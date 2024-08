ZTE F50 5G – najbardziej przystępny cenowo router mobilny 5G

Internet 5G zyskuje coraz więcej zwolenników i powoli staje się standardem. Z tego powodu routery obsługujące ten rodzaj sieci cieszą się coraz większym zainteresowaniem. ZTE rozpoczyna sprzedaż na polskim rynku zupełnie nowego routera mobilnego F50 5G, który dzięki swoim niewielkim wymiarom zmieści się do plecaka lub torby, dzięki czemu świetnie się sprawdzi na wakacyjnych wyjazdach. ZTE F50 to pierwszy mobilny router 5G w tak przystępnej cenie!

Szybkość i niezawodność transferu danych pakietowych

ZTE F50 5G oferuje szybki i niezawodny dostęp do sieci 5G w trybach NSA i SA. Zapewnia bardzo szybki transfer danych, umożliwiając pobieranie do 1,83 GB/s i wysyłanie do 155 MB/s. Tam, gdzie niedostępna jest jeszcze najnowsza generacja sieci komórkowych, z pomocą przyjdzie LTE kategorii 12/13 z maksymalnymi transferami na poziomie 600 MB/s pobierania i 150 MB/s udostępniania.

Uniwersalny przesył w sieci wewnętrznej

Dwuzakresowe Wi-Fi obsługujące częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz gwarantuje użytkownikom stabilne i szybkie połączenia bezprzewodowe w standardach 802.11 b/g/n/a/ac. Za sprawą szybkiego złącza USB 3,1, również kablowy dostęp do urządzenia pozwala na osiąganie świetnych rezultatów – ta technologia zapewnia transfery na poziomie 10 GB/s.

Mały, ale pomieści wiele

Router ZTE F50 5G wykorzystać można jako przenośny pendrive z bezprzewodowym dostępem. Jego wbudowaną pamięć o pojemności 23 GB można rozszerzyć nawet do 2 TB za pomocą kart Micro SD, co zapewnia użytkownikom dużą elastyczność.

Do torby, do plecaka – wszędzie!

ZTE F50 5G jest również niesamowicie lekki (waży tylko 50 g!) i ma wymiary 78,7 x 62,8 x 10,3 mm. Dzięki temu zmieści się dosłownie wszędzie i z łatwością może posłużyć jako mobilny router na wakacje. Urządzenie pozwala na jednoczesne podłączenie do 10 urządzeń, dlatego z pewnością sprawdzi się jako router dla niedużej rodziny. Warto pamiętać, że model ten nie ma własnej baterii, dlatego wymaga ładowarki lub powerbanka, który zapewnia przynajmniej 10W mocy.

ZTE F50 5G jest idealnym rozwiązaniem nie tylko dla osób podróżujących, ale również dla mieszkań oraz małych firm, które potrzebują niezawodnego i szybkiego dostępu do Internetu w każdych warunkach.

Rekomendowana cena za router ZTE F50 5G to 699 zł. Pojawi się on w ofercie sklepów: Komputronik, Media Expert, X-Kom, Zteshop.pl i innych dobrych sklepów z elektroniką.