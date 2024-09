Zalman CNPS14X Duo — potężne dwuwieżowe chłodzenie o stonowanym designie

Na początku bieżącego roku firma Zalman zaprezentowała dwuwieżowe chłodzenie o oznaczeniu CNPS14X Duo. W ciągu ostatnich miesięcy produkt ten rozgościł się na rynku i jest dziś ciekawym wyborem dla zapalonych entuzjastów komputerowych.

Zalman CNPS14X Duo to cooler składający się z dwóch aluminiowych radiatorów, sześciu niklowanych ciepłowodów oraz dwóch wentylatorów Zalman AF120 o średnicy 120 mm, które pozwalają na regulację prędkości obrotów (od 600 do 2000 RPM). Omawiany model wyróżnia się także podstawą typu RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipes), producent zadbał również o podkładki antywibracyjne.



Wart uwagi jest design omawianego chłodzenia. Podczas gdy wiele zaawansowanych komponentów komputerowych otrzymuje dziś efektowne podświetlenie LED RGB, cooler Zalman CNPS14X Duo wizualnie odznacza się jedynie prostą budową i gustownym wykończeniem w czarnym kolorze. Należy też zaznaczyć, że pomimo pozornie sporych gabarytów całość powinna zmieścić się do większości obudów komputerowych — chłodzenie ma tylko 159 mm wysokości.



W zależności od liczby używanych wentylatorów można liczyć na 44 lub 52 mm odległości od płyty głównej. Użytkownik powinien zatem bez problemu dopasować chłodzenie do posiadanych modułów RAM. Zalman CNPS14X Duo kompatybilny jest z podstawkami Intel LGA1700/1200/115X i AMD AM5/AM4 i przeznaczony jest do procesorów z TDP do 270 W.

Model Zalman CNPS14X Duo jest dostępny w polskich sklepach w cenie już od ok. 180 zł. Do zestawu dołączona jest pasta termoprzewodząca Zalman ZM-STC8.