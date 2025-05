Creative BT-W6 - Nadajnik audio Bluetooth 5.4 z technologią Snapdragon Sound

Świat może i boryka się obecnie z przestojem technologicznym, lecz Creative Technology nadąża i oferuje, już szóstą wersję swojego nadajnika Bluetooth® o nazwie Creative BT-W6. Nowe wydanie nadajnika to zaawansowany audio Bluetooth, który został stworzony by wzbogacić cyfrowy świat urządzeń zewnętrznych o jak najlepszą jakość przesyłanego dźwięku. Nadajnik posiada nowy wygląd, który ma za zadanie bardziej dopasować się do urządzeń typu „SLIM”. Nadajnik jest wyposażony w adaptacyjny kodek z możliwość wyboru priorytetu strumieniowania dźwięku, oferując tryb „Low Latency” (niskie opóźnienie) lub „High Quality” (wysoka jakość). Creative BT-W6 jest wyposażony w technologię Snapdragon Sound i umożliwia przesyłanie strumieniowe zarówno przez Bluetooth® LE Audio, jak i klasyczny Bluetooth 5.4. Domyślnie urządzenie Creative BT-W6 jest wyposażone w punkt końcowy mikrofonu, który służy do odbierania sygnału wejściowego mikrofonu na potrzeby komunikacji.



Dźwięk bez opóźnień

W urządzeniu producent zaimplementował nową rodzimą technologię Profil Game Audio Profile (GMAP), która jest stworzona specjalnie dla graczy i ma za zadanie zniwelowanie opóźnień pomiędzy dźwiękiem a obrazem w grach. Gdy kompatybilne urządzenie jest sparowane to nadajnik Creative BT-W6 z GMAP ograniczy opóźnienie nawet do ~20 ms,. Klasyczny Tryb „Low Latency” pozwala na obniżenie opóźnienia przesyłania sygnału do 50 ms, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla miłośników filmów, gwarantując im natychmiastową synchronizację dźwięku z obrazem. Eliminacja problemów z synchronizacją dźwięku i obrazu podczas strumieniowania, zapewnia świetne doznania wizualno-dźwiękowe.

Najlepsze dostępne kodeki

Na pokładzie nadajnika znajduje się najlepszy kodek aptX Lossless, który działa przy maksymalnym bitrate 1200 kbps. W porównaniu do jakości CD mamy tu drobną kompresję, ale metoda ta daje rezultaty zbliżone do jakości FLAC (Free Lossless Audio Codec), zapewniając przy tym brak jakiegokolwiek pogorszenia jakości dźwięku. Z kolei tryb „High Quality” kodeka aptX Adaptive dostarcza doskonałej jakości dźwięk nawet przy niższych szybkościach transmisji bitów, skalując się do jakości HD przy prędkościach bitów do 420 Kb/s. Jest to idealne rozwiązanie dla entuzjastów muzyki wysokiej rozdzielczości, zapewniając czyste, precyzyjne brzmienie bez żadnych kompromisów. Wykorzystując kodek aptX Adaptive, nadajnik oferuje doskonałe audio o rozdzielczości 24-bitowej i częstotliwości próbkowania do 96 kHz. Zestaw kodeków jakie producent umieścił w tym zgrabnym dongle to: LC3, aptX Lossless, aptX Adaptive High Quality (HQ), aptX Adaptive Low Latency (LL), aptX HD, aptX, SBC. Patrząc na ten zestaw, możnaby powiedzieć, że producent Creative Labs. postanowiło nas rozpieścić.

Strumieniowanie w technologii Bluetooth® 5.4 lub Bluetooth® LE Audio

Technologia Bluetooth® 5.4 LE Audio zapewnia stabilne i niezawodne połączenie, minimalizując zużycie energii. BT-W6 z Auracast™ broadcast audio jest prawdopodobnie najbardziej znaczącą nową funkcją Bluetooth LE Audio umożliwiającą jednoczesne nadawanie kilku strumieni audio do nieograniczonej liczby odbiorników za pośrednictwem nadajników audio. Creative BT-W6 zapewnia bezprzewodową transmisję dźwięku w niewielkim, kompaktowym korpusie.

Oprogramowanie

Oprócz zaawansowanych funkcji, producent oferuje również aplikację umożliwiającą pełną kontrolę nad urządzeniem, w tym dostosowanie korektora EQ i korzystanie z technologii Sound Blaster. Dzięki prostemu podłączeniu w trybie Plug and Play, Creative BT-W6 jest gotowy do użycia bez potrzeby instalacji dodatkowych sterowników. Intuicyjna funkcja przełączania urządzeń pozwala łatwo zmieniać podłączone urządzenia bez potrzeby ponownego parowania. Nadajnik BT-W6 jest kompatybilny z wieloma urządzeniami, zaczynając od laptopów, urządzeń audio, kończąc na konsolach do gier. Inteligentna technologia automatycznie dobiera najlepszy kodek audio dla każdego urządzenia, gwarantując najwyższą jakość dźwięku Bluetooth.

Ceny i dostępność:

Creative BT-W6 jest dostępny na polskim rynku w dobrych sklepach m.in. w mediaexpert.pl w cenie 296,99 zł. Więcej informacji na creative.pl.

Specyfikacja Techniczna:

Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.4

Klasyczne profile Bluetooth:

• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

• AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

• HFP (Hands-free Profile)

Tryby Bluetooth LE Audio (Auracast™):

• Tryb Unicast (CIS)

• Tryb Broadcast (BIS)

Profile Bluetooth LE Audio:

• GMAP (Gaming Audio Profile)

• TMAP i powiązane kodeki obsługujące tryb LE Audio i Auracast Broadcast (BIS)

• Profile Media Access Control i inne powiązane profile odpowiadające AVRCP, HFP, GATT, PBP (BIS/BIG Source), BAP, CAS/CAP

Obsługiwane kodeki audio:

• LE Audio: LC3

• Klasyczny Bluetooth: aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, SBC

Bezprzewodowy zasięg działania: Do 50 m (zmierzone na otwartej przestrzeni. Ściany i konstrukcje mogą wpływać na zasięg urządzenia)

Maks. Moc wyjściowa RF: 14 dBm

Częstotliwość bezprzewodowa: 2402 - 2480 MHz

Rozdzielczość audio USB: Do stereo 24 bity/96 kHz

Rozdzielczość odtwarzania bezprzewodowego:

• Do Stereo 24 bity/96 kHz przez klasyczny Bluetooth

• Do Stereo 24-bit/48 kHz za pośrednictwem LE Audio

Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): (25.9 x 16.1 x 6.6)mm

Waga produktu: 3.2g