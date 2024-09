TP-Link wprowadza nową serię desktopowych przełączników PoE

TP-Link rozszerza swoją ofertę o nowe przełączniki PoE z serii LiteWave, zaprojektowane z myślą o małych instalacjach, takich jak systemy monitoringu. Te urządzenia, choć kompaktowe i proste w obsłudze, oferują szereg funkcji, które sprawiają, że są doskonałym wyborem dla małych firm i użytkowników domowych, którzy potrzebują stabilnej i niezawodnej infrastruktury sieciowej.

Seria LiteWave od TP-Link to ekonomiczne i proste w obsłudze przełączniki, które pozwalają na elastyczne zarządzanie siecią w małych środowiskach, zapewniając jednocześnie stabilność, niezawodność i optymalne działanie urządzeń PoE. Wszystkie modele z tej serii, dzięki solidnej, metalowej obudowie są trwałe i niezawodne, co sprawia, że doskonale sprawdzą się w codziennych zastosowaniach sieciowych. Dodatkowo wszystkie modele zapewniają cichą pracę dzięki bezwentylatorowej konstrukcji.

Portfolio przełączników z serii LiteWave jest szerokie, dzięki czemu z łatwością znajdziemy urządzenie dopasowane do naszych potrzeb. Każdy z modeli zapewnia bezproblemową instalację typu Plug and Play, co oznacza, że urządzenia te można podłączyć i od razu cieszyć się ich działaniem bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej konfiguracji. Dzięki funkcji PoE Auto Recovery przełączniki samodzielnie wykrywają problemy z urządzeniami zasilanymi przez PoE i automatycznie je restartują, co zapewnia ciągłość działania sieci. Tryb Extend zwiększa zasięg transmisji PoE do 250 metrów, co pozwala na elastyczne rozmieszczanie urządzeń w różnych częściach budynku. Funkcja izolacji portów zwiększa bezpieczeństwo sieci, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji monitoringu, gdzie priorytetem jest ochrona danych.

Model LS1210GP to najbardziej rozbudowane rozwiązanie w tej serii, oferujące dziewięć gigabitowych portów RJ45, z czego osiem portów obsługuje PoE+ z maksymalnym zasilaniem do 30 W na port. Łączny budżet mocy PoE wynosi 61 W, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do zasilania kilku kamer IP czy innych urządzeń wymagających stabilnego połączenia. Dodatkowo, jeden gigabitowy slot SFP umożliwia szybkie i niezawodne połączenie z innymi segmentami sieci.

Model LS108GP oferuje osiem gigabitowych portów RJ45, wszystkie z obsługą PoE+. Łączny budżet mocy w tym przypadku wynosi 62 W, co daje możliwość zasilania wielu urządzeń jednocześnie, zachowując stabilność sieci.

Dla użytkowników, którzy potrzebują bardziej kompaktowych rozwiązań, model LS105GP oferuje pięć gigabitowych portów RJ45, z czego cztery obsługują PoE+ z łącznym budżetem mocy wynoszącym 65 W. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się w mniejszych instalacjach, gdzie kluczowa jest stabilność i łatwość konfiguracji.

Model LS109P to rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują mniejszej przepustowości, ale wciąż oczekują niezawodnego zasilania PoE. Ten model wyposażono w dziewięć portów RJ45 10/100 Mb/s, z czego osiem portów obsługuje PoE+ o łącznej mocy 63 W.

LS106LP i LS105LP to modele o mniejszej liczbie portów i niższym budżecie mocy PoE, co czyni je idealnymi dla jeszcze mniejszych instalacji. LS106LP oferuje sześć portów RJ45 10/100 Mb/s, z czego cztery zasilane są PoE+ o łącznej mocy 41 W, podczas gdy LS105LP posiada pięć portów, z czego cztery obsługują PoE+ z łącznym budżetem również wynoszącym 41 W.

Urządzenia są już dostępne w sprzedaży w cenach brutto: LS1210GP ok. 300 zł, LS108GP ok. 200 zł, LS105GP ok. 150 zł, LS109P ok. 170 zł, LS106LP ok. 140 zł, LS105LP ok. 110 zł. Urządzenia objęto pięcioletnią gwarancją producenta.