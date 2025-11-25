Dwa przystępne cenowo monitory QD-OLED od AOC GAMING

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – przedstawia dwa nowe monitory z serii AOC GAMING. Q27G4ZDR oraz Q27G4SDR są 26,5-calowymi wyświetlaczami Quad HD, opartymi na matrycach typu QD-OLED. Pierwszy z nich pracuje z odświeżaniem 240 Hz, a drugi – 360 Hz. Poza parametrami, użytkownicy docenią też atrakcyjne ceny nowości od AGON by AOC.



QD-OLED dla szerokiego grona graczy

Monitory Q27G4ZDR oraz Q27G4SDR są pierwszymi modelami AOC z matrycami QD-OLED, które należą do przystępnej cenowo serii AOC GAMING. Do tej pory wszystkie wyświetlacze AOC oparte na tego typu panelach należały do wyżej pozycjonowanej serii AGON PRO.

Każdy piksel w matrycy OLED jest źródłem światła i gdy występuje potrzeba wyświetlenia czarnego koloru, następuje jego wyłącznie. Dzięki temu monitory korzystające z tej technologii generują bardzo kontrastowy obraz i prawdziwe czernie. Charakteryzuje je też szeroki zakres wyświetlanych barw oraz ostry obraz w ruchu.

Oba nowe wyświetlacze AOC są w stanie odwzorować 1,07 mld kolorów. Ich pokrycie palety sRGB wynosi 147,6%, w przypadku Adobe RGB jest to 98% oraz 99,1% dla przestrzeni barwowej DCI-P3. Czas reakcji ich paneli jest na poziomie 0,03 ms GtG. Rozdzielczość 2560 x 1440 px wyświetlana na przekątnej 26,5 cala przekłada się na ostry obraz o zagęszczeniu pikseli na poziomie 110,8 PPI.

Q27G4ZDR działa z odświeżaniem 240 Hz, jasnością 400 nitów (10% APL) i wspiera standard HDR10 oraz technologię Adaptive-Sync. Z kolei odświeżanie Q27G4SDR wynosi 360 Hz, jasność 1000 nitów (3% APL) i otrzymał on certyfikaty VESA DisplayHDR True Black 400 oraz G-SYNC Compatible.

HDMI 2.1 oraz pełna regulacja podstawy

Oba monitory wyposażono w koncentrator z dwoma portami USB, dwa porty HDMI 2.1 oraz pojedyncze złącze DisplayPort 1.4. Ich podstawy pozwalają na pełen zakres regulacji ustawienia paneli – obrót, zmianę wysokości oraz pochylenia i tryb portretowy (pivot).

Ustawienia wyświetlaczy AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.

– Te innowacyjne monitory na nowo definiują możliwości w dziedzinie gier komputerowych. – mówi César Acosta, Gaming Product Manager w AGON by AOC. – Wprowadzając najnowocześniejsze rozwiązania QD-OLED do oferty AOC GAMING, sprawiamy, że technologia wyświetlaczy nowej generacji staje się lepiej dostępna dla graczy. Użytkownicy otrzymują natychmiastową reakcję i doskonały kontrast paneli OLED. Ponadto mogą wybierać między częstotliwością 240 Hz zapewniającą zrównoważoną rozgrywkę a 360 Hz dającą maksymalną przewagę w grach kompetytywnych. A wszystko to w eleganckiej stylistyce serii AOC G4, która pasuje do każdego zestawu PC.

Cena i dostępność

Nowe monitory AOC GAMING wchodzą do sprzedaży w drugiej połowie listopada. Q27G4ZDR w sugerowanej cenie detalicznej 1 692 PLN, a Q27G4SDR w cenie 2 328 PLN.