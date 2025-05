Dwa monitory w jednej obudowie – UHD 160 Hz oraz FHD 320 Hz od AGON by AOC

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – przedstawia monitor wspierający funkcję Dual Frame. Polega ona na możliwości przełączenia między wysoką rozdzielczością i odświeżaniem a niższą rozdzielczością z dwukrotnie wyższym odświeżaniem. 27-calowy AOC GAMING U27G4R jest pierwszym tego typu modelem w ofercie firmy. Oprócz tego, debiutują 34-calowy CU34G4, 24-calowy 24G4HA oraz 27-calowy 27G4HA.



Co dwie rozdzielczości, to nie jedna

AOC GAMING U27G4R został oparty na płaskim, 27-calowym panelu typu Fast IPS o jasności 400 cd/m. Dzięki funkcji Dual Frame, w zależności od potrzeb, można jednym przyciskiem zmienić jego tryb pracy. Monitor działa z odświeżaniem 160 Hz przy rozdzielczości 3840 x 2160 px lub z odświeżaniem 320 Hz w rozdzielczości 1920 x 1080 px. Pierwszy tryb sprawdzi się w tytułach kładących nacisk na fabułę oraz aspekt wizualny. Z kolei drugi będzie dobrym wyborem w przypadku dynamicznych gier e-sportowych, gdzie liczy się refleks i czas reakcji.

Przy rozdzielczości Ultra HD i aktywacji odświeżania stroboskopowego, czas reakcji panelu wynosi 0,5 ms MPRT, a przy Full HD – obniża się on do 0,3 ms MPRT.

Niewielka podstawa i AOC G-Menu

Podstawa U27G4R umożliwia regulację wysokości oraz nachylenia panelu i jego obrót. Zajmuje ona mało miejsca na biurku, umożliwiając ustawienie klawiatury pod kątem zaraz przy monitorze, tak jak robi wielu zawodników e-sportowych. Pozwala także na ustawienie wyświetlacza w trybie portretowym (pivot) oraz skorzystanie z mocowania VESA 100 x 100. Monitor wyposażono w czteroportowy koncentrator USB, dwa gniazda HDMI 2.1 oraz pojedyncze złącze DisplayPort 1.4.

Ustawienia monitorów AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.

– U27G4R uosabia nasze głębokie uznanie dla społeczności graczy. Wsłuchaliśmy się w ich potrzeby i stworzyliśmy rozwiązanie, które eliminuje kompromis między rozdzielczością a częstotliwością odświeżania. Dzięki temu monitorowi gracze mogą zanurzyć się w szczegółowej grafice UHD dla kinowych wrażeń lub przełączyć się na FHD dla ultraszybkiej responsywności wymaganej w tytułach e-sportowych. Wszystko to dzięki prostemu, płynnemu przełączaniu między trybami działania – mówi César Acosta, Gaming Product Manager w AGON by AOC.



Rozszerzenie serii G4

Razem z U27G4R linię monitorów AOC G4 wzbogacają jeszcze trzy modele:

• 34-calowy, zakrzywiony CU34G4 o proporcjach 21:9. Wyświetla on obraz o rozdzielczości 3440 x 1440 px przy odświeżaniu 180 Hz na matrycy typu Fast VA.

• Płaski 24G4HA o rozdzielczości 1920 x 1080 px, klasycznych proporcjach 16:9 i przekątnej 23,8 cala. Oparto go na panelu typu Fast IPS pracującego z odświeżaniem 200 Hz.

• 27G4HA będący 27-calowym, większym odpowiednikiem 24G4HA. Ich odświeżanie, typ matrycy, rozdzielczość, wyposażenie oraz wygląd są takie same.

Cena i dostępność

Nowe wyświetlacze AOC GAMING wejdą do sprzedaży w maju w sugerowanych cenach detalicznych:

• U27G4R – 1 490 PLN

• CU34G4 – 1 405 PLN

• 24G4HA – 679 PLN

• 27G4HA – 764 PLN