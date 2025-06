Omada Easy Managed – kolejne modele w rodzinie prostych przełączników chmurowych

TP-Link wprowadza na rynek kolejne modele przełączników sieciowych Omada Easy Managed – intuicyjnych i nowoczesnych urządzeń, które odpowiadają na rosnące potrzeby małych i średnich firm. Debiutują cztery urządzenia – ES228GMP, ES224G, ES216G oraz ES208G – zaprojektowane z myślą o łatwym wdrożeniu, efektywnym zarządzaniu i bezawaryjnej pracy w codziennych warunkach biurowych.

W erze szybkich zmian technologicznych i rosnącego zapotrzebowania na niezawodną infrastrukturę sieciową, przedsiębiorcy coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwolą na sprawne uruchomienie i bezproblemową obsługę całego środowiska pracy. Przełączniki z serii Omada Easy Managed odpowiadają na te potrzeby dzięki funkcji Plug-and-Play, która umożliwia natychmiastowe wdrożenie – bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej konfiguracji czy angażowania wyspecjalizowanych zespołów IT.

Największy z zaprezentowanych modeli ES228GMP wyposażono w 26 gigabitowych portów, w tym 24 porty zgodne z PoE+ (802.3at/af, do 30W na port), umożliwiających elastyczne zasilanie podłączonych urządzeń. Dwa dodatkowe porty RJ45 oraz dwa porty SFP gwarantują stabilną i szybką transmisję danych, a łączna moc zasilania 384W gwarantuje bezproblemowe podłączenie punktów dostępowych Wi-Fi, kamer CCTV, telefonów IP i innych urządzeń zasilanych poprzez PoE.

Przełącznik ES224G to uniwersalne rozwiązanie dla firm potrzebujących stabilnego przełącznika o dużej liczbie portów. Urządzenie wyposażone jest w 24 gigabitowe porty RJ45, które pozwalają na sprawną komunikację pomiędzy wieloma urządzeniami jednocześnie. Dzięki funkcji Plug-and-Play konfiguracja przebiega szybko i bezproblemowo, a zdalne zarządzanie przez chmurę Omada umożliwia wygodną kontrolę nad całą infrastrukturą sieciową. Bezwentylatorowa, solidna metalowa konstrukcja zapewnia cichą pracę oraz wysoką odporność na ekstremalne warunki. Dzięki możliwości montażu w szafie Rack, ES224G doskonale wpisuje się w potrzeby nowoczesnych serwerowni i punktów dystrybucji sieci. To rozwiązanie, które pozwala zachować pełen ład i estetykę w infrastrukturze IT.

ES216G to przełącznik, który świetnie sprawdzi się w średniej wielkości środowiskach sieciowych. Urządzenie oferuje 16 gigabitowych portów RJ45, pozwalając na sprawne połączenie komputerów, serwerów oraz urządzeń peryferyjnych w jednej, niezawodnej strukturze. Funkcje takie jak QoS, PoE Auto Recovery i izolacja portów zwiększają bezpieczeństwo oraz stabilność sieci, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach biznesowych i monitoringu IP. Bezgłośna praca oraz możliwość montażu w szafie Rack podnoszą komfort użytkowania i elastyczność instalacji.

Model ES208G to najmniejszy przełącznik z całej serii, zaprojektowany z myślą o niewielkich biurach i punktach usługowych. Oferuje 8 gigabitowych portów RJ45, co w zupełności wystarcza do podstawowej komunikacji sieciowej w małych zespołach. Tak jak pozostałe modele, ES208G obsługuje zdalne zarządzanie przez chmurę Omada oraz funkcję Plug-and-Play. Cicha, bezwentylatorowa konstrukcja sprawia, że ES208G doskonale odnajduje się w kameralnych przestrzeniach, gdzie liczy się funkcjonalność, ale też estetyka.

Nowe modele TP-Link to nie tylko wygoda, ale również komfort użytkowania. Funkcje takie jak QoS (Quality of Service), PoE Auto Recovery czy izolacja portów zwiększają stabilność sieci, umożliwiając niezawodną transmisję danych nawet w środowiskach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki funkcjom zapobiegania pętlom sieciowym, obsłudze VLAN oraz IGMP Snooping, przełączniki idealnie sprawdzają się także w instalacjach monitoringu wizyjnego i innych kluczowych systemach infrastrukturalnych.

Kluczowym atutem serii jest pełna integracja z platformą Omada SDN umożliwiająca centralne zarządzanie całą infrastrukturą sieciową LAN i WLAN za pomocą chmury – dostępnej zarówno przez interfejs przeglądarki, jak i aplikację Omada – co pozwala administratorom sieci na pełną kontrolę z dowolnego miejsca na świecie.

Nowe urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach ES228GMP ok. 1300 zł, ES224G ok. 450 zł, ES216G ok. 340 zł, ES208G ok. 140 zł. Dodatkowo każdy model objęto 5-letnią gwarancją. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na stronach: ES228GMP, ES224G, ES216G oraz ES208G.