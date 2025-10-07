Creative Outlier Free+ - Słuchawki, które zapewnią pełną świadomość otoczenia

Kiedy mówimy o bezpieczeństwie sportowców, którzy podczas treningów lubią słuchać motywacyjnej muzyki, Creative Technology proponuje wyjątkowe rozwiązanie, zestaw słuchawkowy z przewodnictwem kostnym Creative Outlier Free+. Z myślą o osobach aktywnych, firma stworzyła produkt, który sprawdza się nawet w najbardziej wymagających warunkach, podczas jazdy na rowerze, biegania czy innych aktywności wymagających jednoczesnej koncentracji i zachowania pełnej świadomości otoczenia.

Konstrukcja modelu powstała na bazie cenionej linii Outlier Free, jednak inżynierowie Creative Labs, bazując na opiniach sportowców i testerów, wprowadzili istotne udoskonalenia. Oprócz odświeżonej kolorystyki, Outlier Free+ zyskał możliwość regulacji pałąka, na którym umieszczone są przetworniki. Rozwiązanie to pozwala użytkownikowi samodzielnie uformować pałąki zauszników, dopasowując je do kształtu głowy i uszu.

Dzięki temu wstępne ustawienie przetworników można precyzyjnie dostosować do własnej anatomii, co przekłada się na optymalne brzmienie – zarówno pod względem jakości dźwięku, jak i jego głośności. W rezultacie powstały słuchawki, które łączą bezpieczeństwo, wygodę i doskonałe doznania muzyczne.



Technologia przewodnictwa kostnego – zasada działania i zalety

Technologia przewodnictwa kostnego opiera się na zjawisku przekazywania fal dźwiękowych poprzez drgania specjalnych przetworników umieszczonych w słuchawkach. Zamiast trafiać bezpośrednio do przewodu słuchowego, dźwięk jest przenoszony na kości policzkowe użytkownika, a następnie dociera do ucha wewnętrznego.

Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest całkowite uniezależnienie użytkownika od klasycznych słuchawek dousznych i nausznych. Otwarta konstrukcja sprzyja zwiększonej świadomości otoczenia, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa – szczególnie podczas biegania, jazdy na rowerze czy innych aktywności wymagających stałej kontroli otoczenia.

Zalety technologii przewodnictwa kostnego docenią również osoby, które chcą łączyć różne formy aktywności. Dzięki temu rozwiązaniu można prowadzić rozmowę ze znajomymi, jednocześnie w tle słuchając podcastu, czy korzystać z mobilnych aplikacji muzycznych i karaoke bez całkowitego odcięcia od otaczającego świata.



Creative Outlier Free+ – funkcjonalność i konstrukcja

Model Creative Outlier Free+ został zaprojektowany z myślą o długiej i komfortowej pracy w wymagających warunkach. Słuchawki wyposażono w akumulator, który na jednym ładowaniu umożliwia odtwarzanie dźwięku nawet do 10 godzin. Co więcej, szybkie ładowanie pozwala już po 10 minutach uzupełnić energię na dodatkowe dwie godziny odsłuchu.

Dzięki technologii Bluetooth® 5.3 oraz łączności wielopunktowej, Creative Outlier Free+ umożliwia sparowanie słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie, np. smartfonem i laptopem. Rozwiązanie to pozwala w prosty sposób przełączać się pomiędzy źródłami, użytkownik może odbierać połączenia z telefonu, a następnie korzystać z transmisji audio z drugiego urządzenia. W danym momencie aktywne jest jedno źródło, jednak przełączanie między nimi odbywa się płynnie i bez konieczności ponownego parowania. W przypadku oglądania treści wideo użytkownicy mogą skorzystać z trybu niskiego opóźnienia, który minimalizuje różnicę pomiędzy obrazem a dźwiękiem.

Przesyłanie strumieniowe i ulepszona łączność

Wbudowany mikrofon wielokierunkowy obsługuje redukcję szumów oraz współpracuje z popularnymi asystentami głosowymi, co czyni zestaw jeszcze bardziej uniwersalnym w codziennym użytkowaniu. Na pałąku umieszczono intuicyjne przyciski sterujące, umożliwiające odbieranie połączeń, regulację głośności oraz zmianę ustawień bez konieczności sięgania po telefon.



Ceny i dostępność

Creative Outlier Free+ kosztuje 499zł i można go zakupić w mediaexpert.pl .