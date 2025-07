Baseus jako pierwszy na świecie wprowadza technologię Qi2.2 – nową generację bezprzewodowego ładowania

Firma Baseus ogłasza gotowość do wdrożenia najnowszego standardu ładowania bezprzewodowego Qi2.2, stając się jednym z pierwszych producentów oferujących certyfikowane urządzenia zgodne z tą technologią. Qi2.2, opracowany przez Wireless Power Consortium (WPC), definiuje nową erę ładowania – szybszą, bezpieczniejszą i precyzyjniejszą niż kiedykolwiek wcześniej.

Qi2.2 – więcej mocy, realne korzyści

Standard Qi2.2 to znaczący krok naprzód względem poprzednich wersji. Maksymalna moc ładowania bezprzewodowego wzrosła z 15 W do 25 W, co odpowiada wymaganiom współczesnych smartfonów o dużym zapotrzebowaniu na energię– co w praktyce oznacza:

• Szybsze o nawet 40% ładowanie nowoczesnych smartfonów, które wymagają coraz więcej energii.

• Dla porównania: nowy iPhone z technologią Qi2.2 może naładować się od 0 do 50% nawet w 30 minut, bez użycia kabla.

• Dla użytkownika to mniej czasu przy ładowarce, a więcej swobody – czy to w biurze, czy w podróży.

Kluczowym ulepszeniem jest również niezwykle precyzyjne ustawianie magnetyczne z dokładnością do ±0,5 mm, co zwiększa efektywność ładowania nawet o 40% i znacząco ogranicza straty energii wynikające z niewłaściwego ułożenia urządzenia. Efekt?

• Stała moc.

• Niższe straty energii.

• Mniejsze nagrzewanie się urządzeń.

Nowa wersja standardu zawiera również zaawansowany system detekcji obcych obiektów (FOD), który jeszcze skuteczniej chroni użytkownika i urządzenie przed przegrzaniem lub uszkodzeniem w przypadku obecności niepożądanych elementów w polu ładowania. Dzięki temu:

• Urządzenie nie przegrzewa się.

• Nie dochodzi do uszkodzeń ani strat energii.

• Użytkownik może ładować w 100% bezpiecznie – nawet nocą, bez nadzoru.

Qi2.2 pozostaje w pełni kompatybilny wstecznie z poprzednimi wersjami – Qi1.3, Qi2.0 i innymi popularnymi standardami – co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać z nowego sprzętu Baseus bez zmiany telefonu czy słuchawek.

Baseus jako lider innowacji w ładowaniu

Zaangażowanie Baseus w rozwój technologii Qi2.2 stanowi kolejny krok w dążeniu marki do redefinicji doświadczenia ładowania. Firma, uznawana za pioniera technologii GaN, wielokrotnie zaskakiwała innowacyjnymi rozwiązaniami łączącymi kompaktową formę z dużą mocą.

Baseus jest również światowym liderem w dziedzinie akcesoriów z mechanizmem zwijania przewodów, oferując opatentowane rozwiązania, które łączą trwałość z funkcjonalnością – zarówno w podróży, jak i na co dzień w domu czy biurze.

Potwierdzeniem przywództwa jest także pierwsze miejsce firmy Baseus wśród producentów urządzeń do ładowania. W 2024 roku firma sprzedała w Polsce ponad 3,64 mln przenośnych urządzeń ładujących. Oznacza to, że co czwarty sprzedany produkt w tej kategorii ma logo Baseus.

Wprowadzając technologię Qi2.2 do swoich urządzeń, Baseus potwierdza swoje zobowiązanie do dostarczania użytkownikom nowoczesnych, bezpiecznych i przemyślanych rozwiązań, które łączą wysoką wydajność z dopracowanym designem.