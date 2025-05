Kingston FURY wprowadza na rynek wydajny SSD PCIe 5.0 NVMe

Kingston FURY, dział produktów wysokiej wydajności Kingston Technology Company, Inc., światowego lidera w dziedzinie pamięci i rozwiązań technologicznych, ogłasza premierę dysku SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 – Kingston FURY Renegade G5. Jest on skierowany do graczy i wymagających użytkowników oczekujących najwyższej wydajności.

Kingston FURY Renegade G5 oparto na najnowszym kontrolerze PCIe Gen5 x4 i pamięci 3D TLC NAND. Osiąga on prędkości do 14 800 MB/s odczytu i 14 000 MB/s zapisu oraz ponad 2 mln IOPS. Nośnik został zoptymalizowany dla wydajnych komputerów PC i stacji roboczych, eliminując wąskie gardła pamięci masowej. Dysk sprawdzi się przy wymagającym graniu, edycji materiałów audio-video czy pracy z dużymi zbiorami danych.

Nowy SSD Kingston FURY zbudowano w oparciu o kontroler Silicon Motion SM2508 wyprodukowany w litografii 6 nm oraz energooszczędną pamięć podręczną DDR4 DRAM. Przekłada się to na niskie temperatury pracy i niewielkie zużycie energii. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaawansowane aplikacje, tworzenie treści, czy codzienną produktywność, FURY Renegade G5 pomoże podnieść jakości rozgrywki i wydajność pracy.

– Cieszymy się, że możemy wzbogacić rodzinę wysokowydajnych rozwiązań Kingston FURY o ten nowy produkt – powiedziała Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash and SSD Kingston EMEA. – Dzięki mocy dysków SSD Kingston FURY Renegade G5 i pamięci Kingston FURY wymagający użytkownicy i entuzjaści sprzętu mogą stworzyć system o najwyższej wydajności.

Kingston FURY Renegade G5 jest dostępny w pojemnościach 1024 GB, 2048 GB i 4096 GB oraz objęty ograniczoną pięcioletnią gwarancją, bezpłatnym wsparciem technicznym i legendarną niezawodnością Kingston.

Najważniejsze dane i specyfikacja techniczna Kingston FURY Renegade G5 SSD

• Wydajność PCIe Gen5: Prędkości do 14 800 / 14 000 MB/s odczytu / zapisu oraz do

2 200 000 / 2 200 000 IOPS.

• Zaawansowana konstrukcja termiczna: Zaprojektowany z wykorzystaniem kontrolera Silicon Motion SM2508 w litografii 6 nm, zapewniającego optymalne zarządzanie ciepłem, energooszczędnej pamięci podręcznej DDR4 DRAM, niezależnego układu Buck IC dla stabilnej dystrybucji energii oraz 12-warstwowej płytki PCB gwarantującej wysoką jakość sygnału i integralność danych.

• Łatwa instalacja: Format M.2 2280 pasuje do większości płyt głównych. Ponadto dysk jest wstecznie kompatybilny z interfejsami PCIe Gen3 i Gen4.

• Duża pojemność: Do 4096 GB na przechowywanie ulubionych gier i multimediów.