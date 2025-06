Kingston na targach COMPUTEX 2025

Kingston Technology, światowy lider w dziedzinie pamięci i rozwiązań technologicznych, powraca na targi COMPUTEX 2025 z tematem przewodnim: Kingston Powers Tomorrow: Committed to the AI Future. Zgodnie ze swoją filozofią Built on Commitment, Kingston prezentuje przestrzeń wystawienniczą Kingston Future City, kładąc nacisk na innowacje w zakresie szybkości, inteligencji i kreatywności. Od serwerów AI po lotnictwo, wystawa prezentuje praktyczne zastosowania pamięci i rozwiązań magazynowania danych Kingston. Na pierwszy plan wysuwają się nowo wprowadzone produkty: SSD Kingston FURY Renegade G5, SSD klasy korporacyjnej DC3000ME oraz pendrive DataTraveler Exodia S USB. W obliczu postępującej transformacji branż pod wpływem sztucznej inteligencji Kingston wspiera tę zmianę rozwiązaniami opartymi na jakości, wydajności i konsekwentnym zaangażowaniu w innowacje.

– W Kingston nie tylko staramy się przewidywać przyszłość, ale pomagamy ją budować – mówi Kevin Wu, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu oraz wiceprezes ds. rozwoju biznesu w regionie Azji, Australii i Oceanii. – Od serwerów AI po wspieranie innowacji w lotnictwie, pamięci i rozwiązania pamięci masowej Kingston umożliwiają przełomowe technologie jutra. Built on Commitment to fundament wszystkich naszych działań, a na targach COMPUTEX 2025 z dumą pokażemy, jak ta zasada wciąż przesuwa granice innowacji.

Kingston Future City to doświadczenie technologiczne, które materializuje wizję firmy dotyczącą świata opartego na sztucznej inteligencji. Podzielona na trzy strefy wystawa pokazuje, w jaki sposób innowacje Kingston kształtują technologie przyszłości.

Kingston Intelligence Hub

W sercu Kingston Future City, Kingston Intelligence Hub prezentuje, jak pamięć i pamięć masowa klasy korporacyjnej Kingston napędzają szybką ewolucję sztucznej inteligencji i robotyki. W tej strefie zaprezentowano nowo wprowadzony dysk DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2 SSD oraz pamięć Server Premier DDR5 zamontowane w szafie serwerowej GIGABYTE AI. Rozwiązania te zostały stworzone, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.

Rozwiązania Kingston przystosowane do AI obsługują roboty, komputery AI i serwery AI, pracujące w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony danych i wydajności linii produkcyjnych. Aby zaprezentować praktyczne wdrożenia, firma Kingston współpracuje z Taiwan Intelligent Robotics Company, Ltd. (TIRC), przedstawiając multimodalnego robota inspekcyjnego. Roboty te wdrażane w wymagających środowiskach, takich jak fabryki i odległe lokalizacje terenowe, gromadzą i przesyłają ogromne ilości danych i obrazów do analizy AI w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu dysków SSD DC3000ME i pamięci Server Premier DDR5 firmy Kingston w serwerach AI, a także pamięci DDR5 Kingston FURY Renegade i dysków SSD Kingston FURY Renegade G5 w komputerach AI, system umożliwia szybkie wykrywanie i reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa, naruszenia bezpieczeństwa i anomalie.

FURY Acceleration Center

Jako silnik napędowy Kingston Future City, FURY Acceleration Center jest zasilane przez pamięci i dyski SSD Kingston FURY, zapewniające wydajność dla wymagających obciążeń i gier nowej generacji. Ta strefa prezentuje nowo wprowadzony dysk SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2, jeden z najszybszych konsumenckich nośników SSD na świecie, w działaniu z wysokowydajną konfiguracją komputera ASUS. Prezentowane są również pamięci Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM o zwiększonej prędkości 8800 MT/s oraz kompaktowe pamięci Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2, zamontowane na autorskiej płycie głównej GIGABYTE AORUS i pokazane w rozszerzonych pojemnościach dla użytkowników laptopów i mobilnych stacji roboczych.

