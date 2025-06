Archer BE700 i Archer TBE400UH – Nowe możliwości z Wi-Fi 7 od TP-Link

W dobie cyfryzacji nasze domy stały się centrum życia – od pracy zdalnej, przez edukację, po rozrywkę. Wszystko to wymaga nie tylko szybkiego Internetu, ale także stabilnego i niezawodnego połączenia. Z pomocą przychodzą dwa nowoczesne rozwiązania od TP-Link – router Archer BE700 oraz karta sieciowa Archer TBE400UH. Oba urządzenia oparte na najnowszej technologii Wi-Fi 7 oferują użytkownikom bezkompromisową szybkość, niezawodność oraz zasięg sieci.

Archer BE700 to router, który zapewnia imponującą prędkość transmisji danych – aż do 15 Gb/s w trzech pasmach (do 11528 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2883 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Dzięki obsłudze kanałów o szerokości 320 MHz i wsparciu technologii Multi-Link Operation (MLO), OFDMA oraz MU-MIMO, nie tylko zapewnia szybsze transfery, ale także zmniejsza opóźnienia oraz poprawia niezawodność połączenia nawet w najbardziej obciążonych sieciach, co jest kluczowe w przypadku intensywnego streamingu, grania w gry online czy pracy zdalnej z dużymi plikami.

Sześć precyzyjnie rozmieszczonych anten wewnętrznych, wspieranych przez technologię Beamforming, zapewnia doskonały zasięg sieci Wi-Fi. Dodatkowo, funkcja EasyMesh pozwala na rozbudowę sieci o dodatkowe urządzenia zgodne ze standardem, eliminując martwe strefy w dużych domach. Archer BE700 pozwala również na stworzenie wydajnej sieci przewodowej z błyskawicznym transferem danych dzięki portowi WAN 10 Gb/s oraz czterem portom LAN - jednemu o przepustowości 2,5Gb/s i trzem gigabitowym. Archer BE700 to także gwarancja bezpieczeństwa dzięki wsparciu dla WPA3 oraz zaawansowanej platformie ochrony TP-Link HomeShield, która zapewnia kompleksową ochronę przed zagrożeniami.

Z kolei Archer TBE400UH to bezprzewodowa karta sieciowa USB, która zamieni każde urządzenie w potężną jednostkę do pracy w Wi-Fi 7. Zapewnia prędkości dochodzące do 2883 Mb/s w paśmie 6 GHz, 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Karta została wyposażona w dwie mocne anteny wspierane przez technologię Beamforming, zapewniając stabilne połączenie, nawet gdy komputer jest oddalony od routera.

Zaleta Archer TBE400UH to także funkcja Plug & Play – urządzenie jest kompatybilne z systemami Windows 10 i 11, co umożliwia szybkie połączenie bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Jest to rozwiązanie idealne dla graczy oraz osób pracujących zdalnie na dużych plikach, które potrzebują niezawodnego połączenia z Internetem.

Archer TBE400UH jest dostępny w cenie około 340 zł, zaś Archer BE700 w cenie około 1700 zł. Oba produkty objęte są trzyletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na stronach: Archer BE700 oraz Archer TBE400UH.