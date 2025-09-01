Mercusys MR37BE – Wi-Fi 7 w przystępnej cenie

Mercusys wprowadza na rynek router MR37BE – nowoczesne urządzenie Wi-Fi 7 stworzone z myślą o wymagających użytkownikach domowych, którzy oczekują wysokiej wydajności i stabilności połączenia bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Model ten oferuje zaawansowane funkcje sieciowe, prostą konfigurację i solidne parametry techniczne, idealnie odpowiadając na rosnące potrzeby współczesnych gospodarstw domowych.

Router Mercusys MR37BE pracuje w standardzie Wi-Fi 7, oferując łączną przepustowość do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Router wykorzystuje kanały o szerokości 160 MHz, modulację 4K-QAM oraz technologię Multi-Link Operation (MLO), co przekłada się na szybszy transfer danych, niższe opóźnienia i większą niezawodność – szczególnie w środowiskach o dużym natężeniu ruchu. Dodatkową zaletą jest funkcja Multi-RU, która umożliwia bardziej efektywne przydzielanie zasobów pasma w zależności od zapotrzebowania. To rozwiązania, które sprawdzają się zarówno przy pracy zdalnej, jak i streamingu w wysokiej rozdzielczości, grach online czy korzystaniu z inteligentnych urządzeń w domu.

Za zasięg sieci odpowiada sześć optymalnie rozmieszczonych zewnętrznych anten wspieranych przez technologię Beamforming, która koncentruje sygnał w kierunku konkretnych urządzeń. Dzięki temu router może skutecznie pokryć zasięgiem nawet większe mieszkania, eliminując problem martwych stref i spadków prędkości. Z kolei obsługa EasyMesh umożliwia rozbudowę sieci o kolejne kompatybilne jednostki, bez konieczności wymiany głównego routera – to szczególnie praktyczne rozwiązanie w domach o nieregularnym układzie lub z wieloma kondygnacjami.

Router Mercusys MR37BE wyposażono w nowoczesne porty 2,5G – jeden WAN i jeden LAN – które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał szybkich łączy światłowodowych. Kolejne dwa porty LAN o prędkości 1 Gb/s pozwalają na przewodowe podłączenie najważniejszych urządzeń, takich jak komputer, konsola czy telewizor, zapewniając minimalne opóźnienia i maksymalną stabilność transmisji. Router wspiera najnowszy protokół bezpieczeństwa WPA3, a jego konfiguracja i zarządzanie możliwe są z poziomu dedykowanej aplikacji MERCUSYS, co znacząco ułatwia codzienne użytkowanie – również mniej zaawansowanym użytkownikom.

Mercusys MR37BE dostępny jest w sprzedaży w cenie około 420 zł i został objęty trzyletnią gwarancją producenta. Więcej informacji o produkcie można znaleźć pod linkiem: MR37BE.

