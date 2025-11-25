TP-Link odświeża portfolio Omada – Nowe rozwiązania dla firm, hoteli i obiektów wielkopowierzchniowych

TP-Link rozszerza rodzinę urządzeń Omada o dwa modele stworzone z myślą o wymagających środowiskach biznesowych - EAP787 oraz EAP100-Bridge KIT. Oba produkty wpisują się w filozofię Omada SDN, oferując możliwość centralnego zarządzania całą infrastrukturą z jednego chmurowego interfejsu. Dzięki temu nowoczesne biura, hotele, szkoły czy obiekty usługowe mogą budować spójne, skalowalne i w pełni kontrolowane systemy sieciowe, które zapewniają stabilność, bezpieczeństwo i komfort korzystania z Internetu dla wielu użytkowników jednocześnie.

EAP787 to sufitowy, trzypasmowy punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE12000, który łączy najwyższą wydajność z pełną obsługą najnowszego standardu sieci bezprzewodowych. Trzy pasma transmisji - 6 GHz, 5 GHz i 2,4 GHz - oferują przepustowości odpowiednio do 5765 Mb/s, 5765 Mb/s i 688 Mb/s, co przekłada się na szybkie działanie nawet przy dużym obciążeniu. Zastosowanie szerokości kanału 320 MHz, Multi-Link Operation i 4K-QAM umożliwia efektywne przesyłanie danych, a technologie takie jak OFDMA, Beamforming, Airtime Fairness, Band Steering i Load Balance zwiększają płynność pracy wszystkich podłączonych urządzeń. Punkt dostępowy wyposażono w port 10G Ethernet oraz obsługę zasilania PoE 802.3bt/at, dzięki czemu jego instalacja jest elastyczna i dopasowana do infrastruktury obiektu. EAP787 wspiera do 24 oddzielnych SSID, umożliwia wykorzystanie Omada Mesh oraz płynny roaming, tworząc jednolitą sieć w miejscach, gdzie użytkowników jest wielu, a oczekiwania wobec jakości połączenia – wyjątkowo wysokie. To rozwiązanie stworzone do przestrzeni, które muszą utrzymać stabilność i wysoką przepustowość bez kompromisów.

Z kolei EAP100-Bridge KIT to bezprzewodowy zestaw mostu sieciowego, łączący dwa punkty w przestrzeni nawet do 500 metrów bez konieczności prowadzenia kabli. Zestaw działa w paśmie 2,4 GHz z prędkością do 300 Mb/s i idealnie sprawdza się tam, gdzie dostęp do sieci jest potrzebny w miejscach oddalonych od głównego routera - np. w dodatkowych budynkach, magazynach, punktach monitoringu, strefach technicznych czy na terenie obiektu zewnętrznego. Anteny o wysokim zysku 8 dBi pozwalają utrzymać stabilny sygnał na dużą odległość, a obsługa PoE 802.3af, pasywnego PoE 24/48V i zasilania 12V DC (z adapterem w zestawie) sprawia, że konfiguracja jest wygodna i szybka. Obudowa o klasie odporności IP65 zabezpiecza urządzenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a ochrona odgromowa 6 kV zwiększa ich trwałość nawet w trudnych środowiskach pracy. Automatyczne parowanie skraca proces instalacji do minimum, a technologie MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness i obsługa Omada Mesh oraz zarządzania chmurowego SDN czynią z zestawu praktyczne rozwiązanie do rozbudowy zasięgu sieci - wszędzie tam, gdzie liczy się stabilność, prostota i niezawodność.

Oba produkty są w pełni zgodne z platformą Omada SDN, dzięki czemu administratorzy mogą zarządzać całą infrastrukturą sieciową z dowolnego miejsca, korzystając z jednego panelu w chmurze. To szczególnie ważne w obiektach wielkopowierzchniowych - od hoteli i biur po placówki edukacyjne - gdzie centralne sterowanie, portal logowania czy obsługa VLAN znacząco ułatwiają utrzymanie sieci i jej bezpieczeństwa.

EAP787 dostępny jest w cenie około 1250 zł, natomiast EAP100-Bridge KIT w cenie około 280 zł. Obydwa modele objęte są pięcioletnią gwarancją producenta. Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na stronach: EAP787, EAP100-Bridge KIT.