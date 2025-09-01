RE235BE – pierwszy wzmacniacz sygnału WiFi 7 od TP-Link

TP-Link wprowadza do swojej oferty pierwszy wzmacniacz sygnału działający w standardzie WiFi 7 – model RE235BE. To najmocniejszy range extender w portfolio producenta, zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących najwyższej wydajności sieci bezprzewodowej w domu lub mieszkaniu. Urządzenie odpowiada na potrzeby tych, którzy korzystają już z nowoczesnych routerów w standardzie WiFi 7 i chcą cieszyć się nieprzerwanym, stabilnym połączeniem w każdym zakątku przestrzeni.

Urządzenie oferuje prędkości sięgające nawet 3600 Mb/s – do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Tak wysokie wartości przekładają się na płynne działanie sieci, nawet w sytuacjach dużego obciążenia, jak równoczesne strumieniowanie wideo w jakości 4K, granie online czy praca zdalna kilku domowników w tym samym czasie.

Za skuteczne rozszerzenie zasięgu sieci odpowiadają dwie zewnętrzne anteny oraz technologie charakterystyczne dla standardu WiFi 7 – MLO, 4K-QAM, Multi-RU oraz kanał o szerokości 160 MHz. Dzięki nim sygnał przesyłany jest szybciej, z większą przepustowością i jest dokładniej dopasowany do potrzeb konkretnych urządzeń, co ma szczególne znaczenie w nowoczesnych, inteligentnych domach.

Model wyposażono także w port 2,5G, który pozwala stworzyć szybkie i stabilne połączenie przewodowe dla sprzętów nieposiadających modułu WiFi, takich jak starsze modele telewizorów smart, konsole do gier czy komputery stacjonarne. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć spadków jakości połączenia podczas intensywnego użytkowania Internetu.

Dodatkowym atutem RE235BE jest funkcja Smart Roaming, która dba o płynne przełączanie się między punktami dostępu w obrębie jednej sieci, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie przemieszczać się po domu bez utraty sygnału. Funkcja EasyMesh umożliwia łatwe rozszerzenie sieci o kompatybilne urządzenia, zapewniając pełne pokrycie sygnałem nawet w dużych domach.

Konfiguracja wzmacniacza jest szybka i intuicyjna – wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze i następnie na wzmacniaczu, lub skorzystać z aplikacji TP-Link Tether, dostępnej na smartfony. Aplikacja umożliwia nie tylko konfigurację, ale też monitorowanie pracy urządzenia w czasie rzeczywistym. RE235BE wspiera najnowszy protokół bezpieczeństwa WPA3, co gwarantuje ochronę danych użytkowników na najwyższym poziomie.

Wzmacniacz RE235BE jest już dostępny w sprzedaży, w cenie ok. 360 zł. Produkt objęty został trzyletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na stronie: RE235BE.