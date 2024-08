TP-Link wprowadza darmowy oparty na chmurze system zarządzania monitoringiem - VIGI Cloud VMS

TP-Link prezentuje VIGI Cloud VMS, bezpłatny i nieograniczony system zarządzania monitoringiem hostowany w chmurze. Platforma umożliwia centralne i zdalne zarządzanie kamerami rozmieszczonymi w wielu lokalizacjach. Oferuje zarówno podstawowe funkcje, takie jak podgląd wideo, zarządzanie zdarzeniami czy też aktualizacja urządzeń, jak również zaawansowane opcje, w tym mapy monitoringu, narzędzie do projektowania oraz narzędzie do zarządzania uprawnieniami dla wielu użytkowników. VIGI Cloud VMS doskonale sprawdza się w monitorowaniu rozproszonych lokalizacji, takich jak sieci sklepów, biura czy farmy fotowoltaiczne, znacząco zwiększając wydajność zarządzania monitoringiem.

System VIGI Cloud VMS ma możliwości nieograniczonego i bezpłatnego skalowania projektów monitoringu, pozwala swobodnie dodawać nowe lokalizacje i urządzenia bez żadnych ograniczeń. Jako system oparty na chmurze, VIGI Cloud VMS eliminuje również potrzebę lokalnych wdrożeń front-endu i VPN, co znacząco obniża koszty utrzymania IT. Co ważne, zarządzanie uprawnieniami wielu użytkowników za pomocą VMS jest niezwykle proste. Platforma pozwala na przypisywanie różnych poziomów dostępu dla każdego użytkownika, takich jak Admin, Viewer czy Live Only, co zwiększa bezpieczeństwo, ułatwia kontrolę i obniża koszty utrzymania systemu.

Zaimplementowane w platformie VIGI Designer Tool to przyjazne dla użytkownika narzędzie, służące do planowania wdrożeń kamer monitoringu. Umożliwia użytkownikom szybkie wybieranie produktów i generowanie szczegółowych propozycji projektów, zawierających wskazówki dotyczące instalacji. Ta funkcjonalność przyda się zwłaszcza instalatorom, monterom, czy też inżynierom wsparcia przedsprzedażowego. Rozwiązanie pozwala precyzyjnie wizualizować obszary zasięgu monitoringu, dobierać produkty korzystając z inteligentnych filtrów oraz symulować pracę w widokach 2D i 3D. Narzędzie to oferuje także intuicyjny wyświetlacz klarowności obrazu, pozwalając lepiej zrozumieć wydajność kamery przy różnych odległościach.

Doskonałym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa w wielu lokalizacjach jest funkcja mapy monitoringu w czasie rzeczywistym, która umożliwia wyświetlanie zasięgu monitorowania na planie piętra, szybki dostęp do podglądu na żywo z dowolnej kamery oraz śledzenie powiązanych filmów.

Dzięki chmurze VMS zarządzanie monitoringiem nigdy nie było łatwiejsze. Oglądnie podglądu na żywo, odtwarzanie nagrań, czy otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie, bez konieczności korzystania z VPN to tylko niektóre funkcjonalności oprogramowania. Interfejs jest przejrzysty i dostępny zarówno w wersji przeglądarkowej, aplikacji na urządzenia mobilne oraz oprogramowaniu na komputery stacjonarne.

Wdrażanie i późniejsza konserwacja systemu VIGI Cloud VMS jest niezwykle prosta. Stworzenie nowej lokalizacji zajmuje zaledwie kilka minut. Wystarczy zarejestrować identyfikator TP-Link ID, utworzyć organizację Cloud VMS i podłączyć urządzenia do tej samej sieci LAN. Aplikacja automatycznie wykryje i doda je w partiach, co przyspiesza instalację. Natomiast dzięki aktualizacjom online, alarmom dotyczącym stanu urządzeń, a także inicjalizacji oraz konfiguracji, konserwacja nie wymaga obecności techników na miejscu.

TP-Link uzupełni VIGI Cloud VMS o wersję rozszerzoną, która oprócz funkcjonalności wymienionej powyżej będzie umożliwiała powiadomienia e-mail, listy autoryzacji IP, mapy cieplne, analizy przepływu klientów i zarządzanie tłumem/kolejką, zostanie wydana później i będzie wymagać opłat licencyjnych.

System VIGI Cloud VMS opiera się na niezawodnych serwerach Amazon Web Services, co zapewnia wysoką dostępność i solidne bezpieczeństwo. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji VIGI Cloud VMS i dodatkowych usług, odwiedź naszą stronę VIGI Cloud VMS.