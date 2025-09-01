Przełączniki Omada Industrial Easy Managed: TP-Link wprowadza switche do pracy w ekstremalnych warunkach

TP-Link rozszerza portfolio rozwiązań sieciowych o serię przemysłowych przełączników Omada Industrial Easy Managed, zaprojektowanych z myślą o pracy w najbardziej wymagających środowiskach. Cztery nowe modele – IES210GPP, IES206GPP, IES208G oraz IES206G – łączą odporność na trudne warunki z pełną integracją z platformą Omada SDN i możliwością darmowego zarządzania poprzez chmurę, zapewniając stabilną komunikację w halach produkcyjnych, stacjach energetycznych, chłodniach, tunelach czy na otwartych terenach przemysłowych.

IES210GPP to najbardziej rozbudowany przełącznik z nowej serii, oferujący 8 gigabitowych portów RJ45, w tym 6 PoE+ oraz 2 PoE++, a także 2 dodatkowe gniazda gigabitowe Combo RJ45/SFP. Budżet mocy PoE wynosi 240 W, co pozwala zasilać wiele urządzeń sieciowych jednocześnie, w tym kamery monitoringu czy punkty dostępowe, z mocą do 60 W na każdy port PoE++. Dzięki obsłudze funkcji VLAN, QoS oraz STP/RSTP, model ten zapewnia elastyczne zarządzanie ruchem w sieci i stabilność działania nawet przy dużym obciążeniu. Solidna aluminiowa obudowa klasy IP40, zakres pracy od –40°C do +75°C oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe do 6 kV czynią go niezawodnym rozwiązaniem w instalacjach wymagających maksymalnej odporności. Redundantne wejście zasilania 1+1 gwarantuje ciągłość pracy, nawet w przypadku awarii jednego zasilacza.

IES206GPP to kompaktowe rozwiązanie dla mniejszych instalacji przemysłowych. Urządzenie wyposażono w 4 gigabitowe porty RJ45 (3 PoE+ oraz 1 PoE++), a także 1 port Combo RJ45/SFP i dodatkowe gniazdo gigabit SFP. Budżet mocy PoE wynosi 120 W, co w zupełności wystarcza do zasilania urządzeń o większym zapotrzebowaniu energetycznym, takich jak kamery PTZ czy stacje bazowe. Podobnie jak w przypadku modelu IES210GPP, zastosowano tutaj pełen zestaw funkcji sieciowych, obudowę o klasie IP40 oraz konstrukcję odporną na wahania temperatur i przepięcia. Dzięki temu przełącznik doskonale sprawdzi się w średnich zakładach przemysłowych, maszynowniach czy infrastrukturze energetycznej.

IES208G to model przeznaczony do zastosowań, w których priorytetem jest stabilność transmisji danych. Oferuje 8 gigabitowych portów RJ45, w tym 6 standardowych oraz 2 RJ45/SFP Combo, zapewniając pełną elastyczność konfiguracji. Zakres pracy od –40°C do +75°C, zabezpieczenia przepięciowe i redundantne wejście zasilania gwarantują niezawodność działania w trudnych warunkach. To rozwiązanie idealne dla sieci komunikacyjnych w zakładach przetwórczych.

IES206G to najbardziej kompaktowy przełącznik w serii, oferujący 6 gigabitowych portów (4 RJ45, 1 Combo RJ45/SFP oraz 1 SFP). Podobnie jak pozostałe modele, działa w szerokim zakresie temperatur i charakteryzuje się pełną odpornością na kurz i przepięcia. To rozwiązanie dla mniejszych instalacji przemysłowych, gdzie kluczowe są niezawodność i łatwość zarządzania.

Kluczowym atutem serii jest pełna integracja z platformą Omada SDN umożliwiająca centralne zarządzanie całą infrastrukturą sieciową LAN i WLAN za pomocą chmury – dostępnej zarówno przez interfejs przeglądarki, jak i aplikację Omada – co pozwala administratorom sieci na pełną kontrolę z dowolnego miejsca na świecie.

Wszystkie modele przełączników wyposażono w obudowy z metalu klasy przemysłowej, przystosowane do montażu na szynie DIN lub ścianie, co ułatwia ich instalację w szafach przemysłowych. Brak wentylatora zwiększa niezawodność, eliminując ryzyko awarii mechanicznych i podatność na kurz. Dzięki temu nowe przełączniki TP-Link odpowiadają na potrzeby dynamicznie rozwijających się środowisk przemysłowych, gdzie niezawodna komunikacja sieciowa stanowi fundament bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej.

TP-Link IES210GPP jest dostępny w cenie ok. 900 zł, IES206GPP w cenie ok. 770 zł, IES208G w cenie ok. 700 zł, a IES206G w cenie ok. 660 zł. Wszystkie modele objęte są 5-letnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na stronach: IES210GPP, IES206GPP, IES208G, IES206G.