Pakowanie elektroniki na wakacje. Jak oszczędzić miejsce i nerwy?

To czas relaksu, przygód i zwiedzania. Każda podróż może jednak szybko zamienić się w logistyczny koszmar przy pakowaniu wszystkich niezbędnych urządzeń elektronicznych. W dodatku linie lotnicze ciągle zmniejszają możliwy wymiar bagażu podręcznego. Podpowiadamy więc, jak dobrać ładowarkę sieciową, powerbank i plecak, by wszystko zmieściło się do walizki czy plecaka, ale bez unikania kompromisów w kwestii funkcjonalności sprzętu.



Nadchodzi wreszcie czas upragnionych wakacji. Aby uznać wyjazd za w pełni udany, niezbędne jest zabranie ze sobą sprzętu elektronicznego, jak smartfon, tablet, gimbal, laptop, cyfrowy aparat lub lustrzanka czy czytnik e-booków. Co więcej, gdy mowa o podróżowaniu samolotem to według telewizji BBC, najpopularniejsze tanie linie lotnicze od 2018 r. zmniejszyły rozmiar dozwolonego bagażu podręcznego o 50 proc. Tym bardziej sprawne spakowanie wszystkich gadżetów staje się coraz trudniejsze.



Sprawdźmy więc, na co zwrócić uwagę przy wyborze na wczasy najpotrzebniejszych urządzeń do ładowania akcesoriów elektronicznych - ładowarki, powerbanka i dodatkowo pojemnego plecaka.



Ładowarki GaN. Małe urządzenie, duże możliwości



Pierwszym krokiem do sprytnego pakowania elektroniki jest wybór odpowiedniej ładowarki. Technologia GaN, polegająca na zastosowaniu na etapie konstrukcji azotku galu zamiast krzemu, to prawdziwa rewolucja. Pozwala ona zamienić ciężkie i duże ładowarki na kompaktowe urządzenia o imponującej mocy.



Dobrym przykładem jest składana ładowarka Hama GaN 65 W - idealny towarzysz podróży, który bez trudu zmieści się nawet w najmniejszej przegródce torby lub kieszeni plecaka. Jej korpus ma szerokość 10,4 cm, wysokość 1,8 cm, a głębokość 5,9 cm przy ledwie 0,18 kg wagi. Dzięki dwóm portom USB-C i pojedynczemu USB-A może zasilić wiele sprzętów jednocześnie. Za bezpieczny i odpowiedni szybki transfer energii dbają technologie Power Delivery i Qualcomm Quick Charge. Dodatkowo składana konstrukcja pozwala zabezpieczyć wtyczkę i złożyć ładowarkę na płasko. Tym samym oszczędzamy miejsce w bagażu, zmniejszając ryzyko uszkodzenia innych przedmiotów.



Jeśli zależy nam na jeszcze większej kompaktowości, warto rozważyć wybór ładowarki Hama Mini 30 W. To maleństwo (wymiary: 3,4 x 2,9 x 3,5 cm) idealnie sprawdzi się w sytuacjach, gdy każdy centymetr sześcienny bagażu ma znaczenie. Waży niewiele więcej niż paczka gumy do żucia, jest zaskakująco mocna i oferuje dwa złącza: USB-A i typu C. Doskonałe rozwiązanie do szybkiego naładowania smartfona lub kamery tuż przed kolejną przygodą.



Ultralekki powerbank. Energii nigdy za dużo



Nie ma nic gorszego niż widok czarnego ekranu rozładowanego smartfona gdy akurat chcemy zrobić piękne zdjęcie lub znaleźć drogę do wcześniej starannie wybranej restauracji. Aby uniknąć takich sytuacji, warto mieć ze sobą solidny powerbank. Pamiętajmy, że nie może być on zbyt wielki. Maksymalna wydajność banku energii, który można przewozić w bagażu podręcznym w samolocie bez dodatkowych zezwoleń to 100 Wh, czyli pojemność około 27000 mAh.



Ultralekki powerbank Hama Pocket 10 to absolutny hit wśród podróżników. Jego wymiary wynoszą 6,55 cm x 10,45 cm x 2,5 cm przy 215 g wagi, co pozwala bezproblemowo zabrać go ze sobą dosłownie wszędzie. Bez trudu zmieści się w kieszeni kurtki, „nerki”, damskiej torebki czy niewielkiego plecaka. Dzięki pojemności 10000 mAh, gniazdu USB-C i dwóch USB-A mamy pewność, że nasze urządzenia będą zawsze gotowe na całodniową wyprawę czy zwiedzanie miasta.



Jeśli planujemy dłuższy wypad i potrzebujemy zapasu energii na kilka dni, warto rozważyć model Hama Colour 20 (pojemność 20000 mAh, 7 cm szerokości, 13 cm wysokości, 2,64 cm głębokości, waga 368). Choć nieco większy, nadal jest niezwykle lekki i poręczny. Może się pochwalić dwoma portami: obustronnym USB-C i starszego typu USB typu A.



Optymalny plecak to porządek i wygoda



Teraz czas pomyśleć o tym, jak to wszystko wygodnie i bezpiecznie transportować. I w tym momencie kłania się plecak kabinowy Samsonite Guardit 3.0 w rozmiarze M, łączący funkcjonalność z modnym designem. Wymiary wynoszą 35 x 45 x 20 cm.



Przemyślana konstrukcja plecaka, mogącego zmieścić laptop o przekątnej ekranu do 15,6 cala, zapewnia łatwy dostęp do wszystkich przedmiotów. Wodoodporny materiał, specjalne przegrody i kieszenie na sprzęt elektroniczny pozwolą zachować porządek i uniknąć frustracji związanej z poszukiwaniem zagubionych drobiazgów. Lekka, ale wytrzymała konstrukcja (waga 800 g) gwarantuje komfort noszenia, nawet podczas długich spacerów po mieście czy całodniowych wędrówek. W dodatku wygląda stylowo – a czy właśnie nie o chodzi szczególnie na wakacjach?