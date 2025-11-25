Monitory Mini-LED 4K oraz Full HD 420 Hz od AOC GAMING

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – przedstawia dwa nowe monitory z serii AOC GAMING. U27G4XM to 27-calowy model o rozdzielczości 4K UHD, z podświetleniem strefowym Mini-LED oraz jasnością szczytową 1200 nitów. Druga z nowości, model 25G4KUR, ma przekątną 24,5 cala, rozdzielczość Full HD i odświeżanie 420 Hz. Poza parametrami gracze docenią atrakcyjne ceny obu debiutujących monitorów.



U27G4XM: HDR 1000 dzięki Mini-LED

AOC GAMING U27G4XM, dzięki 1152 strefom aktywnego podświetlenia i szczytowej jasności na poziomie 1200 nitów, jest w stanie odwzorować treści HDR zgodnie z zamierzeniem ich twórców. W ciemnych miejscach podświetlenie się przygasza lub nawet całkowicie dezaktywuje, by jednocześnie w sąsiednich jasnych punktach świecić z pełną mocą. Przekłada się to na wysoki kontrast oraz obraz o wysokiej rozpiętości tonalnej. Potwierdza to certyfikat VESA DisplayHDR 1000.

Monitor dzięki funkcji Dual Frame może działać w dwóch trybach. Rozdzielczości 3840 x 2160 px przy odświeżaniu 160 Hz lub rozdzielczości 1920 x 1080 px z odświeżaniem 320 Hz. Zwiększa to jego uniwersalność. Zastosowany w nim 27-calowy panel typu Fast IPS jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów. Jego pokrycie palety sRGB wynosi 151,8%, palety DCI-P3 98%, a odwzorowanie gamutu AdobeRGB jest na poziomie 96,5%.

Zamontowany w U27G4XM port HDMI 2.1 pozwoli wykorzystać jego funkcje po podłączeniu do PlayStation 5 lub Xbox Series X.

25GKUR: Płynność 420 Hz do gier kompetytywnych

Dzięki typowo e-sportowym parametrom, monitor AOC GAMING 25G4KUR powinien sprawdzić się w dynamicznych tytułach sieciowych. Jego 24,5-calowy panel typu Fast IPS pracuje z rozdzielczością 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 400 Hz. W trybie OC można je zwiększyć do 420 Hz. Czas reakcji pikseli wynosi w nim 0,5 ms GtG oraz 0,3 ms MPRT. Sprzęt otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400.

G-SYNC Compatible oraz hub USB

Oba monitory wyposażono w koncentrator z czterema portami USB, a ich podstawy pozwalają na pełen zakres regulacji ustawienia paneli – obrót, zmianę wysokości oraz pochylenia i tryb portretowy (pivot).

Ustawienia wyświetlaczy AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.

Dodatkowo zarówno U27G4XM, jak i 25G4KUR wspierają technologie G-SYNC Compatible oraz Adaptive-Sync, które zapobiegają zjawisku rozrywania obrazu.

– Te monitory stanowią doskonały przykład tego, jak AOC GAMING zaspokaja różne potrzeby graczy – mówi César Acosta, Gaming Product Manager w AGON by AOC. – Model U27G4XM wprowadza technologię MiniLED HDR1000 do segmentu produktów w przystępnej cenie, oferując elastyczność Dual Frame – idealną dla graczy konsolowych i entuzjastów gier jednoosobowych, którzy oczekują również konkurencyjnej wydajności. Model 25G4KUR jest przeznaczony wprost do e-sportu – oferuje częstotliwość odświeżania 420 Hz w idealnym formacie 24,5 cala w cenie, która jest atrakcyjna dla graczy wyczynowych i e-sportowych ośrodków szkoleniowych.

Cena i dostępność

AOC GAMING U27G4XM wejdzie do sprzedaży w styczniu 2026 r. w sugerowanej cenie detalicznej 1 899 PLN. AOC GAMING 25G4KUR pojawi się w sklepach pod koniec listopada w cenie 1 096 PLN.