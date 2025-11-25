27- oraz 31,5-calowy monitor 320 Hz od AGON by AOC

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – przedstawia dwa nowe monitory z serii AOC GAMING. Q27G4SRU to 27-calowy wyświetlacz Quad HD pracujący z odświeżaniem 320 Hz. Natomiast U32G4U jest 31,5-calowym modelem, który dzięki funkcji Dual Frame może działać w dwóch trybach – 4K UHD przy odświeżaniu 160 Hz lub Full HD z odświeżaniem 320 Hz.



Przystępny cenowo, szybki model QHD

AOC GAMING Q27G4SRU został oparty na płaskiej matrycy typu Fast IPS o przekątnej 27 cali. Działa ona z rozdzielczością 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 320 Hz. Jest to wyważona kombinacja parametrów, zapewniająca z jednej strony ostry obraz o sporym zagęszczeniu pikseli, a z drugiej nie wymagająca bardzo dużych zasobów sprzętowych.

Wysokie odświeżanie i czas reakcji panelu na poziomie 1 ms GtG oraz 0,3 ms MPRT powinny pomóc w rozgrywkach fanom dynamicznych gier sieciowych. Dodatkowymi atutami będą technologia synchronizacji obrazu G-SYNC Compatible oraz podświetlenie stroboskopowe, które zwiększa ostrość obrazu w ruchu. Zazwyczaj użytkownik musi wybierać między jedną z tych funkcji. Jednak dzięki MBR Sync jest możliwe używanie obu jednocześnie.

Monitor działa z jasnością 450 nitów, a jego pokrycie palety sRGB wynosi 136,9% oraz 93,7% dla DCI-P3.

Dwie rozdzielczości do wyboru

AOC GAMING U32G4U również zbudowano z wykorzystaniem panelu typu Fast IPS. Jest on jednak większy, bo 31,5-calowy. Z kolei za sprawą funkcji Dual Frame umożliwia użytkownikowi wybór między wyższą szczegółowością obrazu a wyższym odświeżaniem przy niższej rozdzielczości.

Pierwszy, natywny tryb monitora to rozdzielczość 3840 x 2160 px przy odświeżaniu 160 Hz. Jest to ustawienie, które pomoże wydobyć najlepsze walory estetyczne z gier oraz zapewni szczegółowy obraz podczas pracy i oglądania filmów. Drugi tryb jest przeznaczony do szybkich gier e-sportowych. Monitor zmniejsza w nim rozdzielczość czterokrotnie do 1920 x 1080 px, w zamian dwukrotnie zwiększając odświeżanie do 320 Hz.

Panel U32G4U wyświetla obraz o jasności 450 nitów oraz osiąga 127,2% pokrycie palety sRGB i 95,6% gamutu DCI-P3.

HDMI 2.1 oraz koncentrator USB

Oba monitory wyposażono w koncentrator z czterema portami USB, dwa gniazda HDMI 2.1 oraz pojedyncze złącze DisplayPort 1.4. 27-calowy model opiera się na zajmującej mało miejsca podstawie, która umożliwia bliskie przysunięcie klawiatury do ekranu. Z kolei większy model wyposażono w podstawę w kształcie litery „v”, która zapewnia stabilność jego większej i bardziej masywnej konstrukcji. Obie podstawy pozwalają na pełen zakres regulacji ustawienia paneli – zmianę wysokości i pochylenia, obrót oraz ustawienie w trybie portretowym.

Ustawienia wyświetlaczy AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.

– Te monitory reprezentują dwie ścieżki dla różnych potrzeb graczy – mówi César Acosta, Gaming Product Manager w AGON by AOC. – Model Q27G4SRU zapewnia graczom wyczynowym pożądaną klarowność obrazu QHD przy częstotliwości odświeżania 320 Hz w atrakcyjnej cenie. Model U32G4U przenosi naszą koncepcję Dual Frame na ekran o przekątnej 32 cali, gdzie ta technologia się wyróżnia. Zapewnia to zarówno wciągające wrażenia UHD w tytułach dla jednego gracza, jak i rozdzielczość FHD, gdy potrzebna jest maksymalna prędkość.

Cena i dostępność

Nowe monitory AOC GAMING wchodzą do sprzedaży w drugiej połowie października. Q27G4SRU w sugerowanej cenie detalicznej 1 356 PLN, a U32G4U w cenie 1 823 PLN.