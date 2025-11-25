Mercusys MS108GS-M2 i MS105GS-M2 - szybka sieć 2,5G w wydaniu Plug & Play

Marka Mercusys wprowadza na rynek dwa nowe przełączniki sieciowe ¬¬- MS108GS-M2 oraz MS105GS-M2 - zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy chcą w prosty sposób rozbudować swoją sieć przewodową i w pełni wykorzystać potencjał łącza 2,5G. Oba modele łączą wysoką wydajność z kompaktową formą i cichą, bezwentylatorową konstrukcją, dzięki czemu sprawdzą się zarówno w domu, jak i w biurze.

MS108GS-M2 to 8-portowy przełącznik typu Desktop, który pozwala podłączyć do sieci wiele urządzeń jednocześnie, bez spadków prędkości i opóźnień. Każdy z portów oferuje przepustowość do 2,5 Gb/s, co przekłada się na stabilne, szybkie i płynne połączenia, nawet przy przesyłaniu dużych plików, pracy z serwerami NAS czy korzystaniu z platform streamingowych w wysokiej rozdzielczości. W czasach, gdy coraz więcej sprzętów od telewizorów i konsol po laptopy wymaga niezawodnego połączenia, MS108GS-M2 ułatwia stworzenie szybkiej sieci gotowej na wyzwania codzienności. Metalowa obudowa zapewnia trwałość i skuteczne odprowadzanie ciepła, a możliwość montażu urządzenia na ścianie lub blacie pozwala łatwo dopasować je do dowolnej przestrzeni. Dzięki technologii Plug & Play, przełącznik jest gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu - bez potrzeby instalowania oprogramowania czy konfigurowania ustawień.

MS105GS-M2 to 5-portowy wariant przełącznika, oferujący te same korzyści w bardziej kompaktowej formie. To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą w prosty sposób zwiększyć liczbę przewodowych połączeń w domu lub małym biurze. Urządzenie, podobnie jak jego większy odpowiednik, wyróżnia się bezgłośną pracą, solidną metalową obudową i łatwością montażu, co sprawia, że doskonale wpisuje się w nowoczesne, estetyczne wnętrza. Niezależnie od tego, czy służy do połączenia telewizora i konsoli w salonie, czy kilku komputerów w biurze, zapewnia szybkie i stabilne działanie sieci 2,5G.

Oba modele przełączników Mercusys przeznaczone są dla użytkowników, którzy cenią niezawodność, prostotę i korzystną cenę. Stanowią doskonały wybór dla każdego, kto oczekuje wysokiej jakości i bezproblemowego działania bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.

Mercusys MS108GS-M2 dostępny jest w sprzedaży w cenie około 260 zł, natomiast MS105GS-M2 - około 160 zł. Oba modele objęte są 3-letnią gwarancją producenta i są już dostępne na rynku. Z pełną specyfikacją można zapoznać się na stronach: MS108GS-M2, MS105GS-M2.