Asustor w służbie kreatywnych twórców i miłośników multimediów

Asustor, renomowany producent serwerów do użytku domowego i w małych firmach, promuje wyjątkowe w tym segmencie rozwiązanie, które ma sprostać oczekiwaniom twórców, kolekcjonerów plików multimedialnych czy graczy.

Flashstor 6 i 12 Pro to najszybsze urządzenia NAS w ofercie Asustor, bazujące na dyskach SSD PCIe 3.02 M.2 NVMe. Pierwszy z nich został wyposażony w sześć gniazd na dyski w połączeniu z dwoma gniazdami 2,5 GbE, natomiast drugi z nich ma aż dwanaście gniazd i megaszybki, 10-gigabitowy Ethernet. Rozwiązania korzystają z procesorów Intel Celeron N5105 (taktowanie do 2,9 GHz) i 4 GB rozszerzalnej, energooszczędnej pamięci RAM DDR4-2933.

Flashstor to atrakcyjnie wyglądająca seria serwerów, wizualnie bardziej przypominających multimedialny odtwarzacz czy konsolę do gier. Przy wadze 1,35 kg i wymiarach 48,3 x 308,26 x 193 mm (Flashstor 6), to kompaktowe i lekkie urządzenie, a przy okazji gwarantujące bardzo ciche działanie na poziomie 18,7 dB w przypadku dużego obciążenia i konieczności wykorzystania efektywnego systemu chłodzenia.

Wygoda tworzenia bez ograniczeń

Ciągle rozrastające się biblioteki twórców treści sprawiają, że zmuszeni są oni sięgać po różne, często nieidealne rozwiązania rozszerzające pamięć masową. Korzystając z serwerów Flashstor 6 i 12 Pro nie trzeba wymieniać dysku systemowego w naszym komputerze. Nie trzeba też podłączać i odłączać dysku zewnętrznego, ani dokonywać męczących manualnych backupów tworzonych danych w obawie o ich bezpieczeństwo. Serwery Asustor pozwalają na błyskawiczny dostęp do danych w sieci wewnętrznej, udostępnianie poza siecią i automatyczne kopie pomiędzy znajdującymi się w urządzeniu dyskami. Nigdy więcej informacji o małej ilości wolnego miejsca w trakcie pracy w Final Cut Pro, Adobe Premiere, Davinci Resolve czy innych aplikacjach dla twórców.

Port 2,5 GbE w Flashstor 6 zapewnia do 590 MB/s wydajności odczytu i 590 MB/s zapisu danych. Z kolei Flashstor 12 Pro zapewnia odpowiednio do 1 181 MB/s odczytu i 1 027 MB/s zapisu. Możliwe jest także podłączenie nośników zewnętrznych, np. dysków twardych.

Asustor Flashstor 6 i 12 Pro są także gotowe na bycie centrum streamingowym dla takich serwisów jak YouTube czy Twitch. Dzięki technice iSCSI możliwe jest instalowanie gier na serwerze, granie i strumieniowanie rozgrywki.

Imperium multimediów

Serwery Asustor to nie tylko tworzenie, ale i konsumpcja mediów na najwyższym poziomie. System operacyjny Flashstor 6 i 12 Pro to ADM 4.3, który przypomina intuicyjne interfejsy tabletów, gwarantując jednocześnie ogromną funkcjonalność. Do dyspozycji użytkowników są nie tylko znane aplikacje do tworzenia własnych bibliotek VOD, jak Plex, ale i możliwość ustawienia serwera multimediów UPnP czy iTunes.

Asustor poza udostępnianiem ponad 200 zewnętrznych aplikacji, obejmujących wszystko, od domowej rozrywki po aplikacje biurowe, oddaje użytkownikom również własne. Całkowicie nowe Photo Gallery 3 i AiFoto 3 są organizerami zdjęć, które mogą zrewolucjonizować niejedną bibliotekę mobilnego fotografa. Koniec z brakiem miejsca na zdjęcia i filmy znajdujące się w smartfonie – Asustor Flashstor 6 i 12 Pro mogą bowiem przechowywać te pliki w prywatnej chmurze dostępnej z poziomu telefonu i innych urządzeń, bez konieczności żmudnego kopiowania między urządzeniami. Aplikacja na smartfony nie tylko pozwala na dowolność w tworzeniu inteligentnych albumów, wykrywanie duplikatów i tworzenie pokazów slajdów, ale także udostępnianie tych multimediów w niezwykle wygodny sposób. Decydując się na centralne katalogowanie multimediów, oszczędza się na zakupie urządzeń docelowych o coraz większych pojemnościach i nie traci czasu na przenoszenie danych między nimi.

Oprócz wydajności bezprzewodowej, Flashstor jest również wyposażony w złącza S/PDIF i HDMI obsługujące jakość 4K60, zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.0, co zapewnia czyste i bezstratne konsumowanie treści. Podczas odtwarzania 4K Flashstor obsługuje transkodowanie sprzętowe, co zapewnia płynne wideo 4K.

Przyszłość Flashstor

Podczas tegorocznych targów Computex, firma Asustor zaprezentował Asustor Flashstor Gen2, wyposażony w dwa 10-gigabitowe porty Ethernet, PCI Express 4.0 dla gniazd M.2 korzystających z NVMe i dwa porty USB4 o czterokrotnie większej wydajności niż USB 3.2 Gen 2x1. Z kolei Flashstor 12 Pro Gen2 będzie wyposażony w dwanaście gniazd M.2 dla dysków SSD NVMe korzystających z PCI Express 4.0.

Wkrótce dostępna będzie także nowa wersja systemu operacyjnego ADM dla serwerów Asustor - ADM 5.0. Oprócz zwiększenia stabilności, ADM 5.0 zostanie również zoptymalizowany w celu poprawy komfortu użytkowania i wydajności. Warto podkreślić, że firma Asustor dokonuje częstych aktualizacji systemu, co pozwala na większe bezpieczeństwo danych i zmniejszenie ryzyka ataków hakerskich.

Będący oficjalnym partnerem Adobe w zakresie rozwiązań wideo i audio, Asustor zapewnia niestandardowe środowisko przechowywania dla twórców i konsumentów, które jest wydajne i holistyczne. Seria Flashstor to atrakcyjna wizualnie i funkcjonalnie propozycja odpowiadająca na potrzeby, które dotychczas nie miały w pełni satysfakcjonujących rozwiązań na rynku.