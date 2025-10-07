Philips Brilliance 27E3U7903 – dwa porty Thunderbolt 4 i rozdzielczość 5K dla profesjonalistów

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował najnowszą propozycję z serii Brilliance. Philips 27E3U7903 to 27-calowy monitor o rozdzielczości 5120 x 2880 (5K UHD), pokryciem gamutu Adobe RGB na poziomie 99,5% oraz dwoma portami Thunderbolt 4.

Panel 5K z szerokim odwzorowaniem barw

Osoby profesjonalnie zajmujące się montażem filmów i zdjęć oraz pracą z plikami graficznymi docenią 27-calowy panel IPS o rozdzielczości 5120 x 2880 px (5K UHD), oferujący niemal dwukrotnie więcej pikseli niż wyświetlacze 4K UHD. Ponadto wsparcie dla DisplayHDR 600 oraz certyfikat Calman Ready gwarantują wysoki kontrast i szerokie odwzorowanie palety barw, jednocześnie umożliwiając prostą kalibrację. Monitor pokrywa 99,5% przestrzeni palety kolorów AdobeRGB oraz 99% DCI-P3, a także oferuje kontrast 2000:1 – dużo wyższy niż w przypadku standardowych paneli typu IPS.

Dodatkowo panel wyposażono w antyrefleksyjną powłokę, która zapobiega odbijaniu się promieni słonecznych od ekranu. Zastosowane technologie LowBlue Mode oraz Flicker-free przeciwdziałają potencjalnie szkodliwemu działaniu światła niebieskiego.

Jednocześnie wsparcie dla MutliView pozwala odbierać sygnał wideo z dwóch różnych urządzeń naraz, a przełącznik SmartKVM – na szybkie przełączanie się między dostępnymi źródłami. Zastosowanie tych technologii sprawia, że monitor ten szczególnie nadaje się do hybrydowych stanowisk, w których wykorzystywane są zarówno systemy Mac, jak i PC.

Thunderbolt 4 z PowerDelivery dla łatwej pracy

Monitor Philips Brilliance 27E3U7903 został wyposażony w hub USB, oferujący użytkownikom po dwa złącza USB-C oraz USB-A. Ponadto udostępniono w nim dwa porty Thunderbolt 4, w tym jeden ze wsparciem dla Power Delivery 96W. Dzięki niemu można jednym kablem przesyłać sygnał wideo do monitora i ładować podłączone urządzenie.

Ekran wspiera również technologię DaisyChain, pozwalającą na łatwe podłączenie wielu monitorów, za pomocą pojedynczego kabla w standardzie USB-C. Dzięki temu możliwe jest stworzenie estetycznego stanowiska, które nie będzie wymagało wielu kabli. Wbudowana kamera o rozdzielczości 5 Mpix jest kolejnym atutem.

Kamerka wspiera technologię logowania Windows Hello i została także wyposażona w mikrofon oraz wskaźnik LED. Sprawia to, że nie są wymagane dodatkowe akcesoria, a sam monitor pozwala na wzięcie udziału w każdym spotkaniu online. Dzięki SmartErgoBase można z kolei fizycznie dostosować monitor w taki sposób, by idealnie pasował do stanowiska pracy.

“Wprowadzając Brilliance 27E3U7903, mieliśmy prosty cel – dać twórcom parametry, precyzję oraz efektywność pracy na monitorze 5K najwyższej klasy w atrakcyjnej cenie” mówi Ilkan Reyhanoglu, Product Manager EU w Philips.

Cena i dostępność

Monitor Philips Brilliance 27E3U7903 będzie dostępny od września, w sugerowanej cenie producenta 4949 złotych.

