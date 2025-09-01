Oficjalny monitor Counter-Strike 2 z odświeżaniem 610 Hz od AGON by AOC

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – przedstawia model CS24A. Jest on wynikiem partnerstwa z Counter-Strike 2. Monitor wyróżnia się stylistyką, odświeżaniem na poziomie 610 Hz oraz specjalną technologią podświetlenia stroboskopowego MBR+. Dla fanów e-sportowych rozgrywek, którzy preferują mniej wyróżniający się wygląd, opracowano jego odpowiednik w standardowej stylistyce monitorów AGON PRO – AG246FK6.



Zbudowany, by zwyciężać

AOC AGON PRO CS24A został oparty na 24,1-calowej matrycy typu TN, która została opracowana tak, by najlepiej sprawdzać się w szybkich tytułach nastawionych na rywalizację. Panel działa z rozdzielczością 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 600 Hz. Dodatkowo można go przetaktować do wartości 610 Hz. Jasność monitora to aż 500 cd/m2, dzięki czemu wyświetlany na nim obraz będzie wyraźnie widoczny nawet na halach z intensywnym oświetleniem, na których rozgrywane są turnieje e-sportowe. Czas reakcji panelu wynosi 0,5 ms GtG oraz 0,3 ms MPRT.

Unikalnym rozwiązaniem zastosowanym w CS24A jest system podświetlenia matrycy. Składa się on z dwóch belek z diodami LED umiejscowionych po przeciwnych krawędziach ekranu. Są one podzielone na 20 indywidualnie sterowanych stref. Oprócz wsparcia dla podświetlenia stroboskopowego MBR+ są one zestrojone w taki sposób, by możliwie precyzyjnie synchronizować podświetlenie z odświeżaniem panelu i minimalizować efekt ghostingu. Dzięki tej technologii obraz w ruchu wyświetlany przez monitor jest ostrzejszy niż w modelach ze standardowym podświetleniem.

Monitor wspiera technologie NVIDIA G-Sync Compatible oraz AMD Free-Sync Premium, które zapobiegają efektowi rozrywania obrazu. Dodatkowo jest on w stanie wyświetlić 125,1% palety sRGB przy jej pokryciu na poziomie 99,8% i błędzie DeltaE poniżej 2.

Pilot QuickSwitch i HDMI 2.1

Na wyposażeniu CS24A znajduje się pilot, który pozwala na szybkie zmiany ustawień, w tym przełączanie się pomiędzy profilami. Pierwszy predefiniowany profil jest dedykowany rozgrywce w Counter-Strike 2. Pozostałe dwa (FPS 2 oraz FPS 3) są nieco inne, ale również przygotowano je z myślą o szybkich grach pierwszoosobowych.

Użytkownicy mogą skorzystać ze złącza DisplayPort 1.4 i dwóch HDMI 2.1. Ponadto w monitorze zintegrowano koncentrator USB. Podstawa jest przystosowana do ustawienia klawiatury blisko monitora i umożliwia regulację wysokości, pochylenie oraz obrót panelu, jak i ustawienie go w trybie portretowym. Jest ona w charakterystycznej pomarańczowo-złotej kolorystyce. Na jej tyle umieszczono grafikę jednej z bardziej rozpoznawalnych broni występującej w grze – AWP. Z kolei na stopie oraz na obudowie panelu znajdują się logotypy Counter-Strike 2. Są to elementy, które na pierwszy rzut oka odróżniają CS24A od wszystkich innych monitorów na rynku.

Gracze, którzy wolą pozostać przy standardowej stylistyce monitorów AGON PRO, mogą wybrać model o oznaczeniu AG246FK6. Poza kwestią wyglądu zewnętrznego różni się on od CS24A tylko jednym szczegółem. Zamiast predefiniowanego trybu CS w jego pamięć wgrano profil FPS 1.



Debiut podczas IEM Cologne 2025

AG246FK6 oraz CS24A zostaną po raz pierwszy zaprezentowane podczas jednego z ważniejszych wydarzeń sceny Counter-Strike 2 – Intel Extreme Masters w Kolonii. Na stoisku G2 Esports gracze będą mieli okazję zapoznać się z nowymi monitorami podczas rozgrywki na nowej, specjalnie zaprojektowanej mapie.

– Ściśle współpracowaliśmy ze społecznością Counter-Strike, aby zrozumieć, co naprawdę ma znaczenie na najwyższym poziomie rozgrywki – mówi César Acosta, Gaming Product Manager w AGON by AOC. – W rezultacie powstał monitor, który przekracza częstotliwość 600 Hz i osiąga 610 Hz, ponieważ w grze Counter-Strike 2 liczy się każda milisekunda. Niezależnie od tego, czy wybierzesz model CS24A ze stylistyką CS2, czy AG246FK6 w klasycznym stylu AGON PRO, otrzymasz te same bezkompromisowe możliwości, których wymagają profesjonalni gracze.



Cena i dostępność

AGON PRO AG276UZD wejdzie do sprzedaży w sierpniu, a AGON PRO CS24A we wrześniu. Oba w sugerowanej cenie detalicznej 2 971 PLN.

