Eksploruj świat Pokémonów z nową serią kart SanDisk Pokémon microSD

Firma Western Digital rozszerzyła swoje portfolio kart SanDisk microSD z licencją Nintendo. Jest to możliwe dzięki współpracy z jedną najbardziej rozpoznawanych marek w świecie cyfrowej rozrywki - Pokémon Company International. Wspólnie z Nintendo, Western Digital prezentuje karty SanDisk Pokémon Snorlax microSD (1TB), SanDisk Pokémon Gengar microSD (512GB) oraz SanDisk Pokémon Pikachu microSD (256GB).

Nowe karty, stworzone z myślą o popularnych konsolach Nintendo Switch, pozwalają graczom łatwo dodawać nowe gry do swoich bibliotek, bez konieczności stałego usuwania i pobierania ich w celu zwolnienia miejsca we wbudowanej pamięci. Unikalne wzory kart z serii SanDisk Pokémon nawiązują do ikonicznych Pokémonów, po raz pierwszy odkrytych w regionie Kanto świata Pokémon – co czyni je doskonałym nabytkiem dla fanów serii z całego świata.

Karty SanDisk microSD są oficjalnie licencjonowane dla Nintendo Switch. Nowe modele gwarantują użytkownikom znakomitą wydajność, znaną z innych produktów SanDisk, zapewnianą m.in. przez technologię Flash Management Techniques, która gwarantuje płynną, nieprzerywaną rozrywkę. Prędkości odczytu/zapisu na poziomie 100/90 MB/s sprawiają, że gracze mogą zaliczać kolejne poziomy płynnie i bez zakłóceń.

“Cieszymy się, że możemy przedstawić społeczności Pokémon nasze nowe, unikalne karty, stworzone we współpracy z Nintendo. Od ponad 28 lat marka Pokémon zdobywa serca i umysły graczy i fanów z całego świata. Wspólnie z Nintendo pomagamy użytkownikom maksymalnie wykorzystać potencjał ich przenośnych konsol” – wyjaśnia Susan Park, Vice President, Consumer Products & Strategic Partnerships w Western Digital.

Ceny kart SanDisk Pokémon Snorlax microSD (1TB) startują od 574 PLN, SanDisk Pokémon Gengar microSD (512GB) od 250 PLN, zaś SanDisk Pokémon Pikachu microSD (256GB) od 130 PLN.