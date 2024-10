Słuchawki soundcore Space One Pro debiutują w polskich sklepach

Od dziś na polskim rynku dostępne są nowe słuchawki soundcore Space One Pro. Bazujący na ikonicznym wzornictwie serii soundcore Space nowy model zapewnia doskonały balans jakości dźwięku i komfortu. Wykorzystuje on zaawansowany, czterostopniowy system tłumienia hałasu ANC, unikalny system składania oraz cały zestaw funkcji sprawiających, że doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Przed tygodniem wystartowała przedsprzedaż słuchawek, dziś formalnie debiutują w polskich sklepach.

Innowacyjna składana konstrukcja

Wraz z premierą Space One Pro, marka soundcore zaprezentowała nową konstrukcję FlexiCurve™, która umożliwia szybkie i łatwe złożenie słuchawek w kształt obwarzanka, zmniejszając ich gabaryty o 50%. Jest to możliwe dzięki nowej konstrukcji pałąka, który składa się z 5 segmentów zapewniających regulację kąta obracających się nauszników od 5 do 8 stopni. Nauszniki są połączone z pałąkiem za pomocą trzypunktowego zawiasu. Ten innowacyjny mechanizm sprawia, że pałąk i nauszniki obracają się płynnie razem, składając się do kompaktowych rozmiarów – co ułatwia przechowywanie słuchawek, chroni je przed uszkodzeniami i czyni je idealnymi dla osób, które dużo podróżują lub dojeżdżają do pracy/na uczelnię.

System tłumienia hałasu następnej generacji

Słuchawki Space One Pro wyposażono w czterostopniowy system tłumienia hałasu, co czyni je najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem soundcore w historii:

• Real-Time Noise Detection and Cancellation (wykrywanie i usuwanie hałasu w czasie rzeczywistym): sześć mikrofonów – w tym cztery skierowane do przodu – wykrywają i usuwają hałas w czasie rzeczywistym, zapewniając doskonałe wrażenia dźwiękowe, wolne od zakłóceń.

• Expanded Chamber Design (rozszerzona konstrukcja komory): poprawia absorbcję dźwięku oraz buforowanie, w celu zapewnienia doskonałej redukcji hałasu.

• Adaptywny algorytm ANC 3.0: dopasowuje się do sytuacji i ruchów użytkownika 3 razy na sekundę, by zoptymalizować tłumienie hałasu.

• High-Sensitivity Drivers (głośniki o wysokiej czułości): z membraną z trójkompozytowych materiałów, zapewniające świetną jakość dźwięku.

Najwyższa jakość dźwięku

Space One Pro zapewniają czysty, zbalansowany dźwięk – dzięki przetwornikom 40 mm wykonanym z materiału PEEK (polieteroeteroketon) oraz membranom z poliuretanu. Materiały te zapewniają doskonały dźwięk z minimalnymi zniekształceniami. Technologia HearID 2.0 dostępna w aplikacji Soundcore pozwala użytkownikom spersonalizować ustawienia dźwięku (można to zrobić zarówno korzystając z predefiniowanych, jak i skonfigurowanych samodzielnie schematów), dopasowując go do ich preferencji.



Doskonale czyste połączenia głosowe

Ze Space One Pro, wszystkie interakcje są łatwe – słuchawki wyposażone są w cztery mikrofony oraz algorytmy AI, które zapewniają doskonale, czysto brzmiące połączenia głosowe, podczas których istotne dźwięki są wychwytywane, a hałasy tła redukowane. Sprawia to, że głosy rozmówców są przesyłane wyraźnie w każdych warunkach. Słuchawki mają po 2 mikrofony na każdym nauszniku, co pozwala im w inteligentny sposób tłumić hałasy, zapewniając doskonałą jakość głosu

Funkcja Easy chat

Słuchawki Space One Pro wyposażono w funkcję Easy chat, która umożliwia automatyczne pauzowanie odtwarzania muzyki podczas rozmów twarzą w twarz. Gdy użytkownik zacznie rozmawiać, muzyka zostanie automatycznie wyciszona, a dźwięki z zewnątrz zaczną być przesyłane do użytkownika. Gdy rozmowa zostanie zakończona, muzyka zacznie ponownie być odtwarzana.

Szybkie ładowanie USB-C i ultra długi czas pracy

Użytkownicy słuchawek mogą liczyć na 40 godzin pracy z włączonym ANC oraz do 60 godzin bez ANC – co przekłada się nawet na tydzień słuchania muzyki czy podcastów oraz rozmów telefonicznych. Nowość obsługuje też funkcję szybkiego ładowania przez USB-C – 5 minutowe ładowanie zapewni energię niezbędną na 8 godzin pracy.

Opcjonalne etui transportowe

Etui zaprojektowano tak, by świetnie wyglądało, jednocześnie zapewniając słuchawkom ochronę przed zarysowaniami i uszkodzeniami (wykonano je z odpornego na wodę, sztywnego materiału PU - zarówno na zewnątrz, jak i w środku), co czyni je doskonałym połączeniem stylu i funkcji. Jest na tyle kompaktowe, że z powodzeniem zmieści się do plecaka, torby czy walizki – wyposażono je w jasno szare zapięcie, zaś samo etui jest ciemno szare (co sprawia, że świetnie pasuje zarówno do czarnej, jak i kremowej wersji Space One Pro).

Cena etui to 159 zł.

Cena i dostępność

Nowe słuchawki Space One Pro są już dostępne na stronie Euro.com.pl, w cenie 849 zł.

Kluczowe cechy

Audio:

• wsparcie dla Hi-Res Wireless oraz Hi-Res Audio

• wsparcie dla LDAC

• wsparcie dla Dolby Audio

Dodatkowe cechy:

• Bluetooth 5.3 (zasięg 15 m)

• wsparcie dla Google Fast Pair

• technologia Soundcore HearID 2.0 (z testem słuchu)

• konfigurowalny EQ

• wybór trybów ANC

Kwestie środowiskowe:

• opakowanie Space One Pro wykonane jest z materiałów z certyfikatem FSC, w 100% z papieru

Rozmiary i waga:

Słuchawki:

• rozmiary – rozłożone (D x S x W): 162.76mm x 89.03mm x 190.61mm

• rozmiary – złożone (D x S x W): 127mm x 98mm x 118mm

• waga: 286.2g

Etui:

• rozmiary (D x S x W): 141.9mm x 94.5mm x 109mm

• waga: 98.1 g