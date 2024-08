Zalman CNPS13X DS — elegancki cooler z wyświetlaczem LED

Nowoczesne chłodzenie procesora powinno zagwarantować rozsądne temperatury, ale i nie tylko. Jak pokazuje przykład modelu CNPS13X DS od firmy Zalman, nic nie stoi dziś na przeszkodzie, by taki produkt pełnił również rolę diagnostyczną.

Zalman CNPS13X DS to chłodzenie procesora bazujące na zeszłorocznym modelu CNPS13X, jednak producent zadbał o kilka nowości.

Całość wyróżnia się wentylatorem Zalman AF12 z diodami LED ARGB oraz nietypowymi łopatkami w kształcie płetwy rekina, które mają zapewnić nie tylko wydajną pracę, ale także bardzo ciche działanie. W tym rotorze zastosowano łożysko typu Hydro Bearing o wysokiej żywotności oraz specjalne gumowe podkładki redukujące wibracje.



Elementem charakterystycznym omawianego produktu jest 7-segmentowy wyświetlacz LED umieszczony na górnej pokrywie coolera. Panel ma pokazywać temperaturę procesora w czasie rzeczywistym (w stopniach Celsjusza). Co istotne, w tym przypadku pomiar pobierany jest z BIOS-u płyty głównej i wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Ekran na pewno zostanie doceniony przez overclockerów i entuzjastów, którzy chcą mieć stałą kontrolę nad działaniem CPU.



Nowe chłodzenie firmy Zalman ma 159 mm wysokości, a zatem powinno zmieścić się do wielu popularnych obudów komputerowych. Omawiany model wyróżnia się także podstawą typu RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipes) i estetycznymi czarnymi rurkami cieplnymi. Model CNPS13X DS jest kompatybilny z podstawkami Intel LGA1700/1200/115X i AMD AM5/AM4 i przeznaczony jest do procesorów z TDP do 240 W. Do zestawu dołączona jest pasta termoprzewodząca Zalman ZM-STC8.

Model Zalman CNPS13X DS jest już dostępny w polskich sklepach w cenie od ok. 190 zł.