje fałszywe alarmy i usprawnia analizę nagrań. Obsługa standardu Matter pozwala na integrację z urządzeniami smart home różnych producentów – od oświetlenia po zamki i przełączniki – w jednej aplikacji Tapo. Wyjście HDMI umożliwia podgląd obrazu na telewizorze, a syrena alarmowa o głośności 110 dB może pełnić zarówno funkcję odstraszającą, jak i dzwonka do drzwi w połączeniu z kamerą.

Tapo C560WS to zewnętrzna, obrotowa kamera Wi-Fi, która pozwala śledzić każdy szczegół w jakości 4K 8MP. Dzięki przetwornikowi Starlight nocne nagrania zachowują pełną paletę barw, co może okazać się kluczowe w rozpoznaniu detali. Klasa szczelności IP66 chroni urządzenie przed deszczem i kurzem, dlatego kamera sprawdzi się przy bramie wjazdowej, na tarasie czy w ogrodzie. Funkcja pełnego obrotu 360° w poziomie i 98° w pionie pozwala objąć obserwacją szeroki obszar, a obsługa Wi-Fi 6 redukuje opóźnienia, zapewniając płynny podgląd na żywo. Inteligentne rozpoznawanie twarzy i detekcja ruchu informują użytkownika tylko wtedy, gdy faktycznie dzieje się coś istotnego, a wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają natychmiastową reakcję – choćby krótką rozmowę z kurierem, zanim opuści posesję.

Tapo C260 to kamera stworzona z myślą o wnętrzach, w których liczy się szerokie pole widzenia i najwyższa jakość obrazu. Również oferuje nagrania 4K 8MP i kolorową nocną wizję Starlight, co przydaje się w monitorowaniu salonu, pokoju dziecka czy domowego biura. Zakres ruchu 360° w poziomie i aż 116° w pionie pozwala uchwycić każdy zakątek pomieszczenia, a rozbudowane funkcje Smart SI precyzyjnie rozróżniają ludzi, zwierzęta czy pojazdy, minimalizując liczbę niepotrzebnych alertów. Kamera może działać w sieci bezprzewodowej zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz, a także być podłączona przewodowo przez kabel Ethernet. Dwukierunkowe audio pozwala wykorzystać ją jako interkom – np. do szybkiej komunikacji z innymi domownikami.

Kamera Tapo C560WS jest dostępna w cenie około 310 zł, model Tapo C260 – około 250 zł, a inteligentna centrala Tapo H500 – około 630 zł. Wszystkie urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją. Szczegółowe specyfikacje techniczne można znaleźć na stronach produktowych: Tapo C560WS, Tapo C260, Tapo H500.