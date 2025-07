SSD PCIe 5.0 – czy każdemu to potrzebne?

Dyski SSD M.2 PCIe stały się standardem nie tylko w komputerach PC i laptopach, ale też w konsolach PlayStation. Zajmują niewiele miejsca, są wygodne w instalacji i mają wysoką wydajność. Ponieważ na rynku są równolegle dostępne trzy generacje dysków SSD PCIe NVMe, zrozumienie różnic między nimi i wybór najbardziej odpowiedniego może stanowić wyzwanie.

Czym jest PCIe?

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) to standard interfejsu łączącego dyski SSD z płytą główną. Każda kolejna generacja PCIe wprowadza usprawnienia w przepustowości. Z kolei NVMe (Non-Volatile Memory Express) to protokół komunikacyjny i sterownik zaprojektowany specjalnie do szybkiej wymiany danych między dyskiem SSD a procesorem, wykorzystujący magistralę PCIe.

Poszczególne generacje PCIe oferują następujące teoretyczne limity prędkości sekwencyjnego odczytu w przypadku dysków SSD:

• PCIe Gen 3: do 3500 MB/s

• PCIe Gen 4: ponad 7000 MB/s

• PCIe Gen 5: ponad 14 000 MB/s

Przy czym należy pamiętać, że prędkości teoretyczne są obliczane bez uwzględnienia czynników zewnętrznych, takich jak jakość pamięci NAND, ograniczenia kontrolera oraz optymalizacja pod kątem rzeczywistej wydajności i chłodzenia.

Gen 3 kontra Gen 4 kontra Gen 5

Różnica w wydajności między modelami Gen 4 i Gen 5 potrafi być bardzo znacząca, jednak nie każdy użytkownik będzie w stanie z niej skorzystać. W przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych ilości danych, takich jak edycja wideo w rozdzielczości 8K, trenowanie modeli AI i zaawansowane symulacje, modele Gen 5 będą w stanie pokazać, na co je stać. Entuzjaści też z pewnością chętnie wyposażą się w najbardziej zaawansowane rozwiązanie na rynku.

Jednak dla przeciętnego gracza czy użytkownika, który nie wykonuje bardziej zaawansowanej pracy kreatywnej ani skomplikowanych obliczeń, w zupełności wystarczy dobrej jakości model Gen 4. Będzie on optymalnym wyborem dzięki równowadze między wydajnością a ceną. Z kolei dyski Gen 3 mogą sprawdzić się w podstawowych zastosowaniach, aczkolwiek powoli wychodzą one z produkcji na rzecz modeli Gen 4.

Przy planowaniu instalacji dysku, a wręcz na etapie zakupu należy też zwrócić uwagę na dostępne złącza w płycie głównej. Nawet w przypadku najnowszych i najwyżej pozycjonowanych konstrukcji nie wszystkie sloty M.2 będą w najnowszym standardzie PCIe. A w przypadku instalacji dysku Gen 5 w złączu Gen 4 nie skorzystamy w pełni z jego możliwości.

Kolejnym aspektem do wzięcia pod rozwagę jest ilość ciepła generowanego przed nośnik podczas pracy. Dyski PCIe Gen 5, które jako pierwsze pojawiły się na rynku wymagają bardzo solidnych systemów chłodzenia. Nowsze rozwiązania, takie jak Kingston FURY Renegade G5 SSD zostały w tym względzie znacząco zoptymalizowane i będą działać poprawnie ze skromniejszymi radiatorami.

PCIe 5.0 a PlayStation 5

Choć nośniki SSD PCIe Gen 5 reprezentują najnowszą technologię, nie każdy ich potrzebuje. Na przykład konsola PlayStation 5 (Pro) została zaprojektowana do współpracy z dyskami SSD Gen 4 wyposażonymi w pamięć cache DRAM.

Jako że dyski PCIe Gen 5 są wstecznie kompatybilne, będą działać po instalacji w konsoli. Jednak użytkownicy nie odczują żadnych korzyści względem dysków PCIe Gen 4.

Warto też zwrócić uwagę na kwestię dysków pozbawionych pamięci cache i korzystających z bufora HMB. Tego typu konstrukcje działają dobrze w komputerach, ale nie z PlayStation. Wprawdzie będą one działać, ale bufor HMB nie będzie aktywny, przez co ich wydajność będzie daleka od oczekiwanej.

Z kolei żaden dysk PCIe Gen 3 nie będzie spełniał zaleceń SONY odnośnie do wydajności nośnika.

Reasumując, wydajny dysk SSD NVMe Gen 4 z cache DRAM, taki jak Kingston FURY Renegade PCIe SSD z radiatorem, będzie optymalnym wyborem do instalacji w PS5 lub PS5 Pro.

Podsumowanie

Dyski SSD PCIe NVMe przeszły długą drogę rozwoju, a każda kolejna generacja przesuwa granice wydajności. Podczas gdy PCIe Gen 3 wciąż sprawdza się w podstawowych zastosowaniach, Gen 4 zapewnia znaczny wzrost wydajności w grach i zadaniach kreatywnych. Z kolei Gen 5 to szczyt obecnej technologii, przeznaczony dla profesjonalistów i entuzjastów pracujących z najbardziej wymagającymi aplikacjami.

Rozważając aktualizację, warto ocenić swoje potrzeby i budżet. Dla posiadaczy PS5 i graczy, dyski SSD PCIe Gen 4 oferują znakomitą relację jakości do ceny. Dla profesjonalistów i zaawansowanych użytkowników szukających najwyższej możliwej wydajności, inwestycja w dysk SSD Gen 5 może okazać się jak najbardziej uzasadniona.

Niezależnie od wybranej opcji, firma Kingston Technology oferuje niezawodne i wydajne rozwiązania pamięci masowej.