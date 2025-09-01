TP-Link Omada EAP650 D120-Outdoor i EAP650 D30-Outdoor – Wi-Fi 6 z precyzyjną, kierunkową transmisją

TP-Link wprowadza do oferty dwa nowe punkty dostępowe Wi-Fi 6 z serii Omada – EAP650

D120-Outdoor oraz EAP650 D30-Outdoor – przeznaczone do pracy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych i komercyjnych, takich jak hale magazynowe, ciągi komunikacyjne czy tereny otwarte. Dzięki antenom kierunkowym, wysokiej przepustowości oraz integracji z platformą Omada SDN, nowe modele oferują niezawodną łączność i centralne zarządzanie siecią – niezależnie od jej wielkości.

EAP650 D120-Outdoor i EAP650 D30-Outdoor zostały wyposażone w anteny kierunkowe, które precyzyjnie skupiają sygnał na wybranym obszarze, minimalizując jego rozproszenie i zwiększając efektywność transmisji. Model D30-Outdoor oferuje zasięg do 900 metrów w paśmie 5 GHz oraz do 360 metrów w 2,4 GHz, przy kącie emisji wynoszącym 30° w pionie, jak i poziomie. Tego typu układ sprawdza się tam, gdzie liczy się maksymalny zasięg w jednym, konkretnym kierunku – na przykład wzdłuż ciągu komunikacyjnego lub pasa ruchu. Z kolei D120-Outdoor zapewnia zasięg do 500 metrów w paśmie 5 GHz oraz do 240 metrów w 2,4 GHz, emitując sygnał szerzej – w kącie 120° w poziomie i 30° w pionie. Taka konstrukcja czyni go optymalnym rozwiązaniem dla rozległych przestrzeni magazynowych lub zakładów produkcyjnych, gdzie konieczne jest objęcie sygnałem większego obszaru bez potrzeby instalowania dodatkowych punktów dostępowych.

Oba punkty dostępowe pracują w standardzie Wi-Fi 6 (AX3000), osiągając prędkości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w 2,4 GHz. Zastosowane technologie, takie jak OFDMA, 1024-QAM, Beamforming, Airtime Fairness czy Band Steering, umożliwiają płynną i wydajną obsługę wielu urządzeń jednocześnie – niezależnie od ich rodzaju i poziomu obciążenia. To szczególnie ważne w środowiskach, gdzie występuje duże natężenie ruchu sieciowego i potrzeba niezawodnej łączności, np. w magazynach z systemami skanerów, kamer monitoringu czy pojazdów autonomicznych. Dodatkowo, wsparcie dla funkcji Mesh oraz płynnego roamingu pozwala na swobodne przemieszczanie się między punktami dostępowymi bez utraty połączenia – co jest niezbędne w dynamicznych, mobilnych środowiskach pracy.

Oba modele są w pełni kompatybilne z platformą zarządzania Omada SDN, co umożliwia zdalną, scentralizowaną kontrolę nad całą infrastrukturą sieciową – zarówno Wi-Fi, jak i LAN – z poziomu chmury. Takie podejście znacząco upraszcza proces konfiguracji, redukuje koszty operacyjne i pozwala administratorom zarządzać infrastrukturą w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku rozproszonych lokalizacji. Obsługa zasilania PoE (IEEE 802.3at) dodatkowo przyspiesza wdrożenie – dane i zasilanie przesyłane są jednym przewodem, co eliminuje konieczność prowadzenia osobnej instalacji elektrycznej. Dodatkową zaletą jest możliwość tworzenia nawet 24 niezależnych sieci Wi-Fi (SSID), co pozwala np. na oddzielenie sieci pracowniczej od gościnnej lub technicznej, bez konieczności instalowania kolejnych punktów dostępowych.

Obudowa o klasie szczelności IP68 zapewnia odporność na pył, wodę i zmienne warunki atmosferyczne, co umożliwia instalację urządzeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dołączony zestaw montażowy pozwala na szybkie i bezpieczne przymocowanie punktów dostępowych do ściany lub słupa, co ułatwia dopasowanie instalacji do specyfiki danego środowiska.

TP-Link EAP650 D120-Outdoor oraz EAP650 D30-Outdoor są już dostępne w sprzedaży, w cenie

ok. 770 zł za każdy z modeli. Produkty zostały objęte 5-letnią gwarancją producenta, a z pełną specyfikacją techniczną można zapoznać się na stronach: EAP650 D120-Outdoor, EAP650 D30-Outdoor.