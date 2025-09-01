Prawdziwy as w muzycznej talii kart i 100 godzin odsłuchu. Poznajcie nauszne słuchawki Fresh‘n Rebel Clam Ace 2

Wyposażone w szereg inteligentnych funkcji, aplikację My Sound, Personal Sound by Audiodo i adaptacyjne hybrydowe ANC, stanowią mocno ulepszoną wersję swojego poprzedniego wcielenia. Najnowsze mobilne słuchawki dzięki ponad 100 godzinom odtwarzania na jednym ładowaniu baterii, wygodnemu zaprojektowaniu i sześciu odważnym kolorom, mocno wyróżniają się w segmencie audio. Wrażenia estetyczne i dźwiękowe powinny zadowolić nawet najbardziej wybrednych fanów nowinek technologicznych.

Holenderska marka Fresh ‘n Rebel powraca ze swoim udanym projektem. Oto nauszne słuchawki Bluetooth Clam Ace 2, zapewniające bogaty, szczegółowy dźwięk z mocnym basem i wyraźnymi wysokimi tonami. Użytkownicy dostają możliwość korzystania z nowej aplikacji My Sound, aby zmienić ustawienia korektora, spersonalizować przyciski sterujące, dostosować poziomy wytłumienia hałasu, ograniczyć głośność lub włączyć tryb oszczędzania baterii.

W swoim własnym stylu

Teraz łatwo można przenieść swoje wrażenia dźwiękowe na wyższy poziom dzięki funkcji Personal Sound by Audiodo. Wystarczy wykonać test odsłuchu w aplikacji My Sound, aby sprawdzić swój słuch w szerokiej rozpiętości częstotliwości dźwięków. Na podstawie tego, które odgłosy słyszymy, a które nie, możemy stworzyć osobisty profil dźwiękowy. Wzmacnia on lub redukuje odpowiednie tony, gwarantując większą szczegółowość i czystość dźwięku.

Tylko to co ważne

Niezależnie od tego czy pracujemy, podróżujemy czy po prostu odpoczywamy, dzięki adaptacyjnej hybrydowej Aktywnej Redukcji Szumów pozostajemy sami ze swoimi ulubionymi melodiami, bez niepotrzebnych rozpraszaczy. Sami decydujemy, ile dźwięków chcemy wyciszyć, używając aplikacji My Sound do regulacji poziomu redukcji hałasu w zależności od otoczenia.

A co jeśli chcemy być świadomi wszystkiego, co dzieje się wokół nas? Po prostu włączmy Ambient Sound Mode (tryb przejrzystości) i już możemy bezpiecznie poruszać się przez cały dzień w miejskim gwarze. A kiedy pozostajemy na zewnątrz, funkcja redukcji szumu wiatru i podwójne mikrofony ENC zapewniają głośny i wyraźny dźwięk muzyki oraz rozmów, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wszystko czego potrzeba

Co istotne, żeby obsługiwać różne funkcje słuchawek Clam Ace 2, nie musimy wyjmować telefonu. W tym celu wystarczy obrócić pokrętło regulacji głośności na jednej ze słuchawek, nacisnąć przyciski na nauszniku lub przełączyć tryby słuchania jednym kliknięciem. Dzięki technologii Multipoint Bluetooth w naszym zasięgu jest połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami - źródłami dźwięku jednocześnie, np. smartfonem, tabletem czy laptopem. Natomiast funkcja wykrywania nałożenia na uszy automatycznie wstrzymuje odtwarzanie muzyki po zdjęciu słuchawek.

Osobna wzmianka należy się baterii słuchawek, które mocno wybijają się pod tym względem ponad przeciętność w tej klasie sprzętu audio. Model Clame Ace 2 jest w stanie grać nieprzerwanie nawet ponad 100 godzin na jednym ładowaniu akumulatora, co sprawia, że rzadko będziemy musieli rozglądać się za kablem (znajduje się w zestawie) i gniazdkiem do ich naładowania. Sam proces zasilania energią odbywa się oczywiście poprzez wbudowane gniazdo USB-C.

Ta nowość w portfolio producenta dostępna jest w sześciu charakterystycznych kolorach: Ice Grey, Pastel Pink, Dreamy Lilac, Dried Green, True Blue i Storm Grey.

Słuchawki mobilne Clam Ace 2 w skrócie:

• Adaptacyjna hybrydowa aktywna redukcja szumów;

• Tryb dźwięków otoczenia z szybkim dostępem;

• Aplikacja My Sound + Audiodo Personal Sound;

• Multipoint Bluetooth (możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie);

• Ponad 100 godzin odtwarzania na pojedynczym ładowaniu baterii.

Cena katalogowa : 399 zł