Laboratorium Innowacji dla Twórców

Jako kreatywne centrum Kingston Future City, przestrzeń ta podkreśla rosnący udział Kingston w dziedzinie zaawansowanych technologii. Rozwiązania Kingston już wcześniej uczestniczyły w komunikacji lotniczej i satelitarnej, usprawniając transmisję danych między ziemią a przestrzenią powietrzną oraz kosmiczną. W tym roku Kingston współpracuje z Rocket Technology Exploration Team (RTET), zespołem studentów z NTUST i NFU w Azji Wschodniej, aby zaprezentować swoje rozwiązania w rzeczywistych zastosowaniach lotniczych i kosmicznych. Na miejscu pokazano działającą rakietę zasilaną szybkim dyskiem SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe Gen5, wyposażoną w specjalnie opracowany system awioniki, który rejestruje i przesyła dane lotu w czasie rzeczywistym.

Z kolei pamięć DDR5 Kingston FURY Renegade i dysk SSD Gen5 zainstalowano w wysokowydajnym komputerze MSI do przetwarzania i analizy danych misji w czasie rzeczywistym na ziemi.

Laboratorium Twórców zwraca również uwagę na rozwiązania Kingston dla twórców treści i entuzjastów technologii. Na targach COMPUTEX 2025 zadebiutują nowe wersje zewnętrznych dysków SSD XS1000 i XS2000, a także nowo wprowadzona pamięć flash USB Kingston DataTraveler Exodia S oraz zaktualizowane karty SD i microSD z serii Canvas Plus, teraz o zwiększonej prędkości. Od eksploracji kosmosu po kreatywną produkcję, przestrzeń ta podkreśla innowacyjność i potencjał inżynieryjny wschodzących talentów.

Nowe produkty:

Kingston FURY Renegade G5 SSD

Jeden z najszybszych konsumenckich dysków SSD PCIe 5.0 NVMe na rynku, cechujący się zaawansowaną konstrukcją termiczną i niskimi opóźnieniami zapewniającymi płynną pracę w wymagających zastosowaniach, takich jak edycja wideo 8K, przetwarzanie AI i gry nowej generacji.

Prędkości: Odczytu/zapis sekwencyjny do 14 800/14 000 MB/s*.

Pojemność: do 4 TB**

Dysk SSD Kingston DC3000ME

Dysk SSD PCIe 5.0 NVMe 2.0 do centrów danych i zastosowań korporacyjnych

Wydajność PCIe 5.0 klasy korporacyjnej: Zapewnia spójność operacji we/wy i niskie opóźnienia przy stałych prędkościach do 14 000 MB/s i 2 800 000 IOPS odczytu***.

Format: U.2, 2,5ˇ x 15 mm

Pojemność: 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB**.

Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM (nowa prędkość)

Standaryzowany moduł CUDIMM (Clocked Unbuffered DIMM) zapewnia szybsze i bardziej niezawodne działanie pamięci DDR5.

Prędkość: do 8800 MT/s

Pojemność: do 96 GB

Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 (nowa pojemność)

Mniejsza forma, większa pojemność: Ten moduł pamięci pracujący w trybie dwukanałowym charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem, niskim zużyciem energii oraz zwiększoną pojemnością i szybkością. Dzięki temu idealnie nadaje się do notebooków, laptopów gamingowych i mobilnych stacji roboczych.

Pojemność: teraz rozszerzona do 128 GB

Pamięć flash USB Kingston DataTraveler Exodia S

Szybkie i łatwe przesyłanie danych: rozwiązanie pamięci masowej zgodne ze standardem USB 3.2 Gen 1 z obrotową nasadką i wieloma opcjami kolorystycznymi.

Pojemność: do 512 GB**

Szczegóły partnerstwa Kingston RTET

Rakieta

Dysk SSD Kingston FURY Renegade G5 jest umieszczony we wnęce ładunkowej rakiety, umożliwiając szybki odczyt/zapis danych podczas lotu.

Komputer PC

Pamięć Kingston FURY Renegade DDR5 zastosowana w komputerze MSI obsługuje wysokowydajne symulacje i procesy projektowania, w tym korzystanie z narzędzi inżynieryjnych, takich jak Solidworks i Ansys. Dysk SSD Kingston FURY Renegade G5 zapisuje dane testowe i wyniki symulacji w celu porównania i analizy wydajności po zakończeniu lotu.

Serwer

DC3000ME i pamięć Server Premier firmy Kingston zostały zainstalowane w serwerze rakiety. DC3000ME znacząco skraca czasy ładowania i wąskie gardła we/wy dzięki wydajnej kontroli termicznej, podczas gdy pamięć DDR5 Server Premier zapewnia wysoką przepustowość pamięci dla dostępu w czasie rzeczywistym do dużych zbiorów danych.