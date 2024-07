Energia, która łączy. Premiera trzyportowej ładowarki Hama GaN o mocy 100 W

Marka stawia na wyjątkowo wydajny model GaN z trzema portami: dwoma USB-C i USB-A. Dzięki niemu możemy zasilać energią trzy urządzenia naraz, w tym laptop. W dodatku do dyspozycji mamy technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery, przyspieszające proces ładowania.



To kolejna wersja ładowarki w portfolio niemieckiego producenta, opartej o azotek galu w miejsce krzemu. Ten półprzewodnik stosowany jest w produkcji tranzystorów. Dzięki niemu udało się uzyskać sporą moc w bardzo kompaktowej obudowie, praktycznie bez generowania ciepła. Dodatkowo, taka technologia pozwala na znacznie efektywniejszy transfer energii i mniejsze straty. Szacuje się, że ładowarki oparte na azotku galu (GaN) mogą oferować trzykrotnie większą moc w porównaniu do tradycyjnych odpowiedników o tej samej wielkości.



Wszechstronne działanie



Zacznijmy od tego, że najnowsza ładowarka GaN z logo Hama jest o 60 proc. mniejsza od konwencjonalnych, krzemowych ładowarek. Wymiary korpusu wynoszą: 3,4 cm szerokości, 4,4 cm wysokości i 7,6 cm głębokości. Bez trudu zmieści się w kieszeni, małym plecaku, torbie czy damskiej torebce.



Urządzenie dysponuje mocą wyjściową rzędu 100 W, co spokojnie wystarczy do naładowania smartfona, tabletu, słuchawek czy głośnika Bluetooth, pada do gier, czytnika e-Booków, a nawet notebooka.



W prostokątnej obudowie o białej kolorystyce producent umieścił trzy złącza: dwa oznaczone na zielono obustronne USB-C (każde z nich obsługuje pełną moc 100 W oraz Power Delivery, o czym za chwilę) i pojedyncze, pomalowane na pomarańczowo USB-A (obsługujące moc 18 W, a także Qualcomm Quick Charge). Różne barwy gniazd zażegnują ryzyko ich pomylenia i wyłamania. A co najważniejsze, możliwość zasilania energią aż trzech podpiętych do tej ładowarki sprzętów jednocześnie to spore udogodnienie - szczególnie w cyfrowej erze, gdy jesteśmy zewsząd otoczeni elektroniką z akumulatorami. Teraz wystarczy, że zabierzemy w podróż tylko jedną, uniwersalną ładowarkę do wszystkiego.



Naszpikowana nowoczesną elektroniką



Trzeba też podkreślić, że ładowarka Hama GaN korzysta z dobrodziejstw dwóch technologii szybkiego ładowania - Qualcomm i Power Delivery (PD). Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 pozwala na ładowanie nawet czterokrotnie szybciej niż konwencjonalne rozwiązania. Z kolei Power Delivery zapewnia najwydajniejsze i najbezpieczniejsze ładowanie,, przyspieszając cały proces nawet pięciokrotnie. Urządzenie automatycznie rozpoznaje podłączony sprzęt i dostosowuje natężenie prądu do danego akcesorium. Nie musimy się więc obawiać o ryzyko przeciążenia czy zwarcia.



Efekt? Tak oto jesteśmy w stanie naładować urządzenie do stanu 60 proc. baterii w 30 minut. Zaś dzięki zastosowaniu technologii GaN, ładowarka chroni baterię, przedłużając jej żywotność.



Katalogowa cena nowej ładowarki Hama GaN o mocy 100 W wynosi 239,90 zł.