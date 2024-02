Dark Project DPO 87 Fuji - rzut oka na klawiaturę

Myszki, klawiatury czy słuchawki to jedne z peryferii oferowanych przez firmę Dark Project. Dziś przed sobą od zaledwie 3 tygodni posiadam klawiaturę, która mnie urzekła swoją prostotą i co najważniejsze zachowaniem. Po prostu jest moją drugą miłością zaraz po żonie i córce. Ale no dobra wracamy na ziemie. Klawiatura o której mowa to Dark Project DPO 87– Fuji. Klawiatura mechaniczna, która dobrej jakości podświetlenie oraz jedne z lepszych przełączników. A to tylko początek superlatyw na temat tej klawiatury zapraszam do mojej lektury.

Wygląd

Cóż można opowiedzieć o wyglądzie, kolorystyka jest biało-czarna z graficznymi elementami. Na przycisku ESC, ENTER oraz SPACJI. Motyw klawiatury jest wzorowany Japońskim stratowulkanem Fudżi, który jest obecnie obiektem dziedzictwa kulturowego. Układ klawiszy to ANSI US, a nasadki z którego wykonano nasadki klawiszy w klawiaturze to ABS. Klawiatura jest masywna dzięki metalowej konstrukcji.

Jest ona w 80% pełnoprawną klawiaturą (nie zawiera bloku numerycznego) ale w sumie do gier i pracy absolutnie wystarcza – kwestia przyzwyczajenia. Przez pierwsze max 2 dni brakowało mi jednak po 3 tygodniach nie zamierzam przestawiać się na inny model klawiatury. Klawiatura według dobrych kilku osób zebrała bardzo dobre oceny, zdaje wrażenie produktu z wysokiej półki jednak cena zaskakuje coś powyżej 200 zł za taką klawiaturę to naprawdę idealny balans ceny do jakości. Jej waga to dokładnie 855 gramy. W zestawie dodatkowo mamy keycapy aby móc zamienić z tymi co są graficzne ozdobione oraz puller czyli kluczyk/ściągacz do klawiszy. Wymiary klawiatury to 357x130x23. Na odwrocie klawiatury znajdziemy bardzo dobre gumowe pady antypoślizgowe + na nóżkach podnoszący klawiaturę oraz kabel usb w oplocie.

Przełączniki

G3ms Sapphire to przełączniki, które charakteryzują się liniowym działaniem – co jest równoznaczne z tym że nie mają wyczuwalnego punktu aktywacji oraz oporu podczas naciskania. Zdają egzamin podczas grania oraz pracy. Nie są za głośne dzięki temu, że fabrycznie są już nasmarowane co jest na wielki plus.

Moim zdaniem na kilka dobrych wydanych zł na wszelakie klawiatury mechaniczne, różne rodzaje przełączników to akurat te przypadły mi do gustu, każdy ma swoje priorytety, każdy lubi co innego. Klawiatura bardzo mi podpasowała i na pewno zagości na moim biurku na dłuższy czas.

Oprogramowanie

Klawiatura ma dedykowane oprogramowanie dzięki któremu możemy dostosować sobie wszelakie podświetlenie, pulsacyjne oświetlenie, szybkość jasność itp. Dodatkowo możemy ustawić sobie macro. No i opcja przywrócenia klawiatury do ustawień fabrycznych. Z poziomu klawiatury też jesteśmy w stanie ustawić podświetlenie klawiatury podczas korzystania z przycisku funkcyjnego.

Plusy i Minusy

Plusy:

• Cicha praca (basowa)

• Podświetlenie

• Przełączniki

• Cena

Minusy:

• brak odpinanego kabla usb

Podsumowanie

Podsumowując, to jeden z lepszych wyborów, który można podjąć podczas doboru klawiatury za naprawdę dobre pieniądze. Design nawiązujący do Fudżi naprawdę robi robotę.

Nie zapomnijmy że DarkProject ma jeszcze kilka wersji kolorystycznych, oprócz opisywanego Fuji, jest także Night Sky oraz Violet Horizons – dostępne na stronie producenta. Jest to naprawdę solidna konstrukcja, która atrakcyjnie prezentuje się na biurku i zapewnia pełen komfort podczas użytkowania. Polecam serdecznie ten produkt.

Bardzo bym chciał podziękować firmie Dark Project za możliwość przetestowania sprzętu. Sam jestem zapalonym graczem i naprawdę ta firma skupia się najbardziej na tym segmencie osób aby grało się im lepiej!