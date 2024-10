Smartfony moto g55 5G oraz moto g35 5G u największych operatorów: Orange, Play, Plus i T-Mobile

Najnowsze smartfony Motorola z rodziny moto g debiutują w ofercie operatorskiej. Modele moto g35 5G oraz moto g55 5G w nadchodzących dniach pojawią się w sieciach: Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Co oferują moto g35 5G oraz g55 5G?

Oba modele wyróżniają się zarówno pod względem wzornictwa jak i kolorystyki. Do wykończenia obudowy wykorzystano wysokiej jakości materiały: skórę wegańską lub matowe szkło akrylowe. Dostępne są w bogatej ofercie pastelowych kolorów, tak charakterystycznych dla smartfonów Motorola. Zarówno moto g35 5G jak i g55 5G wizualnie nawiązują do modeli z bardziej prestiżowej rodziny edge.

Smartfony wyposażone zostały w wyświetlacze LCD IPS o rozdzielczości Full HD, charakteryzujące się wysoką częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Są więc dobrym wyborem dla osób, które cenią płynność obrazu i oglądają dużo materiałów wideo. W modelu moto g35 5G ekran ma przekątną aż 6,72”, natomiast moto g55 5G oferuje wyświetlacz o przekątnej 6,49”. W obu urządzeniach ekrany chroni szkło Gorilla Glass 3.

W moto g55 5G znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 7025. Zależnie od wersji pojemnościowej smartfon oferuje 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej na dane użytkownika. Model moto g35 5G wykorzystuje procesor Unisoc T760, a w sprzedaży w pierwszej kolejności pojawi się wariant 8/128 GB.



Oba urządzenia wykorzystują prawie identyczny zestaw aparatów. Za selfie odpowiada przedni moduł 16 Mpx, a główny aparat to tandem 50 Mpx (f/1.8) wspierany przez ultraszerokokątny moduł 8 Mpx (f/2.2). Moto g55 5G oferuje dodatkowo stabilizację optyczną (OIS) dla modułu 50 Mpx oraz tryb Macro Vision.

Smartfony cechują się wysoką uniwersalnością. Wyposażone są w głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos®, obudowy obu modeli zapewniają ochronę przez zachlapaniem. Poza wsparciem dla fizycznej karty nanoSIM nie zabrakło tu obsługi nowoczesnego standardu eSIM. Bateria w obu urządzeniach ma pojemność 5000 mAh, różni je natomiast technologia szybkiego ładowania. Motorola moto g55 5G obsługuje ładowanie TurboPower™ o mocy 30 W, natomiast moto g35 5G wspiera ładowanie o mocy 18 W.

Ceny i dostępność w Polsce

Rekomendowane ceny detaliczne oraz dostępność poszczególnych modeli znajdziemy poniżej:

• moto g35 5G (8/128 GB) – 899 zł – dostępność w październiku w Play oraz T-Mobile (kolory: grafitowy, zielony, koralowy)

• moto g55 5G (8/256 GB) – 1099 zł – dostępność w październiku w Play oraz Plus (kolory: czarny, oliwkowy, różowy)

• moto g55 5G (12/256 GB) – 1299 zł – dostępność w październiku w Orange oraz T-Mobile (kolory: czarny, oliwkowy, różowy)

Motorola moto g55 5G (8/256 GB) w październiku pojawi się również w kanale B2B. Zestaw sprzedażowy dedykowany dla firm został wzbogacony o komplet akcesoriów obejmujący: ładowarkę sieciową, kabel USB-C, etui, szkło hartowane naklejone na ekranie oraz zestaw słuchawkowy. Smartfon w kanale B2B dostępny będzie wyłącznie w kolorze czarnym, w rekomendowanej cenie 1099 zł.