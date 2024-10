Sztuka osiągów i precyzji: ultrapanoramiczny wyświetlacz QD-OLED

Porsche Design wspólnie z marką z jednego z czołowych producentów monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – przedstawiają monitor o oznaczeniu PD34. Wyróżnia go stylowe wzornictwo, inspirowane kultowym samochodem Porsche 911, oraz zaawansowanie technologiczne. Porsche Design AOC AGON PRO PD34 to 34-calowy wyświetlacz o proporcjach 21:9 oparty na zakrzywionej matrycy QD-OLED.

Wysokooktanowa rozgrywka

Matryca typu QD-OLED zastosowana w PD34 pracuje z odświeżaniem 240 Hz. Jej czas reakcji jest znacząco krótszy niż w najbardziej zaawansowanych panelach LCD i wynosi 0,03 ms GtG. Wysoka klarowność obrazu w ruchu jest dodatkowo potwierdzona certyfikatem VESA ClearMR o najwyższej możliwej wartości 13000.

Kolejną zaletą technologii OLED jest wyświetlanie obrazu o kontraście nieosiągalnym przez matryce innego typu. Każdy piksel jest niezależnym źródłem światła i w przypadku potrzeby pokazania koloru czarnego jest całkowicie wyłączany. W ten sposób możliwe jest precyzyjne odwzorowanie prawdziwie ciemnych obiektów, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie takich, które są bardzo rozświetlone. Przekłada się to na wyświetlanie filmów i gier o wysokiej rozpiętości tonalnej (HDR) w taki sposób, w jaki przewidzieli to ich twórcy. Monitor otrzymał certyfikację VESA DisplayHDR True Black 400, a jego szczytowa jasność wynosi 1000 nitów.

Porsche Design AOC AGON PRO PD34 wyświetla 1,07 mld kolorów, a jego pokrycie palety sRGB wynosi 100%. W przypadku DCI-P3 i Adobe RGB pokryte jest 99% gamutu. W dobrych wrażeniach z gier pomagają technologie zapobiegające rozrywaniu obrazu – AMD FreeSync Premium Pro oraz NVIDIA G-SYNC Compatible.

Wyścigowy rodowód

PD34 nawiązuje wyglądem do legendarnego Porsche 911. Tył monitora jest wzorowany na atrapie chłodnicy samochodu. Z kolei szprychy felg oraz kierownica stanowiły inspirację dla kształtu podstawy wyświetlacza. Została ona wykonana z odlewanego, a następnie piaskowanego aluminium. Całość uzupełnia menu ekranowe OSD z motywem Porsche.

Oprócz złącz HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4 monitor wyposażono w gniazdo USB-C ze wsparciem dla Power Delivery 65 W, dzięki któremu można wygodnie podłączyć laptopa do PD34. Jednym przewodem są wówczas równocześnie przesyłane sygnał obrazu, zasilanie oraz dane z wbudowanego w wyświetlacz koncentratora USB.

Cena i dostępność

Porsche Design AOC AGON PRO PD34 jest dostępny w salonach Porsche Design, na stronie porsche-design.com oraz w wybranych sklepach w sugerowanej cenie 5 120 PLN.