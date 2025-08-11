Sandisk prezentuje platformę UltraQLC i dysk SSD klasy enterprise o rekordowej pojemności

Sandisk zaprezentował dziś dysk SSD klasy enterprise o imponującej pojemności 256 TB¹ z interfejsem NVMe, stanowiący przełom w zakresie pojemności, wydajności i efektywności energetycznej. Jest to możliwe dzięki nowej platformie UltraQLC stworzonej z myślą o zastosowaniach korporacyjnych. Ta wyjątkowa architektura NAND łączy w sobie układy BiCS8 QLC CBA, autorskie kontrolery oraz zaawansowane optymalizacje systemowe.

W erze sztucznej inteligencji, w której zmieniają się zarówno wymagania biznesowe, jak i charakter obciążeń, pamięć flash musi być bardziej elastyczna, by sprostać złożonym scenariuszom przetwarzania danych. Nowy dysk SANDISK 256 TB NVMe SSD, oparty na platformie UltraQLC, został zaprojektowany z myślą o intensywnych, opartych na AI zastosowaniach, takich jak zbieranie, przygotowywanie i przetwarzanie danych oraz szybkie jeziora danych dla sztucznej inteligencji. Zapewnia przy tym wysoką wydajność energetyczną i pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) dla aplikacji hyperscale o dużej pojemności.

– Wkraczając w kolejny etap ery sztucznej inteligencji, pamięć flash staje się kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację inteligentnych, wysokowydajnych zadań – powiedział Khurram Ismail, dyrektor ds. produktów w firmie Sandisk. – Platforma UltraQLC to efekt wieloletnich prac i zdobytych doświadczeń, których celem było stworzenie elastycznej i wydajnej architektury oferującej niezwykłe pojemności i najwyższą wydajność przy zachowaniu efektywności energetycznej. Dzięki niej możemy dalej rozwijać nasze portfolio, aby sprostać wymaganiom AI na dużą skalę i pomóc klientom działać szybciej, przetwarzać więcej oraz przekształcać dane w prawdziwe innowacje.

Dysk SANDISK UltraQLC 256 TB NVMe SSD wyznacza nowy standard dla pamięci flash w środowiskach hyperscale. Został stworzony z myślą o szybkim, inteligentnym przetwarzaniu danych w jeziorach danych zasilających systemy AI na masową skalę. Dzięki niższym opóźnieniom, wyższej przepustowości i większej niezawodności dostarcza wydajność niezbędną do obsługi najbardziej wymagających zadań związanych ze sztuczną inteligencją.

Najważniejsze innowacje to m.in.:

• Direct Write QLC – technologia umożliwiająca bezpośredni zapis z pominięciem bufora SLC, zapewniająca bezpieczeństwo danych przy zaniku zasilania już przy pierwszym zapisie

• Kość BiCS8 2Tb QLC – podwaja gęstość zapisu przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów układu

• Optymalizacja zasilania UltraQLC – dynamiczne skalowanie częstotliwości zapewniające nawet o 10% wyższą wydajność przy tym samym poziomie zużycia energii² (prognozowane)

• Skalowalny kontroler wielordzeniowy – zapewnia wysoką przepustowość i trwałość przy ekstremalnie dużych pojemnościach

• Profil trwałości danych (DR) – zmniejsza liczbę cykli odświeżania nawet o 33%³ (prognozowane), co poprawia niezawodność i ciągłość dostępu do danych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii

Dyski SANDISK SN670 128 TB NVMe SSD oraz SANDISK UltraQLCTM 256 TB NVMe SSD będą dostępne w formacie U.2 w pierwszej połowie 2026 roku, a kolejne wersje pojawią się w dalszej części roku.